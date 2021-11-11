Федор Смолов
ЧМ-2022
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Кипр
Смолов провел за сборную России в отборе к ЧМ-2022 пять матчей и набрал шесть очков
11 ноября, 20:26
Нападающий сборной России Федор Смолов вышел в стартовом составе на матч отбора к ЧМ-2022 против Кипра. На четвертой минуте он ассистировал Александру Ерохину, на 55-й – забил сам.
Смолов провел пять матчей в отборе к ЧМ-2022. За это время он набрал пять очков по системе «гол + пас» – 2+4.
В первом матче против Кипра Россия победила со счетом 2:0, а Смолов отдал две голевые передачи.
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