Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
22Неофитос Михаил Н. Михаил
|Вра
|28
|2
|0
|0
|0
|0
|
7Минас Антониу М. Антониу
|Нап
|28
|2
|0
|0
|1
|0
|
4Николас Иоанну Н. Иоанну
|Защ
|26
|2
|0
|1
|0
|0
|
13Николас Панайоту Н. Панайоту
|Защ
|21
|2
|0
|0
|0
|0
|
6Алекс Гогич А. Гогич
|Защ
|28
|2
|0
|0
|0
|0
Таблица
|Группа A1
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|6
|3
|3
|0
|7:2
|12
|
2
|6
|3
|2
|1
|7:4
|11
|
3
|6
|2
|1
|3
|6:6
|7
|
4
|6
|0
|2
|4
|3:11
|2
|Группа A2
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|6
|5
|0
|1
|16:6
|15
|
2
|6
|3
|1
|2
|8:7
|10
|
3
|6
|3
|1
|2
|7:4
|10
|
4
|6
|0
|0
|6
|3:17
|0
|Группа A3
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|6
|5
|1
|0
|12:5
|16
|
2
|6
|4
|1
|1
|12:4
|13
|
3
|6
|1
|0
|5
|9:16
|3
|
4
|6
|1
|0
|5
|5:13
|3
|Группа A4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|6
|3
|2
|1
|13:3
|11
|
2
|6
|2
|3
|1
|10:13
|9
|
3
|6
|1
|3
|2
|9:8
|6
|
4
|6
|2
|0
|4
|5:13
|6
Результаты
Материалы
Последние новости