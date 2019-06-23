Невилл необычно тренирует женскую сборную Англии. Странные методы, которые все обожают
Фил Невилл – известный английский защитник, который стал легендой «МЮ» и «Эвертона». Невилл шесть раз выигрывал АПЛ и побеждал в знаменитом финале ЛЧ-1999, когда «МЮ» обыграл «Баварию». Тренерская карьера Невилла тоже начиналась с известных команд. Сначала он входил в тренерский штаб «МЮ», а потом работал ассистентом в «Валенсии».
Первая самостоятельная тренерская работа Невилла – роль главного тренера в женской сборной Англии. Там он работает с 2018 года, а контракт действует до окончания Евро-2021. В Невилла верят, потому что он дает результат. Уже есть и первый трофей: сборная Англии остается действующим победителем SheBelieves Cup – товарищеского турнира из четырех команд.
Сейчас Невилл вместе с английскими женщинами доминирует на чемпионате мира. В группе англичанки одержали три победы над Шотландией, Аргентиной и Японией с общей разницей мячей 5:1. На успешную игру англичанок прямо влияют методы Невилла по работе с командой. Они отличаются от привычной манеры работы мужчин в женских сборных.
Двухминутный разговор в перерыве
На чемпионате мира Невилл ввел новые правила: после первого тайма он заходит в раздевалку только на две минуты. Он специально задерживается на пути в подтрибунное помещение, разговаривает с помощниками или просто думает где-то в отдалении. Так Невилл дает женщинам возможность побыть наедине с собой.
При этом никаких ограничительных правил нет – формально Невилл может находиться в женской раздевалке любое количество времени. «Для них это самое подходящее время, чтобы пообщаться друг с другом. Когда я прихожу, у них уже есть ясный ум, чтобы выслушать меня. Если мне нужно больше двух минут, то у нас серьезные проблемы», – рассказал Невилл.
Сначала Невилл, потом журналисты
В регламенте прописаны правила, что после матча игроки должны общаться с прессой. Невилл согласен, но не хочет ждать всю команду в раздевалке лишние минуты. Поэтому он делает проще: сразу после матча сам выходит на поле, собирает команду в круг и сразу выдает ей все самое необходимое.
«Обычно вы заходите в раздевалку, где тренер дает заключение по игре. Сразу после матча они вынуждены идти по тоннелю. В этот момент они эмоциональные, уставшие и утомленные. Поэтому нам просто нравятся эти три-четыре минуты ясности нашего мышления», – говорил Невилл о важности разговора на поле.
Все время на связи, может позвонить в шесть утра
Невилл постоянно придумывает новые методы работы, которые потом пробует на практике. Чтобы их применить, ему нужно одобрение от Сью Кэмпбелл – главной по женскому футболу в Англии. Она же взяла Невилла на работу, отобрав его из 137 кандидатов. Повлияло и то, что всех отпугивал расистский скандал с тренером Марком Сэмпсоном, которого уволили даже после успехов.
Все испугались давления, Невилл – нет. «Я помню, как он спрашивал меня, может ли он позвонить рано. Тогда я подумала, что он имел в виду восемь утра, но Невилл позвонил мне в шесть. В то время он уже встал и был готов нормально мыслить. Когда разговариваешь с Невиллом, он всегда показывает уверенность в себе», – объясняла Кэмпбелл.
Невилл применяет методы Фергюсона
Марка Сэмпсона уволили из сборной Англии, когда он добивался результатов в странной манере. Он давил на женщин морально, унижал и притеснял темнокожих. Тогда на него пожаловалась ветеран сборной Англии Эни Алуко. Лидера с нигерийскими корнями Сэмпсон называл занозой в заднице, а с другими женщинами вообще разговаривал о тюрьме.
Сравните с методами Невилла. По примеру Фергюсона он создает в команде правильную атмосферу: никак не давит морально, а критикует только провалившегося лидера. Считается, что если донести все ошибки до самых важных игроков, тогда правильные выводы сделают и остальные. Поэтому он может наорать на конкретную девушку, но никто не обидится.
Удаление твиттера, чаты в ватсап, превращение в пехотинцев
В 2012 году Невилл писал скандальные твиты о женщинах. Например, рассказывал об избиении жены. Как потом позже объяснял Невилл, он имел в виду победу над ней в матче по настольному теннису. Только это уже никого не волновало. Сразу после назначения в сборную Невилл удалил твиттер и извинился за то, что было раньше.
Сейчас от него идет полное уважение к женщинам. Со своей командой он постоянно общается в ватсап, где даже создал несколько чатов для общения о жизни, самочувствии девушек и состоянии их домашних животных. Если сам Невилл теперь ведет социальные сети с опаской, то девушкам совсем не запрещает находиться в них постоянно. Потому что это часть их личностей.
Тут же важна и мотивационная подготовка к крупным турнирам. Перед чемпионатом мира Невилл превратил англичанок в морских пехотинцев. Так они провели ровно сутки: питались сухпайками, оделись в форму, проходили полосу препятствий. У Невилла все получилось – прямо сейчас его сплоченная команда стала одним из фаворитов ЧМ.