Раймон Доменек

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«Нант» уволил Доменека, с которым ни разу не выиграл за 8 матчей. Новый тренер – Комбуаре
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Футбол
Раймон Доменек стал тренером «Нанта». До этого он работал в сборной Бретани, у которой нет официального статуса
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Тренер сборной Франции любил астрологию. По знакам зодиака узнавал характеры игроков и подбирал состав
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