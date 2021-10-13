День больших интервью Карпина – мы собрали главное: красная зона по весу, повязка – это «тряпочка», Дзюбу позовет
Кажется, 13 октября – день интервью Валерия Карпина. Сегодня они вышли у «Рейтинга Букмекеров» и «Чемпионата». Сам Карпин пришел в прямой эфир «Коммент.Шоу» на ютубе.
Мы посмотрели все за вас и выделили главное.
О работе в сборной
• «Изменил решение по сборной, потому что появился вариант с совмещением. Я был на сборах, поступил звонок от Алаева. Он спросил, прилетим ли мы в Москву в перерывах между сборами. Я сказал, что нет. Тогда он спросил, может ли он приехать. Я ответил: «Ну приезжай». Уже тогда понимал, о чем будет разговор. Не о ФНЛ же».
• «Я не хотел оставлять «Ростов». Но ни «Ростову», ни сборной пользу я принести в таком статусе не могу».
• «Первые шаги на посту тренера сборной? Появились бытовые проблемы. За месяц надо было решать все. Заезжаем ли мы в Новогорск? Кто заезжает? Сколько человек? Хватит ли номеров? Какая рассадка в самолете? Все это хрень, но без меня не могли решить. У меня была ситуация, когда мне нужно было идти на теорию с «Ростовом», а мне звонят и надо решать вопросы. Голова думает, и ты понимаешь, что совмещение нереально. Все это было до контакта с игроками».
• «В сборной нужно отменять капитанскую повязку. И вообще везде. Она ничего не дает. Просто ни о чем. У кого повязка – вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без».
• «Если будет финальный месяц, в котором мы будем собраны больше месяца, то у нас будет один капитан».
• «Сборная – это просто работа. И в клубе, и тут – команды. Просто названия разные».
• «Я не могу сказать, что тренировать сборную – мое, а клуб – не мое. И наоборот тоже не скажу. Мне и так, и так комфортно».
• «Я не захотел жить в номере Черчесова и сделал из него массажную комнату? Мне вообще по барабану. Знал, что сборная России проиграла Словении, а в каком городе – вообще без понятия. А для всех это шок – как это я не знаю, что именно в Мариборе! То же самое по номеру в Новогорске. Кто-то написал «из номера Черчесова сделали массажную комнату». Массажную комнату сделали на третьем этаже. В этом номере – потому что он большой и рядом с комнатами медицинского штаба, докторов. Вот и все».
• «Когда я играл, были свои ритуалы. Условно: в день игры бриться. Выходить на поле и наступать сначала правой ногой. Ритуал, как у всех футболистов. Сейчас тоже бреюсь в день игры. Хотя вот перед Словенией не брился».
• «Дал себе такую установку в сборной. Национальная команда привлекает намного больше, чем любой клуб и даже «Спартак». На любые вопросы журналистов реагирую с юмором, отвечать так же – с юмором, иначе никак. По-другому никак – сошел бы с ума, если бы реагировал иначе. Кроме того, вопросы иногда повторяющиеся, не всегда правильные с моей точки зрения – и если бы реагировал жестко, это никому бы не понравилось. Ответственность в клубе – это одно, в сборной – совершенно другое. Именно поэтому дал себе такую установку – не реагировать никак и ни на что».
О видео с песней «Валера»
Если вы вдруг не в курсе истории:
Откуда взялась песня «Валера, Валера», которую все поют о Карпине. Певица посвятила ее первой любви
А вот ответ Карпина:
• «Почему выложили видео, не послушались меня, будем разбираться. Я просил не выкладывать. Серьезно говорю. Прилетели из Словении – и это видео было уже везде. Я ни с кем не согласовывал видео, хрень полная. Сказал – не выкладывать. Наверное, подумали, что шучу».
• «Я не вижу смысла в таких видео, как после матча со Словенией».
• Вопрос от Леонида Слуцкого: планирует ли Карпин заставить игроков выучить слова этой песни и натренировать танец. Ответ: «Сначала гимн, а потом уже слова».
О Дзюбе
• «Сначала мы встретились в Питере. Он сказал: «Я готов, я хочу, все окей». Я ему ответил: «Хорошо, работай. Вызову или не вызову, не знаю, показывай игру, а я буду выбирать».
Потом, когда опубликовали расширенный список, я ему написал: «На связи?». Он ответил: «Да, на связи». Я ему позвонил, говорю: «Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов, все нормально?» – «Нет, я не готов, мне надо набирать форму» – «Окей, хорошо».
• «Вопрос с Дзюбой закрыт? Нет, а что закрывать? Если мы посчитаем, что он нам нужен, позовем его. Если захочет, приедет. Советоваться по его вызову ни с кем не буду. Я сам принимаю решения».
Об игроках
• «Витальичу [Кафанову] нравится вызывать много вратарей, чтобы у них были паузы в упражнениях».
• «У нас есть красная зона по весу. Это не моя фишка, а фишка мирового футбола. На этих сборах только один попал в нее. Это не Агаларов и не Адамов. Джикия? Тоже нет. Он в желтой. Может, ему лучше и не надо: просто держать этот вес. Я не могу повлиять на ситуацию в клубе. Но я счастлив, что люди придерживаются этого и в клубе».
• «Когда что-то происходит, я принимаю решение поговорить с игроком лично. И плохое, и хорошее. Семейная драма Сафонова? С ним Кафанов разговаривал, я его не трогал. Со слов Кафанова, спад в форме Сафонова был связан с этим. Когда это все вылезло на всеобщее обозрение – это закончилось. Я общаюсь с вратарями. На теории, например. На тренировках вратари работают отдельно, у них свои упражнения. Большую часть времени они проводят на другом участке поля».
• «Меня удивили футболисты, которые приехали на сентябрьский сбор. Все – большие молодцы, все в порядке. Из тех, кто приехал, все могли играть в европейских клубах».
• «С Кафановым я обсуждаю вратарей. За ужином, например, обсуждаем их состояние. Кафанову нравится вызывать много вратарей, чтобы во время тренировки у них были паузы на упражнениях. Один делает, а трое отдыхают. В процессе я уже спрашиваю. В предпоследний день у меня закралась мысль, что Сафонов выйдет. Кафанов считает, что Лунев, даже не играя, стал лучше в «Байере», чем в «Зените». Только из-за тренировок. Вся эта тема к Кафанову».
• «Федя Смолов пришел не в красной футболке, а в белой. Оштрафуем на тысячу рублей. Деньги пойдут в общаг. Кто держит? Джикия».
• «Не согласен, что Алексей Миранчук выпадал со Словенией. Наверное, мы ждем от него чего-то большего. Мы общаемся с ним, он воспринимает все адекватно. Я ему говорю: «Леха, ты слишком хороший. Нужно быть злее».
О контракте
• «С Дюковым не обсуждал продление контракта. Если попадем именно в стыки – продлится автоматически. Да, первое место автоматически не продлит контракт, а второе – до 31 марта».
• «Нет уверенности, что РФС продлит контракт, если мы выйдем на ЧМ. А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат? Как вариант: мне предложат возглавить клуб, срок контракта – больше, денег – тоже больше. Ну чисто гипотетически».
О жизни
• «Верующий ли я человек? Ммм, ну как сказать… Прям верующий, в привычном смысле этого слова, наверное, нет. Не могу сказать, что верю в церковь. А в то, что там, наверху, что-то есть, да. Крещен я был в детстве, как многие дети. Каждую неделю в церковь я не хожу. Дату не помню: может, три недели назад, может – месяц».
• «Сейчас стало больше интервью и пресс-конференций. После этих сборов уеду с семьей на природу, отключусь от всего».