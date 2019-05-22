Лучшая футболистка мира продолжает собирать награды. И до сих пор бойкотирует ЧМ
Ада Хегерберг – Месси женского футбола. В 254 матчах она забила 255 голов. Скромная 23-летняя девушка переживает пик в своей карьере. Впрочем, еще в 16 лет она привлекла к себе внимание, заколотив хет-трик в норвежском чемпионате – никого еще не было моложе с таким достижением, так что призу лучшей молодой футболистке Норвегии далекого 2011 года никто не удивился. Сейчас она уже пятикратная чемпионка Франции в составе «Лиона», четырежды выигрывала женскую Лигу чемпионов.
В своем первом финале против «Вольфсбурга» она открыла счет, но французскому клубу не повезло пропустить ответный мяч за пару минут до конца. В серии пенальти норвежка смазала свой удар, но подруги по команде исправили промах – «Лион» выиграл турнир. Во втором финале был повержен «ПСЖ», а в третьем – один из мячей Хегерберг помог разгромить «Вольфсбург» (4:1).
Лучший финал был в нынешнем году
«Лион» и «Барселона» встретились в решающей игре ЛЧ-2018/19 в Будапеште. Игру посетило почти 20 тысяч человек, а судила ее российский арбитр Анастасия Пустовойтова. «Лион» открыл счет на пятой минуте, а дальше настало время Хегерберг – она забила аж три мяча за 16 минут, так что к получасу французская команда вела уже 4:0. Гол «Барсы» под конец ничего не решил – «Лион» снова с кубком, а принесла его команде своим хет-триком Ада. Тот промах с пенальти трехлетней давности уже был давно забыт.
Она получила «Золотой мяч»
Женский «Золотой мяч» еще ни разу не вручался до прошлого года, хотя ФИФА с начала века награждает лучших футболисток мира. Бразильянка Марта брала приз шесть раз. Сейчас «Золотой мяч» уже не имеет никакого отношения к ФИФА, а издание France Football осенью впервые решило учредить такую награду женщине.
Ада Хегерберг вошла в историю и здесь – первый женский «Золотой мяч» достался ей. В голосовании ее главная соперница – датчанка Перилл Хардер – отстала на шесть очков. Марта, кстати, в тройку уже не попала.
Влипла в скандал не по своей вине
Странная и очень неприятная история произошла как раз на вручении «Золотого мяча», когда ведущий церемонии потанцевал с Мбаппе и спросил Аду, может ли она исполнить тверк. Сказано было в шутку, зал смутился, а Хегерберг ответила: «Нет» и решила уйти со сцены.
Она все же осталась и исполнила несколько движений (не тверк, конечно), а после церемонии высказалась: «Он мог бы спросить о чем-то, связанном с футболом. Вопрос о гендерном равенстве касается не только футбола, но и общества в целом. Вопрос упирается в то, что в руководстве должны быть люди, поддерживающие женщин и укрепляющие позиции женщин».
Ведущему сильно досталось в соцсетях, так что пришлось извиняться: «Я объяснил все Аде, и она сказала, что поняла шутку. При этом я извиняюсь перед теми, кого это могло оскорбить». Заодно и свалил на плохое знание английского. Но скандал разгорелся все равно. «Вот и очередной пример сексизма. Почему женщины по-прежнему должны терпеть эту хрень? тех, кто считает, что это была лишь шутка – нет, это не всего лишь шутка. Я занимаюсь спортом всю свою жизнь, и уровень сексизма в нем просто запредельный», – возмутился теннисист Энди Маррэй.
Новый год – новая награда
Известная британская телерадиовещательная компания BBC несколько лет назад учредила свою награду лучшей футболистке. Хегерберг уже выигрывала ее пару лет назад, но после такого классного сезона и особенно роскошного финала ЛЧ не было сомнений, что она повторит свой успех в мае нынешнего года.
Так и произошло – Хегерберг стала лучшей по версии BBC. В интервью она говорила об американских горках, имея в виду свой широчайший спектр чувств после завоевания очередной награды. «Выиграть ее во второй раз – большая честь», – заявила она.
Она была бы суперзвездой на чемпионате мира
Женский ЧМ стартует во Франции 7 июня и будет проходить целый месяц. Там сыграют 24 команды (аналог Евро-2016). Матчи в том числе будут проходить в ставшем родным Хегерберг Лионе. Примет в нем участие и сборная Норвегии – в группе у нее Франция, Корея и Нигерия. Казалось бы, одной дополнительной крутой интригой больше.
Но Хегерберг на турнире не сыграет. За сборную она прекратила выступления еще два года назад. По ее мнению, в стране недостаточно уважительно относятся к футболисткам. «Я всегда люблю играть за мою сборную, и решение сделать перерыв было непростым. В такой ситуации у меня недостаточно мотивации продолжать выступления», – говорила Ада. Вернуть Хегерберг для матчей ЧМ не получилось. «Мы пытались решить вопрос, встречались, но она решила не играть», – сухо прокомментировал ситуацию тренер сборной Мартин Сьорген.
«Я всегда уважала зарплаты мужчин-футболистов, – говорит Ада. – Но разрыв по деньгам – колоссальный. Нужно предоставить молодым футболисткам такую же возможность, как и мужчинам. Мы должны поменять это отношение». Интересно, что как раз в 2017-м соглашение об уравнении призовых для мужской и женской футбольных сборных в Норвегии как раз было подписано, но Хегерберг не изменила своего решения.
Женский футбол набирает большую популярность. Грядущий ЧМ широко рекламируется ведущими мировыми СМИ, о нем выпускают превью за несколько месяцев до начала, присматриваются к возможным звездам и делают ставки. Сейчас матчи женских команд могут собрать более 50 тысяч фанатов, как это было, например, в Мексике. Или 48 тысяч – в Испании. Практически у всех топ-клубов Европы есть женские футбольные команды. Что уж там говорить, на финал ЧМ-2019 в Лионе 59 тысяч билетов раскупили всего за полчаса!
Женского футбола уже стало много и говорить о нем будут еще чаще. Не о сексуальности его представителей, а о красоте игры и даже антураже вокруг него. При всей возрастающей популярности, нелепо смотрится всего одна вещь, которая не дает покоя, и о которой будут вспоминать весь следующий месяц. Чемпионат мира лишился своей лучшей спортсменки и совсем не по причине травмы. Представлять отказ Месси или Роналду перед мужским ЧМ – ужасно. К сожалению, в женском футболе такое пока еще в порядке вещей.