Россия
ЧМ-2022
Кипр
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#Россия #ЧМ-2022 #Кипр

Восемь игроков сборной России сделали минимум по одному голевому действию в матче против Кипра. Счет – 6:0

11 ноября, 21:54

Россия победила Кипр в матче девятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. В шести голах поучаствовали восемь игроков:

  • Александр Ерохин – ⚽️⚽️
  • Антон Заболотный – ⚽️🇦
  • Федор Смолов – ⚽️🇦
  • Андрей Мостовой – ⚽️
  • Алексей Сутормин – ⚽️
  • Алексей Миранчук – 🇦
  • Алексей Ионов – 🇦
  • Александр Головин – 🇦

Заболотный и Ионов вышли на замену во втором тайме. Смолов, Головин и Мостовой заменились.

Россия – самая результативная команда группы Н. У нее 19 голов, но четыре сборные еще не провели свои матчи в девятом туре. Ближайший соперник по результативности – Хорватия (13 голов).

Смолов провел за сборную России в отборе к ЧМ-2022 пять матчей и набрал шесть очков

Матч завершен
Россия
Ерохин 4
Смолов 55
Мостовой 56
Сутормин 62
Заболотный 81
Ерохин 87
6:0
Матч завершен
Кипр
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Источник:
Гол
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Михаил Штельман
11 ноября, 23:49
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