Россия
ЧМ-2022
Кипр
Россия только раз пропускала от Кипра – 24 года назад. После этого были четыре победы с общим счетом 9:0
11 ноября, 08:03
Россия в Санкт-Петербурге сыграет против Кипра в отборочном матче к ЧМ-2022. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
Это седьмой матч команд друг с другом. Единственный раз, когда Россия теряла очки и пропускала от Кипра, – игра отбора на ЧМ-1998 в 1997 году.
Полная статистика:
- 🟢 2021. 2:0
- 🟢 2019. 5:0
- 🟢 2019. 1:0
- 🟢 2003. 1:0
- 🟡 1997. 1:1
- 🟢 1996. 4:0
Россия набрала 19 очков и занимает первое место в группе Н. За два тура до конца отборочных матчей она опережает Хорватию на два очка. Полный турнирный расклад.
Где смотреть матч Россия – Кипр
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