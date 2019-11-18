Марибору – 10 лет. Почему это самое болезненное поражение в истории сборной

Это было так неожиданно

Давайте честно: когда сборная планово взяла второе место на отборе в группе с Германией и после этого ухватила на стыках Словению – мы выдохнули. Это же всего лишь Словения, камон. Где-где она там в рейтинге ФИФА? Кто все эти люди? Блин, а как ее вообще отличить от Словакии? Тогда с виду это была одна из тех европейских стран, которые на школьной карте географии не влезают в большую картинку и появляются только на увеличенном куске в левом нижнем углу.

Первый матч ничему не научил. Выиграли натужно, но в целом дежурно и спокойно, а внимание привлекал только Печник. Гы-гы, ну ты понял: печник.

Оказалось, жизнь гораздо коварнее. Словения заманила нас в Марибор и там показала, что она вообще-то собранная, расчетливая, хитрая и совсем не согласна ни с тем, что они серые карлики, ни с тем, что мы яркие гиганты. Всего один рывок Дедича из-за спины Игнашевича – и капкан захлопнулся. Две недели назад мы с пирса махали платком кораблю на Кейптаун – и вот, как в шаблонной трагикомедии, он пузырится ко дну от удара праздничной бутылки. Дирижабль, иголка, ба-бах.

На том чемпионате мира Словения не вышла из группы, а Печник и Дедич больше никогда не светились в новостных лентах. Кажется, нам от этого только хуже.

Это было так грязно

Впервые в истории в составе России удалили двух игроков за матч. Ладно Жирков – но за центрфорварда Кержакова, который только вышел на замену, стало совсем неловко. Или не стало? Его удалили за выбитый из рук вратаря мяч – хотя по повторам непонятно, была ли там вообще агрессия.

Потом был еще момент с Акинфеевым, которому трибуны бросали в спину монеты, бутылки и зажигалки и который показывал все это арбитру (ноль эффекта).

Когда в конце матча Жирков влетел в стычку за вылетевший матч и ушел к Кержакову, это был тотальный ментальный нокаут. Та стадия, когда от злости и бессилия колотишь руками воздух, теряешь контроль и уже не можешь проигрывать стоически.

Норвежского судью Терье Хауге (человек, кстати, судил финал ЛЧ, Суперкубок УЕФА, Евро, мир и кучу всего остального) после Марибора клевали и обсуждали не меньше, чем кальяны и нового тренера.

Кстати, у него в карьере 4 матча сборной России – и 4 удаления.

Ох, как же погано, когда поражения скатываются во все эти темы про судей, несправедливость и тайные заговоры.