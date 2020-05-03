Тренер сборной Франции любил астрологию. По знакам зодиака узнавал характеры игроков и подбирал состав
Раймон Доменек во взрослой сборной Франции трудился 6 лет. Вместе с ней доходил до четвертьфинала Евро-2004, играл в финале немецкого ЧМ, опозорился на Евро-2008 и облажался на чемпионате мира в ЮАР. Провалы на последних двух турнирах легко объясняются: Доменек принимал неправильные решения, ссорился с лидерами и использовал сомнительные методы в работе. Один из них – астрология.
Про свою любовь к астрологии Доменек говорил так:
«Я очень любознательный человек. Меня всегда интересовали разные подходы к делу. Я изучал астрологию и графологию (наука, изучающая почерк).
У астрологии есть мистическая сторона, и как только я упомянул об этом, люди начали думать, что я ношу шляпу волшебника на голове и смотрю в хрустальные шарики. Астрология помогает понять характер людей. Но она не предсказывает будущее. Она просто составляет полную картину о людях».
Доменек выписывал литературу по теме, знал карты Таро. В своей книге (вышла в 2016-м) он написал, что не использовал астрологию для определения состава. До этого он говорил, что она нужна ему, чтобы знать игроков. Несколько фактов о том, как астрология помогала Доменеку в работе:
• Он как-то сказал: «Я очень опасаюсь, когда в моей команде играют скорпионы. С ними невозможно совладать – дерзкие и жесткие люди». Смотрим на состав Франции на ЧМ-2006 – так нет ни одного скорпиона. Единственный скорпион, кто реально мог попасть в команду – Робер Пирес. Но он ни разу внятно не объяснил, почему не взял Пиреса на тот чемпионат мира.
• Есть мнения, что Доменек, руководствуясь какими-то астрологическими идеями, не взял на ЧМ-2010 Карима Бензема и Самира Насри. Во Франции этот шаг Доменека не понравился людям особенно.
• Доменек оставил Патрика Вийера в составе сборной на Евро-2008. А потом говорил, что понимал: Вийера был в плохой форме, но он руководствовался не футбольными принципами.
• Еще одна легендарная фраза Доменека: «Я спокоен, когда у меня в обороне играет лев». Доменек очень любил Вильяма Галласа – тот всегда вызывался в сборную, когда Доменек был ее главным тренером. Совпадение или нет, но Галлас закончил карьеру в сборной после ЧМ-2010 – тогда же ушел и Доменек.