Черышева изменил домашний ЧМ. Теперь он постоянно доминирует в сборной

До старта чемпионата мира в России Денис Черышев даже не был основным игроком сборной России. Его привлекали только в ротацию, но и там Черышев долго не задерживался. Мешали постоянные травмы, смены клубов (опять же из-за травм) и проигранная конкуренция. Когда начался ЧМ-2018, Черышев превратился в другого игрока.

С момента старта ЧМ-2018 Денис Черышев забил уже 11 голов за сборную России. Если что, это и есть все его мячи в сборной. Четыре раза Черышев отличился на самом чемпионате мира, два – в Лиге наций. Еще пять залетели от него в отборе на Евро-2020. Особенно хорошим получился матч с Кипром. Там Черышев поучаствовал в четырех голах – два забил сам, сделал два ассиста.