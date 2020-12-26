Раймон Доменек стал тренером «Нанта». До этого он работал в сборной Бретани, у которой нет официального статуса

Работа Раймона Доменека в коллективах с официальным статусом закончилась в 2010-м – когда он провалился со сборной Франции на ЧМ-2010.

Дальше он был тренером тренером сборной Бретани с 2016-го по 2019-й – но у нее нет официального статуса.

Сейчас 68-летнего Доменека подписал «Нант». Контракт рассчитан до конца этого сезона.