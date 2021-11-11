Россия только раз пропускала от Кипра – 24 года назад. После этого были четыре победы с общим счетом 9:0

Россия в Санкт-Петербурге сыграет против Кипра в отборочном матче к ЧМ-2022. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Это седьмой матч команд друг с другом. Единственный раз, когда Россия теряла очки и пропускала от Кипра, – игра отбора на ЧМ-1998 в 1997 году.

Полная статистика:

🟢 2021 . 2:0

. 2:0 🟢 2019 . 5:0

. 5:0 🟢 2019 . 1:0

. 1:0 🟢 2003 . 1:0

. 1:0 🟡 1997 . 1:1

. 1:1 🟢 1996. 4:0

Россия набрала 19 очков и занимает первое место в группе Н. За два тура до конца отборочных матчей она опережает Хорватию на два очка. Полный турнирный расклад.

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Прогноз на матч Россия – Кипр