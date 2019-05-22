Лучшая футболистка мира продолжает собирать награды. И до сих пор бойкотирует ЧМ

Ада Хегерберг – Месси женского футбола. В 254 матчах она забила 255 голов. Скромная 23-летняя девушка переживает пик в своей карьере. Впрочем, еще в 16 лет она привлекла к себе внимание, заколотив хет-трик в норвежском чемпионате – никого еще не было моложе с таким достижением, так что призу лучшей молодой футболистке Норвегии далекого 2011 года никто не удивился. Сейчас она уже пятикратная чемпионка Франции в составе «Лиона», четырежды выигрывала женскую Лигу чемпионов.

В своем первом финале против «Вольфсбурга» она открыла счет, но французскому клубу не повезло пропустить ответный мяч за пару минут до конца. В серии пенальти норвежка смазала свой удар, но подруги по команде исправили промах – «Лион» выиграл турнир. Во втором финале был повержен «ПСЖ», а в третьем – один из мячей Хегерберг помог разгромить «Вольфсбург» (4:1).

Лучший финал был в нынешнем году

«Лион» и «Барселона» встретились в решающей игре ЛЧ-2018/19 в Будапеште. Игру посетило почти 20 тысяч человек, а судила ее российский арбитр Анастасия Пустовойтова. «Лион» открыл счет на пятой минуте, а дальше настало время Хегерберг – она забила аж три мяча за 16 минут, так что к получасу французская команда вела уже 4:0. Гол «Барсы» под конец ничего не решил – «Лион» снова с кубком, а принесла его команде своим хет-триком Ада. Тот промах с пенальти трехлетней давности уже был давно забыт.