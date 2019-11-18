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Мы не знаем, что за человек – президент УЕФА. Вот истории о нем: солдат, интроверт, кум владельца «Ювентуса»
#Александер Чеферин
20 мая, 19:22
Та самая история с кальяном: наши футболисты курили, выпивали и разошлись под утро. Или это ложь?
#Россия
18 ноября 2019, 11:23
Марибору – 10 лет. Почему это самое болезненное поражение в истории сборной
#Россия
18 ноября 2019, 10:14