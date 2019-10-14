Тренер Черчесов – этическая дилемма о методах и результате

Черчесов – организатор, который не борется с индустрией, а ныряет в ее правила и жестко грызется за награды. Он вообще не эстет, не романтик, не демократ и не тот улыбчивый лидер нации, который будет для респекта смешно есть шаурму в инстаграме или петь в караоке у Урганта.

А что, если голы Дзюбы и победы − это еще не все, что надо для счастья? Что, если сборная − это еще карнавал и радость процесса? Что, если тебе для полного удовлетворения хочется не только унижений кипров, но и регулярно видеть свежие лица в основе, чтобы знать: будущее тоже есть? Что, если тебе хочется поужинать под двухчасовой спор Черчесова и Дудя с вопросами про всех друзей и врагов? Что, если тебе как зрителю важно, чтобы тренер был терпеливым и объясняющим не только после гладких побед? Что, если обе крайности − эстетика и очки − бывают вместе?

Это были десять абзацев экспозиции. Теперь − еще несколько о том, как история Черчесова проецируется на нашу жизнь. Все это − вопросами. Потому что иногда не бывает однозначного выбора. Потому что иногда истина сложнее галочки в нужном поле. Потому что иногда спрашивать − уже полезнее, чем знать ответ.

Так что важнее: чтобы человек приносил результат или чтобы его методы были радостные, открытые и понятные? Результат > методы − это всегда? Когда уже нет? Цель точно оправдывает средства? Имеет ли право руководитель исполнять любые финты, если делает работу лучше многих? Может ли мэр жестко закрывать противников, если город при нем хорошеет? Позволено ли главному спортсмену страны отменять концерт главной поп-звезды?

Должны ли мы спрашивать о методах, если нас уже устраивает результат? Должны ли нам отвечать? Измеряется ли успех и победа только в цифровых метриках? И наоборот: бывает ли успех провальным количественно? Можем ли мы гордиться командой без результата? Если ты рано вылетаешь, ты всегда плохой? А если выигрываешь − всегда хороший? Стать чемпионом в стиле Греции-2004 − тоже кайф? Как определить разницу между «Вечно этой толпе что-то не нравится» и «Я же не один вижу, что с этим что-то не так»?