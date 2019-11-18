Та самая история с кальяном: наши футболисты курили, выпивали и разошлись под утро. Или это ложь?

4. В сюжете не называется место, где отдыхали футболисты. По кадрам определяется локация – ресторан «Горки» на Тверской улице. «Горки» закрываются в час ночи. Василий Уткин несколько раз посещал ресторан и в программе «Футбольный клуб» подтвердил, что тот не работает до 5 утра.

5. Корреспондент Мурад Латипов из программы «Футбол России» записал открытые интервью с менеджером и официантом ресторана. В «Горках» подтвердили, что за день до матча со Словенией шесть футболистов посетили заведение: пришли в 8 вечера, пили чай, некоторые привели с собой жен, разошлись через час. Жены остались до 11 вечера, один из футболистов (в игре со Словенией сидел в запасе) курил кальян.

6. Через неделю после выхода сюжета Пименов в своей программе поменял посыл: футболисты отдыхали в ресторане не в ночь перед матчем со Словенией. Стоп, но вот две дословные цитаты из сюжета:

«Что видел [знакомый]? То, как в ночь перед первым матчем со Словенией в «Лужниках» несколько игроков сборной до глубокой ночи сидели в одном из ресторанов на Тверской и курили кальян».

«Только представьте себе картину: страна накануне важнейшего матча ложится спать, набирается сил перед завтрашней битвой… А в это время группа тех, от кого завтра зависит буквально все, выходит из гостиницы, пересекает Тверскую и зажигает до глубокой ночи, покуривая кальян».

Что сказали в сборной? Как это отразилось на команде?

Гус Хиддинк: «Естественно, я не сплю в комнатах футболистов. И не буду спать. Но факт, что во время матча в Москве наша команда выглядела отлично, в том числе и физически. Когда игроки пьют до пяти утра, они десять минут побегают – и больше не могут. Здесь же такого не было и в помине. То же касается и домашнего матча с Германией».

Андрей Аршавин: «В этой сборной никто не может пить, а уж тем более напиваться перед играми. Никто. А если бы такое вдруг случилось, этот день стал бы последним для футболиста в команде».