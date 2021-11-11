Россия
ЧМ-2022
Кипр
Восемь игроков сборной России сделали минимум по одному голевому действию в матче против Кипра. Счет – 6:0
11 ноября, 21:54
Россия победила Кипр в матче девятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. В шести голах поучаствовали восемь игроков:
- Александр Ерохин – ⚽️⚽️
- Антон Заболотный – ⚽️🇦
- Федор Смолов – ⚽️🇦
- Андрей Мостовой – ⚽️
- Алексей Сутормин – ⚽️
- Алексей Миранчук – 🇦
- Алексей Ионов – 🇦
- Александр Головин – 🇦
Заболотный и Ионов вышли на замену во втором тайме. Смолов, Головин и Мостовой заменились.
Россия – самая результативная команда группы Н. У нее 19 голов, но четыре сборные еще не провели свои матчи в девятом туре. Ближайший соперник по результативности – Хорватия (13 голов).
Смолов провел за сборную России в отборе к ЧМ-2022 пять матчей и набрал шесть очков
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