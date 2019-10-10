Сумасшедший год Оздоева: закрепился в «Зените», заиграл в сборной, теперь еще и красиво забивает

Мы уже видели таким Оздоева в сезоне-2014/15: он отлично играл за «Рубин», где был одним из ключевых игроков, забивал и раздавал передачи. Следующие несколько лет дела шли хуже, а затем он перешел в «Зенит», где поначалу прочно уселся в запас.

В конце 2018-го Оздоев открыто говорил о возможном уходе из «Зенита»: сидеть на скамейке просто так не хотелось. За календарный год он всего пять раз выходил в основе, но здорово потрудился зимой, потом забил «Фенербахче» в Лиге Европы, отдал голевой пас в игре с «Уралом», а дальше уже никому не отдавал свое место в стартовом составе и выиграл с клубом чемпионат России.