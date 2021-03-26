Россия и Словения – это всегда драма. В Акинфеева летали «ножи» с трибун, скандал с кальянами и куча удалений

Россия и Словения встречались в истории пять раз. Впервые – на товарищеском турнире на Мальте. Россия выиграла 3:1, получив в конце спорный пенальти за попадание мяча в руку Мамедова, а один из тренеров сборной Борис Игнатьев пожаловался на качество проживания на Мальте (плохой отель, низкое качество пищи) и плохие поля.

Но организация турнира к матчу со Словенией не имела никакого отношения, а вот дальнейшие встречи с этой командой заканчивались шумно и скандально.

Поражение из-за пенальти имени Грэма Полла

В отборочном турнире к ЧМ-2002 Россия со Словенией отыграла тяжелую домашнюю ничью 1:1, а в гостевой игре осенью 2001-го могла решить практически все вопросы по выходу из группы.

Гол Титова в ответ на гол Остерца – выездные 1:1 казались нормальным результатом для наших. На последних минутах Остерц промахнулся из выгодной позиции, через мгновение судья Грэм Полл поставил пенальти в ворота России. Реакция Остерца – смесь досады от промаха и удивления от такого решения.