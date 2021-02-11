«Нант» уволил Доменека, с которым ни разу не выиграл за 8 матчей. Новый тренер – Комбуаре

Раймон Доменек возглавил «Нант» в конце декабря, его контракт действовал до конца сезона. При нем «Нант» четырежды сыграл вничью и трижды проиграл в Лиге 1, а также вылетел из Кубка.

После 24 туров «Нант» опустился в зону стыковых матчей. В прошлом сезоне клуб финишировал 13-м, хотя после первых девяти туров шел вторым вслед за «ПСЖ».

«Нант» объявил об увольнении Доменека и назначении Антуана Комбуаре.

Комбуаре раньше тренировал в основном французские клубы, включая «ПСЖ». Последнее место работы – вылетевшая по итогам сезона-2019/20 «Тулуза», откуда он был уволен после серии из 10 поражений подряд и вылета из Кубка Франции от команды четвертого дивизиона.