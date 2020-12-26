Раймон Доменек
Лига 1
ЧМ-2010
Футбол
Франция
Нант
Поделиться:
Комментарии:
0
#Раймон Доменек #Футбол #Франция #Лига 1 #ЧМ-2010 #Нант

Раймон Доменек стал тренером «Нанта». До этого он работал в сборной Бретани, у которой нет официального статуса

час назад

Работа Раймона Доменека в коллективах с официальным статусом закончилась в 2010-м – когда он провалился со сборной Франции на ЧМ-2010.

Дальше он был тренером тренером сборной Бретани с 2016-го по 2019-й – но у нее нет официального статуса.

Сейчас 68-летнего Доменека подписал «Нант». Контракт рассчитан до конца этого сезона.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Рабочие методы Раймона Доменека:
Тренер сборной Франции любил астрологию. По знакам зодиака узнавал характеры игроков и подбирал состав
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Раймон Доменек
#Футбол
#Франция
#Лига 1
#ЧМ-2010
#Нант