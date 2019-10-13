Перечеркнутый Азмун в твиттере сборной – отсылка к словам Канделаки. До этого она спутала с ним Оздоева

«Ленты всех спортивных СМИ и Telegram-каналов забиты мной. Федеральные информ-агентства не отстают. Приятно быть источником трафика, но разве нет других тем сегодня?» – позднее писала Канделаки. Она извинилась перед Оздоевым, а он поддержал Канделаки даже после такой оговорки: «Ничего страшного. Нас с Азмуном часто путают».

В сборной России тоже смотрели то выступление Канделаки. Когда Оздоев забил Кипру, в твиттере появилась такая запись: