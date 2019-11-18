Та самая история с кальяном: наши футболисты курили, выпивали и разошлись под утро. Или это ложь?
18 ноября 2009 года сборная России в Мариборе в стыках проиграла Словении (0:1) и не поехала на чемпионат мира-2010. Через две недели программа «Человек и закон» на Первом канале выпустила сюжет-разоблачение: игроки сборной России перед первым матчем в Москве нарушали режим, выпивали и курили кальян в ресторане всю ночь и разошлись под утро.
Краткий пересказ сюжета «Человек и Закон»:
• Корреспондент «ЧиЗ» со скрытой камерой поговорил с кальянщиком: «Я готовил разные миксы. Столько их было. Они в «Мафию» играют, кальян курят, некоторые пьют – просто весело. Я расстроился так, что говорю: «Я вам больше кальян делать не буду». Курят кальяны – потом бегать не могут. Поехали дальше тусить, уверен. Да бог с ними. Они еще и пьют. Такие же люди, как мы. Человеческий фактор». По словам очевидцев, футболисты сидели в ресторане до 3-4 часов ночи.
• Корреспондент (так же со скрытой камерой) снял разговор с работником гостиницы «Мариотт», где жила сборная России: «Очень много понтов у этих дядей. Аршавин первый раз заехал сюда и сказал: «Я – Аршавин!». Погребняк три дня день рождения отмечал здесь перед матчем с Германией. А самые такие из всей сборной – братья Березуцкие. Вот они любители с девушками. Акинфеев – он такой лапочка был, все с одной девушкой. Билялетдинов ничего у нас не заказывал из бухла-то. Остальные так – периодически.
Как они говорят, уехали на матч и забыли одного в номере просто. Видать, запасной. Он устал – всю ночь перед этим, знаете, 11-метровые пробивал, играл в литрбол. А если сидеть до 4 часов играть в «Мафию». Гус до 2 часов ночи досидел в лобби. Он за ними смотрит, чтобы они никуда и ничего. А после двух часов здесь… Вакханалия, да».
• Этот же работник добавил, что допинг-контроль в сборной России – жонглирование баночками: «Я промолчу, как их там проверяют… Заранее все привозится, все готовое уже». В руководстве отеля комментировать интервью сотрудника отказались.
• Итог от ведущего Алексея Пиманова: «А мы потом удивлялись, почему же они встали в последние 15 минут московского матча и пропустили тот злосчастный мяч, который в конце концов все и решил. А еще мы удивлялись, почему они стояли через три дня в Словении, когда мимо проносились сверхмотивированные хозяева».
Сюжет программы «Человек и закон» – куча неточностей и несостыковок
1. Пименов упомянул, что его знакомый лично видел, как футболисты расслаблялись в ресторане. Нет ни фото, ни видеоподтверждений.
2. Анонимность источников и отсутствие дат у записей интервью.
3. Факт про день рождения Погребняка. Россия играла с Германией дважды – 10 октября 2009 года и 12 октября 2008 года. День рождения Погребняка – 8 ноября. Погребняк праздновал день рождения за месяц?
4. В сюжете не называется место, где отдыхали футболисты. По кадрам определяется локация – ресторан «Горки» на Тверской улице. «Горки» закрываются в час ночи. Василий Уткин несколько раз посещал ресторан и в программе «Футбольный клуб» подтвердил, что тот не работает до 5 утра.
5. Корреспондент Мурад Латипов из программы «Футбол России» записал открытые интервью с менеджером и официантом ресторана. В «Горках» подтвердили, что за день до матча со Словенией шесть футболистов посетили заведение: пришли в 8 вечера, пили чай, некоторые привели с собой жен, разошлись через час. Жены остались до 11 вечера, один из футболистов (в игре со Словенией сидел в запасе) курил кальян.
6. Через неделю после выхода сюжета Пименов в своей программе поменял посыл: футболисты отдыхали в ресторане не в ночь перед матчем со Словенией. Стоп, но вот две дословные цитаты из сюжета:
- «Что видел [знакомый]? То, как в ночь перед первым матчем со Словенией в «Лужниках» несколько игроков сборной до глубокой ночи сидели в одном из ресторанов на Тверской и курили кальян».
- «Только представьте себе картину: страна накануне важнейшего матча ложится спать, набирается сил перед завтрашней битвой… А в это время группа тех, от кого завтра зависит буквально все, выходит из гостиницы, пересекает Тверскую и зажигает до глубокой ночи, покуривая кальян».
Что сказали в сборной? Как это отразилось на команде?
Гус Хиддинк: «Естественно, я не сплю в комнатах футболистов. И не буду спать. Но факт, что во время матча в Москве наша команда выглядела отлично, в том числе и физически. Когда игроки пьют до пяти утра, они десять минут побегают – и больше не могут. Здесь же такого не было и в помине. То же касается и домашнего матча с Германией».
Андрей Аршавин: «В этой сборной никто не может пить, а уж тем более напиваться перед играми. Никто. А если бы такое вдруг случилось, этот день стал бы последним для футболиста в команде».
Игорь Акинфеев: «Люди профессиональные понимают, что это действительно ложь и неправда. Если футболисты начинают что-то говорить, все сразу: вот они отмазываются, значит, они ходили, пили, курили и все остальное делали».
«Гол» связался с пресс-атташе сборной России при Гусе Хиддинке Ильей Казаковым:
«10 лет прошло. Я не помню ни первую, ни вторую реакцию игроков, потому что много воды утекло. Помню, что было удивление, граничащее с возмущением и недоумением. Был и сарказм, когда один из тренеров сказал: «Странно. Кто-то там кальян покурил перед матчем со Словенией, и это игру в «Лужниках» выиграли. Получается, в Словении тоже надо было покурить, чтобы выиграть?». И какой-то абсурд про баночки с мочой, которые хранились. Было принятие чего-то абсурдного, странного. Возмущение и непонимание, зачем это нужно было делать.
Реакция Хиддинка? Какой-то разговор был. Я при нем не присутствовал. Что тут делать еще? Оштрафовать? Если что-то и было, то это осталось между тренером и игроками. У игроков на сборе было свободное время, которым они вправе распоряжаться так, как считали нужным. Хиддинк никакие гайки не закручивал. Он доверял людям. Игроки и не только они это доверие ценили».
***
Братья Березуцкие подали в суд на ведущего Алексея Пиманова и программу «Человек и закон» за оскорбление чести и достоинства, но иск отклонили. «Поверьте, если бы кто-то нарушал режим, это давно бы уже увидели и по телевизору, и во всех газетах, и со снимками, и со всем чем угодно», – сказал Василий Березуцкий.
В 2018 году РФС вывесил список ограничительных рекомендаций для игроков сборной России, чтобы не нарушать допинговые правила. Среди них – курение кальяна.