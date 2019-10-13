Черышева изменил домашний ЧМ. Теперь он постоянно доминирует в сборной
До старта чемпионата мира в России Денис Черышев даже не был основным игроком сборной России. Его привлекали только в ротацию, но и там Черышев долго не задерживался. Мешали постоянные травмы, смены клубов (опять же из-за травм) и проигранная конкуренция. Когда начался ЧМ-2018, Черышев превратился в другого игрока.
С момента старта ЧМ-2018 Денис Черышев забил уже 11 голов за сборную России. Если что, это и есть все его мячи в сборной. Четыре раза Черышев отличился на самом чемпионате мира, два – в Лиге наций. Еще пять залетели от него в отборе на Евро-2020. Особенно хорошим получился матч с Кипром. Там Черышев поучаствовал в четырех голах – два забил сам, сделал два ассиста.
Черышев неплохо поднялся в рейтинге лучших бомбардиров сборной. Голы в ворота Кипра позволили ему обойти Сергея Кирьякова и Александра Мостового. Остается еще один мяч до показателей Александра Кокорина и Игоря Колыванова. Интересно, что на 11 голов Черышеву понадобилось всего 25 матчей. Это меньше, чем у всех игроков рейтинга, которые идут выше.
Перед игрой с Кипром Станислава Черчесова спрашивали о перспективах Черышева. Тогда он отметил свежесть игрока. Сборной России нужна была его скорость – получилось идеально. Особенно показательным вышел первый гол в матче. Черышев налетел на соперника, сам отобрал мяч, убежал и мощно пробил по воротам.
В этом сезоне Черышев неплохо помогает «Валенсии». Заработал пенальти в игре первого тура, отдал голевую передачу в четвертом, забил победный гол в матче против «Атлетика». Интересно, что «Валенсия» выиграла все матчи, где Черышев выходил в стартовом составе. Там это распространяется даже на ЛЧ (матч с «Челси»). Сработало и в сборной.
Сам Черышев привык к глобальным целям. Сейчас он надеется, что сборная России поборется с Бельгией за первое место в группе. «Еще предстоит очень важный матч с Бельгией. Мы уже зовем болельщиков, чтобы они нам помогли в этом матче. Думаю, будет очень интересно сыграть, мы постараемся обыграть Бельгию», – рассказал Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер». Если его выпустят с первых минут, что-то будет.