Карпин поменял принцип вызова игроков в сборную России. Теперь опыт важнее голов и хорошей игры за клуб

Сборная России сыграет с Кипром и Хорватией в отборе на ЧМ-2022. Валерий Карпин уже показал итоговый состав на ноябрьские матчи (подробный разбор – тут). Сразу после объявления состава России Карпин провел пресс-конференцию, где отвечал на вопросы о вызванных игроках. Нам показались важными его высказывания об опыте. Через опыт Карпин объяснил неожиданности.

Вот слова Карпина о вызове Заболотного, Сергеева и Смолова (и отсутствии Агаларова): « Был сделан выбор в пользу игроков наиболее опытных. Если можно так назвать список, то там в бой идут одни старики ». Там же он назвал Сергеева исключением – тот в сборную не вызывался. И объяснил по всему списку: вызваны те, кто проводил за сборную какое-то количество матчей.

На пресс-конференции Карпин подробно рассказал о попадании в состав Сергеева. Отметил его работу на поле и вклад в игру «Крыльев». Он даже прояснил, что многие полезные действия Сергеева не замечаются. Именно поэтому Сергеев стал единственным исключением из нового правила Карпина конкретно на ноябрьские матчи – вызывать игроков с опытом.

Твиттер сборной России показал слова Карпина еще подробнее: