Кипр

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Нео ГСП Стэдиум
Тренер
Николаос Костеноглу
Н. Костеноглу
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
22
Неофитос Михаил Н. Михаил 		Вра 28 2 0 0 0 0
7
Минас Антониу М. Антониу 		Нап 28 2 0 0 1 0
4
Николас Иоанну Н. Иоанну 		Защ 26 2 0 1 0 0
13
Николас Панайоту Н. Панайоту 		Защ 21 2 0 0 0 0
6
Алекс Гогич А. Гогич 		Защ 28 2 0 0 0 0
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Таблица

Группа A1 И В Н П Мячи Очки
1
Италия
6 3 3 0 7:2 12
2
Нидерланды
6 3 2 1 7:4 11
3
Польша
6 2 1 3 6:6 7
4
Босния и Герцеговина
6 0 2 4 3:11 2
Группа A2 И В Н П Мячи Очки
1
Бельгия
6 5 0 1 16:6 15
2
Дания
6 3 1 2 8:7 10
3
Англия
6 3 1 2 7:4 10
4
Исландия
6 0 0 6 3:17 0
Группа A3 И В Н П Мячи Очки
1
Франция
6 5 1 0 12:5 16
2
Португалия
6 4 1 1 12:4 13
3
Хорватия
6 1 0 5 9:16 3
4
Швеция
6 1 0 5 5:13 3
Группа A4 И В Н П Мячи Очки
1
Испания
6 3 2 1 13:3 11
2
Германия
6 2 3 1 10:13 9
3
Швейцария
6 1 3 2 9:8 6
4
Украина
6 2 0 4 5:13 6
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Результаты
29.03.2022 29 марта 2022 вт 19:00
Кипр
2 : 0
Эстония
29.03.2022 29 марта 2022 вт 19:00
Финал
Кипр
2
Эстония
0
Лига наций. Лига C , Финал
24.03.2022 24 марта 2022 чт 20:00
Эстония
0 : 0
Кипр
24.03.2022 24 марта 2022 чт 20:00
Финал
Эстония
0
Кипр
0
Лига наций. Лига C , Финал
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