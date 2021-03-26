Россия и Словения – это всегда драма. В Акинфеева летали «ножи» с трибун, скандал с кальянами и куча удалений
Россия и Словения встречались в истории пять раз. Впервые – на товарищеском турнире на Мальте. Россия выиграла 3:1, получив в конце спорный пенальти за попадание мяча в руку Мамедова, а один из тренеров сборной Борис Игнатьев пожаловался на качество проживания на Мальте (плохой отель, низкое качество пищи) и плохие поля.
Но организация турнира к матчу со Словенией не имела никакого отношения, а вот дальнейшие встречи с этой командой заканчивались шумно и скандально.
Поражение из-за пенальти имени Грэма Полла
В отборочном турнире к ЧМ-2002 Россия со Словенией отыграла тяжелую домашнюю ничью 1:1, а в гостевой игре осенью 2001-го могла решить практически все вопросы по выходу из группы.
Гол Титова в ответ на гол Остерца – выездные 1:1 казались нормальным результатом для наших. На последних минутах Остерц промахнулся из выгодной позиции, через мгновение судья Грэм Полл поставил пенальти в ворота России. Реакция Остерца – смесь досады от промаха и удивления от такого решения.
Ачимович реализовал пенальти, и наши проиграли. Что было дальше:
- Мостового после матча от Полла еле оттащили тренеры – у лидера сборной России просто была истерика.
- Романцев в интервью Первому каналу бросил фразу: «Когда с половиной команды после игры происходит истерика, наверное, мне нужно уйти из этой команды и извиниться перед ребятами, потому что я не могу обеспечить им честное и объективное судейство».
- Романцев еще сказал, что в перерыве в судейскую комнату отправился главный тренер словенцев Сречко Катанец.
- Что объяснил Полл – рассказал Титов: «Он утверждал, что кто-то кого-то держал за майку, и пригрозил незамедлительными наказаниями, если мы будем к нему апеллировать».
- В российских медиа поднялась тема заговора против России – за несколько дней до этого УЕФА назначил переигровку матча квалификации Лиги чемпионов «Тироль» – «Локомотив» из-за того, что судья ошибся с желтой карточкой и не удалил игрока «Локо», (хотя наш клуб вел 4:1 по сумме двух встреч, а ошибка судьи случилась за 18 минут до конца!). Оба решения, что УЕФА насчет «Локо», что Полла насчет пенальти – смотрелись как минимум странно.
Цирк на этом не закончился. Мостовой был дисквалифицирован ФИФА за агрессию в адрес Полла на решающий матч России против Швейцарии (нашим для выхода напрямую нужно было не проиграть), но команда узнала об этом только за три дня до него. Теоретически РФС мог вмешаться, но, похоже, этого не сделал. ФИФА же отправила в РФС претензию еще за месяц. А решение подтвердила за три дня до игры. Россия легко победила Швейцарию 4:0 и поехала на ЧМ-2002.
Через восемь лет бывший президент РФС Вячеслав Колосков рассказал: «Предыстория была такая: угловой удар на последних минутах, Грэм Полл обращается к нашим игрокам и говорит: «Руками не трогать, буду судить». Тем не менее, Даев обхватил своего соперника руками – он мяч даже не трогал, мяч улетел дальше – но тот, выворачиваясь, упал. Полл дал пенальти. Вот как здесь судить – искал он повода или нет... Факт в том, что мы тогда проиграли».
Интересно было дальше:
- Полл должен был судить матч Япония – Россия на ЧМ-2002, но Колосков запротестовал. Вместо Полла был назначен Маркус Мерк, который не дал пенальти за явное нарушение на Семшове. Россия тот матч проиграла и позже не вышла из группы.
- Полл получил назначение на финал Кубка УЕФА, где ЦСКА играл со «Спортингом», и там уже точно добиться смены арбитра было нельзя. Но ЦСКА выиграл, а к работе судьи не было никаких претензий.
- Через год после финала Полл опозорился на ЧМ-2006, где удалил хорвата Шимунича только после трех желтых карточек. После этого он сам покинул турнир и закончил карьеру еще через год.
- А еще через пару лет извинился за тот словенский пенальти и добавил: «Могу честно признаться: я назначил его ошибочно. Казалось, что российский защитник очень сильно держал словенского форварда, потому я без колебаний назначил 11-метровый. После матча, внимательно посмотрев повтор, я убедился: ваш игрок еле-еле придержал соперника. И за такое, конечно, не надо было наказывать русских».
Новая встреча со Словенией – опять судейство: теперь две красные
Тот самый стыковой матч в Мариборе, когда наши проиграли 0:1 после домашней победы 2:1 и неожиданно не попали на ЧМ-2010. Дополнительные проблемы уже при счете 0:1, когда нашим нужно было отыгрываться, возникли из-за удалений. Матч судил норвежец Терье Хауге.
🔴 66 минута. Кержаков в борьбе за мяч бьет вратаря Хандановича, возникает конфликт. Кержаков удален, Хандановичу – желтая.
🔴 90+2 минута. Жирков получает вторую желтую карточку за толчок словенского игрока, который долго не отдавал мяч.
Хиддинк не сказал, что судейство повлияло на результат, но и с удалением Кержаков не согласился. Сам Хауге после игры отметил преднамеренный удар Кержакова по вратарю и пожалел, что не показал желтую игроку, который спровоцировал Жиркова.
Удалять русских – привычка Хауге: красные Овчинникову на Евро-2004, Аршавину – с Андоррой, теперь еще две – в Словении.
Марибору – 10 лет. Почему это самое болезненное поражение в истории сборной
Нож с трибун в Акинфеева, слухи о переигровке
Та же игра в Мариборе. Незадолго до конца матча в Игоря Акинфеева прилетел раскладной нож – так утверждали российские блогеры, момент этот появился и в трансляции (что за предмет – по ней было сложно определить).
В российском интернете появился текст письма от фанатов на ломаном английском в адрес ФИФА. Потом прошла новость, что переигровка состоится 5 декабря, но это был фейк.
Кальянный скандал в программе «Человек и закон»
На Первом канале программа вышла 4 декабря. Ведущий Алексей Пиманов рассказал, что игроки сборной России пили алкоголь и курили кальян перед матчем. Они все это опровергали, а братья Березуцкие даже подали иск о защите чести и достоинства (но проиграли дело).
В передаче – скрытая камера, замутненное изображение и измененные голоса, которые утверждали, что игроки сидели до трех часов ночи, а потом поехали тусить дальше.
Журналист Мурад Латипов поговорил с менеджером ресторана, и она рассказала, что перед первой игрой со Словенией игроки посидели до девяти часов вечера и разошлись, вино пили их жены, а кальян курил тот, кто не выходил в основе сборной.
Та самая история с кальяном: наши футболисты курили, выпивали и разошлись под утро. Или это ложь?
Словесный поток Заховича
Златко Захович – самый яркий игрок в истории словенской сборной. И по высказываниям тоже. Что он говорил перед стыковыми матчами, когда Россия была очевидным фаворитом:
- «У России нет шансов, а мы поедем в Южную Африку».
- «Футбол у вас мало кому интересен. В таком городе, как Москва, не находится достаточного количества людей, чтобы заполнить стадион на матч с «Манчестер Юнайтед»?! Да играйте лучше в хоккей! Это у вас хорошо получается».
- «Если вы смотрели матч, то могли заметить, что на поле была только одна команда».
- «Существует только одна причина. Мы намного, намного и еще раз намного лучше. Все остальное – это бла-бла-бла, не имеющее никакого значения».
Правда, потом Захович удивился тому, насколько в российских медиа был смещен акцент на его фразу про хоккей: «Я просто по определению не мог сказать ничего пренебрежительного про вашу страну. Хотя бы потому, что очень уважаю Россию, в том числе и футбольную».
Захович не изменяет себе и сейчас, спустя 11 лет: «Тогда у нас все знали, что победа станет легкой. И мы легко выиграли. Это случилось очень легко! И сейчас мы победим! Только не так легко. Но счет тоже будет что-то вроде 1:0. Для нас этого достаточно».
С Марибором Захович не ошибся. А в Сочах сборная России никого еще не побеждала. да и не с чего, судя по тому, что она показывает.