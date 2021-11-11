Россия в пятом матче подряд забила в первом тайме, в начале игры с Кипром отличился Ерохин

Сборная России встречается с Кипром в предпоследнем туре квалификации к ЧМ-2022. На четвертой минуте Александр Ерохин открыл счет с паса Федора Смолова.

Россия снова забила в первом тайме своему сопернику – это происходит уже в пятом матче подряд.

До этого россияне забивали по одному голу Кипру, Мальте и Словакии, а в игре со Словенией отличились дважды. И авторы голов были разными – Ерохин, Смолов, Джикия, Дивеев плюс автогол Шкриньяра.