Раймон Доменек
Лига 1
ЧМ-2010
Футбол
Франция
Нант
Раймон Доменек стал тренером «Нанта». До этого он работал в сборной Бретани, у которой нет официального статуса
час назад
Работа Раймона Доменека в коллективах с официальным статусом закончилась в 2010-м – когда он провалился со сборной Франции на ЧМ-2010.
Дальше он был тренером тренером сборной Бретани с 2016-го по 2019-й – но у нее нет официального статуса.
Сейчас 68-летнего Доменека подписал «Нант». Контракт рассчитан до конца этого сезона.
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