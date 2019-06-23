Невилл необычно тренирует женскую сборную Англии. Странные методы, которые все обожают

Двухминутный разговор в перерыве

На чемпионате мира Невилл ввел новые правила: после первого тайма он заходит в раздевалку только на две минуты. Он специально задерживается на пути в подтрибунное помещение, разговаривает с помощниками или просто думает где-то в отдалении. Так Невилл дает женщинам возможность побыть наедине с собой.

При этом никаких ограничительных правил нет – формально Невилл может находиться в женской раздевалке любое количество времени. «Для них это самое подходящее время, чтобы пообщаться друг с другом. Когда я прихожу, у них уже есть ясный ум, чтобы выслушать меня. Если мне нужно больше двух минут, то у нас серьезные проблемы», – рассказал Невилл.

Сначала Невилл, потом журналисты

В регламенте прописаны правила, что после матча игроки должны общаться с прессой. Невилл согласен, но не хочет ждать всю команду в раздевалке лишние минуты. Поэтому он делает проще: сразу после матча сам выходит на поле, собирает команду в круг и сразу выдает ей все самое необходимое.

«Обычно вы заходите в раздевалку, где тренер дает заключение по игре. Сразу после матча они вынуждены идти по тоннелю. В этот момент они эмоциональные, уставшие и утомленные. Поэтому нам просто нравятся эти три-четыре минуты ясности нашего мышления», – говорил Невилл о важности разговора на поле.