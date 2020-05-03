Тренер сборной Франции любил астрологию. По знакам зодиака узнавал характеры игроков и подбирал состав

Раймон Доменек во взрослой сборной Франции трудился 6 лет. Вместе с ней доходил до четвертьфинала Евро-2004, играл в финале немецкого ЧМ, опозорился на Евро-2008 и облажался на чемпионате мира в ЮАР. Провалы на последних двух турнирах легко объясняются: Доменек принимал неправильные решения, ссорился с лидерами и использовал сомнительные методы в работе. Один из них – астрология.

Про свою любовь к астрологии Доменек говорил так:

«Я очень любознательный человек. Меня всегда интересовали разные подходы к делу. Я изучал астрологию и графологию (наука, изучающая почерк).

У астрологии есть мистическая сторона, и как только я упомянул об этом, люди начали думать, что я ношу шляпу волшебника на голове и смотрю в хрустальные шарики. Астрология помогает понять характер людей. Но она не предсказывает будущее. Она просто составляет полную картину о людях».