ЧМ-2010

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Футбол
Раймон Доменек стал тренером «Нанта». До этого он работал в сборной Бретани, у которой нет официального статуса
#Раймон Доменек
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Россия и Словения – это всегда драма. В Акинфеева летали «ножи» с трибун, скандал с кальянами и куча удалений
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#Россия
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Тренером Кокорина в «Фиорентине» будет главное разочарование Италии в XXI веке
#Чезаре Пранделли
«Если не футбол, я бы стал убийцей». Фелипе Мело как самый грязный игрок XXI века
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#Фелипе Мело
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Тренер сборной Франции любил астрологию. По знакам зодиака узнавал характеры игроков и подбирал состав
#Раймон Доменек
Как сборная России играла решающие матчи в октябре. Ужас с Украиной, счастье с Англией и много выходов на Евро и ЧМ
#Россия
9 лет назад стартовал ЧМ-2010. Фотохроника турнира
#ЧМ-2010
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