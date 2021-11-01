Карпин поменял принцип вызова игроков в сборную России. Теперь опыт важнее голов и хорошей игры за клуб
Сборная России сыграет с Кипром и Хорватией в отборе на ЧМ-2022. Валерий Карпин уже показал итоговый состав на ноябрьские матчи (подробный разбор – тут). Сразу после объявления состава России Карпин провел пресс-конференцию, где отвечал на вопросы о вызванных игроках. Нам показались важными его высказывания об опыте. Через опыт Карпин объяснил неожиданности.
Вот слова Карпина о вызове Заболотного, Сергеева и Смолова (и отсутствии Агаларова): «Был сделан выбор в пользу игроков наиболее опытных. Если можно так назвать список, то там в бой идут одни старики». Там же он назвал Сергеева исключением – тот в сборную не вызывался. И объяснил по всему списку: вызваны те, кто проводил за сборную какое-то количество матчей.
На пресс-конференции Карпин подробно рассказал о попадании в состав Сергеева. Отметил его работу на поле и вклад в игру «Крыльев». Он даже прояснил, что многие полезные действия Сергеева не замечаются. Именно поэтому Сергеев стал единственным исключением из нового правила Карпина конкретно на ноябрьские матчи – вызывать игроков с опытом.
Твиттер сборной России показал слова Карпина еще подробнее:
Тут важно еще одно пояснение. Вратари Лантратов и Хайкин – дебютанты сборной России. Карпин не упоминает их, потому что список вратарей для сборной России определяет Виталий Кафанов. По комментарию Кафанова известно, что опытный Сослан Джанаев не вызван из-за травмы. К матчам против Кипра и Хорватии в сборной останется три вратаря – кто-то будет исключен.
Через цитату об опыте сам Карпин объяснил вызов Ахметова и Зобнина. Оба проводят в клубах сложные отрезки. Ахметов выходил за ЦСКА на замены в кубковой игре с «Металлургом» и в матче с «Рубином» в РПЛ. Зобнин был в основе «Спартака» во всех последних неудачных матчах. В разгромной игре с «Зенитом» Витория вообще заменил его после первого тайма.
Молодые полузащитники Мухин, Марадишвили, Ежов и Черников в сборную России не попали. Хотя они постоянно играют и были в расширенном списке. Особенно интересен Ежов – основной полузащитник «Крыльев» (седьмое место РПЛ). В октябре «Крылья» неожиданно обыграли «Динамо» и «Краснодар». В матче с «Динамо» именно Ежов забил единственный гол.
Даже без голов он уже получал награду лучшему игроку матча в РПЛ:
Раньше Карпин мыслил по-другому:
🔊 16 августа. Карпин объяснил принципы вызова игроков в сборную России: «Это посыл ко всем футболистам. Для начала надо играть в клубе – и хорошо играть. Можно играть, но плохо. Для начала – играть в клубе, и желательно хорошо».
🔊 1 ноября. В сборную вызван запасной игрок «Зенита» Ерохин, который за последние три матча сыграл 15 минут – всегда выходил на замену. Туда же попадают Дивеев и Головин (только восстановились после травм). Ахметов и Зобнин выглядят слабо, но тоже в составе. Заболотный и Смолов едут в сборную, хотя Агаларов и Тюкавин забивают больше.
Журналист Александр Дорский обратил внимание на схожесть новых принципов Карпина и позиции Черчесова:
Показательна и ситуация с Дзюбой. В октябрьском интервью «Коммент.Шоу» Карпин говорил, что напишет Дзюбе. Но там же давал и важное пояснение: «Если мы посчитаем, что он нам нужен, позовем его». Сейчас Карпин сказал, что тот отказ Дзюбы – одна из причин его невызова. И сказал о его выходах на замену, которых ему мало. Но Дзюба играл и забивал больше Ерохина.
В сборной России уже была ситуация по смене тренерских принципов при Карпине. Мы подробно разбирали ее на примере Виталия Кафанова и Андрея Лунева. Кафанов изначально продвигал идею, что вратари должны иметь игровую практику и мало ошибаться. И вызывал Лунева с нулем матчей, потому что тот может набирать форму в «Байере» на тренировках.
Но на ноябрьские матчи его не взял.
Так на все это реагируют фанаты: