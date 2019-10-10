Сумасшедший год Оздоева: закрепился в «Зените», заиграл в сборной, теперь еще и красиво забивает
Мы уже видели таким Оздоева в сезоне-2014/15: он отлично играл за «Рубин», где был одним из ключевых игроков, забивал и раздавал передачи. Следующие несколько лет дела шли хуже, а затем он перешел в «Зенит», где поначалу прочно уселся в запас.
В конце 2018-го Оздоев открыто говорил о возможном уходе из «Зенита»: сидеть на скамейке просто так не хотелось. За календарный год он всего пять раз выходил в основе, но здорово потрудился зимой, потом забил «Фенербахче» в Лиге Европы, отдал голевой пас в игре с «Уралом», а дальше уже никому не отдавал свое место в стартовом составе и выиграл с клубом чемпионат России.
Более того, Оздоев теперь уже и основной полузащитник сборной. Из семи отборочных матчей он не сыграл только в Бельгии, где, кстати, нередко проваливалась опорная зона (вспомнить хотя бы гол Тилеманса).
Но если делить по сезонам, то сейчас он выглядит еще ярче, чем раньше, а все потому что стал стремительно набирать результативные баллы. «Зенит» забил 21 гол в чемпионате, в шести из них поучаствовал Оздоев. Четыре мяча в Лиге чемпионов – половина с пасов Оздоева.
За три месяца в новом сезоне Оздоев уже собрал кучу восторгов в отдельных матчах.
- Забил «Сочи», «Динамо» и «Уралу», причем взаимодействуя с обоими форвардами «Зенита» – с двух ассистов Дзюбы и одного – Азмуна;
- Две голевые передачи в РПЛ – с «Уралом» (Азмуну) и «Рубином» (Сутормину). Да и первый гол «Зенит» забил «Рубину» со стандарта, который заработал Оздоев;
- Два голевых паса в Лиге чемпионов: Дзюба открыл счет в игре с «Бенфикой» с паса Оздоева, Азмун довел его до разгромного;
- По красивым цифрам – всего четыре неточных паса в игре с «Оренбургом» (из 66), 5+2 по отборам и перехватам с «Динамо», семь отборов с «Уралом».
- По оценкам WhoScored Оздоев вообще сейчас лучший игрок сезона в РПЛ.
В сборной России Оздоев дебютировал в 2014 году и все время находился то в ее заявке, то где-то неподалеку от нее. Румынам он забил победный гол в товарищеской игре осенью 2016-го. Но забитый мяч Шотландии совсем другое дело. Во-первых, как красиво он был забит – отличным дальним ударом.
А во-вторых, Оздоев сделал это в статусе основного игрока сборной России. Едва ли в ближайшее время кто-то сможет отобрать у него это место.