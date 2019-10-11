Для выхода на Евро России осталось не проиграть на Кипре. Но есть и другая интрига

Две лучшие команды группы выходят напрямую. Первый критерий при равенстве очков – личные встречи.

Мы выйдем через три дня?

Это очень вероятно. Для официального выхода на Евро-2020 сборной России требуется в воскресенье не проиграть в гостях Кипру . В этом случае российская команда за два тура до конца будет опережать ближайшего преследователя минимум на восемь очков:

2. Россия – 19 (ничья) или 21 (победа);

3. Кипр – 11 (ничья) или 10 (поражение).

Так, а если вдруг проиграем на Кипре?

В этом случае разрыв между нами и киприотами сократится до пяти очков:

2. Россия – 18;

3. Кипр – 13.

Тогда сборную России на Евро выведет одна любая победа (над Бельгией или Сан-Марино), и это если Кипр не будет терять очков (а у него останутся матчи с Шотландией и Бельгией).

В целом, ясно, что борьба за выход на Евро в группе практически завершена.