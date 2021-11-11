Восемь игроков сборной России сделали минимум по одному голевому действию в матче против Кипра. Счет – 6:0

Россия победила Кипр в матче девятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. В шести голах поучаствовали восемь игроков:

Александр Ерохин – ⚽️⚽️

Антон Заболотный – ⚽️🇦

Федор Смолов – ⚽️🇦

Андрей Мостовой – ⚽️

Алексей Сутормин – ⚽️

Алексей Миранчук – 🇦

Алексей Ионов – 🇦

Александр Головин – 🇦

Заболотный и Ионов вышли на замену во втором тайме. Смолов, Головин и Мостовой заменились.

Россия – самая результативная команда группы Н. У нее 19 голов, но четыре сборные еще не провели свои матчи в девятом туре. Ближайший соперник по результативности – Хорватия (13 голов).

Смолов провел за сборную России в отборе к ЧМ-2022 пять матчей и набрал шесть очков