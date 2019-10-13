Перечеркнутый Азмун в твиттере сборной – отсылка к словам Канделаки. До этого она спутала с ним Оздоева
Один из голов в ворота сборной Кипра забил Магомед Оздоев. Он же отличился в игре с Шотландией (4:0), но тогда за этим последовал забавный момент. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки выступала на форуме «Россия – спортивная держава». Там она перепутала Азмуна и Оздоева, когда комментировала победу сборной России.
Запись фрагмента выступления Канделаки есть в твиттере журналиста Максима Алланазарова.
«Ленты всех спортивных СМИ и Telegram-каналов забиты мной. Федеральные информ-агентства не отстают. Приятно быть источником трафика, но разве нет других тем сегодня?» – позднее писала Канделаки. Она извинилась перед Оздоевым, а он поддержал Канделаки даже после такой оговорки: «Ничего страшного. Нас с Азмуном часто путают».
В сборной России тоже смотрели то выступление Канделаки. Когда Оздоев забил Кипру, в твиттере появилась такая запись:
Комментатор матча Роман Гутцайт тоже вспоминал слова Канделаки:
Еще есть отсылка к матчу Ирана и Камбоджи, который закончился со счетом 14:0. Азмун там забил три мяча.