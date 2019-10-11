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Для выхода на Евро России осталось не проиграть на Кипре. Но есть и другая интрига

11.10.2019 00:00
Михаил Морозов

Сборная России разгромила Шотландию в «Лужниках» и практически решила вопрос с выходом на Евро-2020 за три тура до конца. Причем выход был бы оформлен уже сегодня, сыграй вничью Казахстан и Кипр.

Там счет 1:1 держался до 84-й минуты, но потом киприоты забили победный гол. Бельгия, победив Сан-Марино, уже вышла досрочно. После семи туров таблица группы I выглядит так:

Две лучшие команды группы выходят напрямую. Первый критерий при равенстве очков – личные встречи.

Мы выйдем через три дня?

Это очень вероятно. Для официального выхода на Евро-2020 сборной России требуется в воскресенье не проиграть в гостях Кипру. В этом случае российская команда за два тура до конца будет опережать ближайшего преследователя минимум на восемь очков:

  • 2. Россия – 19 (ничья) или 21 (победа);
  • 3. Кипр – 11 (ничья) или 10 (поражение).

Так, а если вдруг проиграем на Кипре?

В этом случае разрыв между нами и киприотами сократится до пяти очков:

  • 2. Россия – 18;
  • 3. Кипр – 13.

Тогда сборную России на Евро выведет одна любая победа (над Бельгией или Сан-Марино), и это если Кипр не будет терять очков (а у него останутся матчи с Шотландией и Бельгией).

В целом, ясно, что борьба за выход на Евро в группе практически завершена.

РФС

Нет, ну тут интриги мало. Есть какая-то другая?

Есть! Пока непонятно, кто займет первое место. Для этого нам надо опередить бельгийцев, которых справедливо считают фаворитами в группе. Между Россией и Бельгией разница в три очка, условия остаются прежними. Нам надо:

  • Сыграть не хуже Бельгии со всеми соперниками по группе (мы играем на Кипре и в Сан-Марино, бельгийцы – в Казахстане и дома с Кипром);
  • Обыграть бельгийцев дома 2:0 или крупно (первый матч мы проиграли 1:3).

А пока ждем праздника в воскресенье?

Ждем. Просто не проиграть на Кипре, и сборная России выйдет на Евро-2020, а там как минимум два матча нашей команды в Санкт-Петербурге следующим летом.

Кстати, в случае успеха на Кипре Россия установит собственный рекорд по раннему выходу на чемпионаты Европы – за два тура до конца отборочного этапа. В трех предыдущих случаях наши выходили по итогам последнего тура, на Евро-2004 – через стыки, а за восемь лет до этого – в предпоследнем туре.

Матч Кипр – Россия состоится 13 октября, начало в 19:00 МСК.

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