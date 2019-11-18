Марибору – 10 лет. Почему это самое болезненное поражение в истории сборной

Мы помним всякое.
Помним матч с Украиной в 1999-м и тот самый кульбит Филимонова.
Помним ЧМ-2002 и раскуроченные в стихийной агрессии тачки на улицах Москвы.
Помним 1:7. Молодой Криштиану, потерянный Малафеев, спина Ярцева.
Помним «Ваши ожидания – ваши проблемы».
Помним семимиллионный контракт Капелло и шальные руки Акинфеева.
Помним, как Слуцкий – грустный, уставший и загнанный – говорил в интервью: «Мы говно».
Помним, как до ЧМ-2018 год карвалолили в товарняках с разными коста-риками.
Еще мы помним Словению.
Это было так неожиданно
Давайте честно: когда сборная планово взяла второе место на отборе в группе с Германией и после этого ухватила на стыках Словению – мы выдохнули. Это же всего лишь Словения, камон. Где-где она там в рейтинге ФИФА? Кто все эти люди? Блин, а как ее вообще отличить от Словакии? Тогда с виду это была одна из тех европейских стран, которые на школьной карте географии не влезают в большую картинку и появляются только на увеличенном куске в левом нижнем углу.
Первый матч ничему не научил. Выиграли натужно, но в целом дежурно и спокойно, а внимание привлекал только Печник. Гы-гы, ну ты понял: печник.
Оказалось, жизнь гораздо коварнее. Словения заманила нас в Марибор и там показала, что она вообще-то собранная, расчетливая, хитрая и совсем не согласна ни с тем, что они серые карлики, ни с тем, что мы яркие гиганты. Всего один рывок Дедича из-за спины Игнашевича – и капкан захлопнулся. Две недели назад мы с пирса махали платком кораблю на Кейптаун – и вот, как в шаблонной трагикомедии, он пузырится ко дну от удара праздничной бутылки. Дирижабль, иголка, ба-бах.
На том чемпионате мира Словения не вышла из группы, а Печник и Дедич больше никогда не светились в новостных лентах. Кажется, нам от этого только хуже.
Это было так грязно
Впервые в истории в составе России удалили двух игроков за матч. Ладно Жирков – но за центрфорварда Кержакова, который только вышел на замену, стало совсем неловко. Или не стало? Его удалили за выбитый из рук вратаря мяч – хотя по повторам непонятно, была ли там вообще агрессия.
Потом был еще момент с Акинфеевым, которому трибуны бросали в спину монеты, бутылки и зажигалки и который показывал все это арбитру (ноль эффекта).
Когда в конце матча Жирков влетел в стычку за вылетевший матч и ушел к Кержакову, это был тотальный ментальный нокаут. Та стадия, когда от злости и бессилия колотишь руками воздух, теряешь контроль и уже не можешь проигрывать стоически.
Норвежского судью Терье Хауге (человек, кстати, судил финал ЛЧ, Суперкубок УЕФА, Евро, мир и кучу всего остального) после Марибора клевали и обсуждали не меньше, чем кальяны и нового тренера.
Кстати, у него в карьере 4 матча сборной России – и 4 удаления.
Ох, как же погано, когда поражения скатываются во все эти темы про судей, несправедливость и тайные заговоры.
Это было так скандально
Русские фанаты еще долго атаковали комитеты ФИФА, писали жалобы на всех языках, требовали переигровки.
Но была ерунда. Марибор-2009 разогнал наш любимый жанр – жизнь футболистов как ток-шоу Малахова.
4 декабря. Первый канал. Программа «Человек и закон». Могильный ровный бас ведущего Алексея Пиманова рассказал: на спине у этого матча огромным лесным клещом ввинтилась история про ночной клуб, кальяны, банкет и дружно положенный на подготовку болт.
И началось. Разбирательства, судебные иски, акты порицания, расследования о расследовании, контраргументы и реакции-реакции-реакции. Вся фанатская боль уродливо подпиталась осознанием обмана и родила прожорливого медийного гомункула. Казалось, вокруг не осталось никого, кто бы не вопил про зажравшихся бессовестных и прогнивших в комфорте звезд. «Ваши ожидания – ваши проблемы» и шампанское в Монако появились уже позже – впервые добивать раненую команду скандалами мы научились именно в декабре 2009-го.
Потом выяснилось, что к достоверности того сюжета есть вопросы.
Но это уже не имело значения. Между народом и ее сборной выросла щетинистая стена взаимных обид и непонимания. Чтобы снести ее полностью, уйдет почти десять лет.
Это было так разочаровывающе
Евро-2008 – счастье, оргазм, парализующее откровение. Тогда мы узнали, что такое нагло выщелкивать топ-команду, когда та несется за титулом. Тогда мы почувствовали, каково выбегать ночью с флагами, обниматься с незнакомыми людьми и гордиться не только архивами.
Тогда казалось, что мы наконец-то нащупали. Не на один залетный раз, а именно по-настоящему – на эпоху вперед. Молодые пацаны ездили в большие лиги, Хиддинк внедрял чемпионский менталитет, а зрители не хихикали с идиотских скетчей КВНа про русского футболиста и слепое дерево.
И вдруг этот Марибор. Все сразу рассыпалось. Оказалось, что Хиддинк перенянчил даже самых угрюмых игроков, что наши расслабляются и слишком верят в себя, что на каждую Голландию обязательно наступает своя Словения – и никто точно не знает, когда эти шальные качели дернутся в следующий раз.
Евро-2008 давал надежду на системность происходящих успехов. Марибор-2009 звонко хлестанул по щеке и ткнул в ощущение, что мы – просто шарик на барабане рулетки.
Чувствовать все это было очень больно. Как же хорошо, что сейчас 2019-й, а за ЧМ-2018 обязательно будет Евро-2020.
Прошло десять лет. Эпоха обнулилась. Мы снова верим.