Раймон Доменек

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Футбол
«Нант» уволил Доменека, с которым ни разу не выиграл за 8 матчей. Новый тренер – Комбуаре
#Нант
Футбол
Раймон Доменек стал тренером «Нанта». До этого он работал в сборной Бретани, у которой нет официального статуса
#Раймон Доменек