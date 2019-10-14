Тренер Черчесов – этическая дилемма о методах и результате
Вот два стула.
Справа – семь побед подряд, выход на Евро, Тот-Самый-Чемпионат-Мира, святой Дзюба, живой Черышев, матчи на ноль и сборная, которую наконец-то все любят дольше одного месяца подряд.
Слева – полтора года нервов в товарняках, хамские ответы на пресс-конференциях, мутные разговоры про агента, повышение пенсионного возраста Игнашевича, много-много рутинных таймов, низкая ротация, игнорирование Чалова, замена Акинфеева на его ровесника.
Один из них электрический.
Знаешь классику детективов: едкий неформатный задиристый герой, который постоянно рвет нормы, но которого терпят за раскрытие дел? Типа Харри Холе.
Черчесов строго заточен на прагматизм. Развитие, молодое поколение, красота – все суета. Его мир – про итоги, которые можно измерить. Цельная уважительная философия. Черчесов сам говорил, что на этой работе он скорее менеджер, чем тренер. Хитрое творчество – это для Клоппа, который может все лето отрабатывать секретные ауты, или там Гвардиолы, который сочиняет из вагона евро команду-стрелочку для тактических гиков.
У Черчесова все жестко: есть N приличных кадров, пару недель в квартал, негативный фон толпы, бесючие журналисты, миллиард всяких условий среды – и грубый, как наждачка, kpi. Вот сюда попасть, вот там не обосраться.
Из его головы сборная России выглядит объяснимо и правильно. Нужен классный латераль – натурализуйте того парня из ЦСКА. За полгода до главного турнира в жизни нет великого защитника – просто уговорите вернуться старого. Дзюба летает супергероем – не трогайте его, награждая грамотами за участие молодых талантов.
Черчесов – организатор, который не борется с индустрией, а ныряет в ее правила и жестко грызется за награды. Он вообще не эстет, не романтик, не демократ и не тот улыбчивый лидер нации, который будет для респекта смешно есть шаурму в инстаграме или петь в караоке у Урганта.
А что, если голы Дзюбы и победы − это еще не все, что надо для счастья? Что, если сборная − это еще карнавал и радость процесса? Что, если тебе для полного удовлетворения хочется не только унижений кипров, но и регулярно видеть свежие лица в основе, чтобы знать: будущее тоже есть? Что, если тебе хочется поужинать под двухчасовой спор Черчесова и Дудя с вопросами про всех друзей и врагов? Что, если тебе как зрителю важно, чтобы тренер был терпеливым и объясняющим не только после гладких побед? Что, если обе крайности − эстетика и очки − бывают вместе?
Это были десять абзацев экспозиции. Теперь − еще несколько о том, как история Черчесова проецируется на нашу жизнь. Все это − вопросами. Потому что иногда не бывает однозначного выбора. Потому что иногда истина сложнее галочки в нужном поле. Потому что иногда спрашивать − уже полезнее, чем знать ответ.
Так что важнее: чтобы человек приносил результат или чтобы его методы были радостные, открытые и понятные? Результат > методы − это всегда? Когда уже нет? Цель точно оправдывает средства? Имеет ли право руководитель исполнять любые финты, если делает работу лучше многих? Может ли мэр жестко закрывать противников, если город при нем хорошеет? Позволено ли главному спортсмену страны отменять концерт главной поп-звезды?
Должны ли мы спрашивать о методах, если нас уже устраивает результат? Должны ли нам отвечать? Измеряется ли успех и победа только в цифровых метриках? И наоборот: бывает ли успех провальным количественно? Можем ли мы гордиться командой без результата? Если ты рано вылетаешь, ты всегда плохой? А если выигрываешь − всегда хороший? Стать чемпионом в стиле Греции-2004 − тоже кайф? Как определить разницу между «Вечно этой толпе что-то не нравится» и «Я же не один вижу, что с этим что-то не так»?
Сейчас − когда с отбором на Евро все понятно, а до новых движух пока далеко − идеальное время, чтобы уйти в сторону и покрутить все эти ментальные задачи, которые нам подсовывает главная спортивная команда страны. Потом будет не до эфемерности.
Россия-2018/2019 − лучшая сборная в истории? Математически − вроде нет (у Капелло столько же побед за 33 матча, ахахаха), эмоционально − вероятно. Станислав Черчесов − самый интересный тренер в истории сборной? Абсолютно точно.