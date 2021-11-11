Россия
ЧМ-2022
Кипр
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#Россия #ЧМ-2022 #Кипр

Россия только раз пропускала от Кипра – 24 года назад. После этого были четыре победы с общим счетом 9:0

11 ноября, 08:03

РФС

Россия в Санкт-Петербурге сыграет против Кипра в отборочном матче к ЧМ-2022. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Это седьмой матч команд друг с другом. Единственный раз, когда Россия теряла очки и пропускала от Кипра, – игра отбора на ЧМ-1998 в 1997 году.

Полная статистика:

  • 🟢 2021. 2:0
  • 🟢 2019. 5:0
  • 🟢 2019. 1:0
  • 🟢 2003. 1:0
  • 🟡 1997. 1:1
  • 🟢 1996. 4:0

Россия набрала 19 очков и занимает первое место в группе Н. За два тура до конца отборочных матчей она опережает Хорватию на два очка. Полный турнирный расклад.

Где смотреть матч Россия – Кипр

Прогноз на матч Россия – Кипр

Матч завершен
Россия
Ерохин 4
Смолов 55
Мостовой 56
Сутормин 62
Заболотный 81
Ерохин 87
6:0
Матч завершен
Кипр
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Источник:
Гол
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