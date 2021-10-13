День больших интервью Карпина – мы собрали главное: красная зона по весу, повязка – это «тряпочка», Дзюбу позовет

О работе в сборной

• «Изменил решение по сборной, потому что появился вариант с совмещением. Я был на сборах, поступил звонок от Алаева. Он спросил, прилетим ли мы в Москву в перерывах между сборами. Я сказал, что нет. Тогда он спросил, может ли он приехать. Я ответил: «Ну приезжай». Уже тогда понимал, о чем будет разговор. Не о ФНЛ же».

• «Я не хотел оставлять «Ростов». Но ни «Ростову», ни сборной пользу я принести в таком статусе не могу».

• «Первые шаги на посту тренера сборной? Появились бытовые проблемы. За месяц надо было решать все. Заезжаем ли мы в Новогорск? Кто заезжает? Сколько человек? Хватит ли номеров? Какая рассадка в самолете? Все это хрень, но без меня не могли решить. У меня была ситуация, когда мне нужно было идти на теорию с «Ростовом», а мне звонят и надо решать вопросы. Голова думает, и ты понимаешь, что совмещение нереально. Все это было до контакта с игроками».

• «В сборной нужно отменять капитанскую повязку. И вообще везде. Она ничего не дает. Просто ни о чем. У кого повязка – вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без».

• «Если будет финальный месяц, в котором мы будем собраны больше месяца, то у нас будет один капитан».

• «Сборная – это просто работа. И в клубе, и тут – команды. Просто названия разные».

• «Я не могу сказать, что тренировать сборную – мое, а клуб – не мое. И наоборот тоже не скажу. Мне и так, и так комфортно».

• «Я не захотел жить в номере Черчесова и сделал из него массажную комнату? Мне вообще по барабану. Знал, что сборная России проиграла Словении, а в каком городе – вообще без понятия. А для всех это шок – как это я не знаю, что именно в Мариборе! То же самое по номеру в Новогорске. Кто-то написал «из номера Черчесова сделали массажную комнату». Массажную комнату сделали на третьем этаже. В этом номере – потому что он большой и рядом с комнатами медицинского штаба, докторов. Вот и все».