Александр Дюков

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Футбол
Россия гарантировала выход в стыковые матчи к ЧМ-2022 = Карпин продлит контракт со сборной
#Валерий Карпин
Футбол
РФС выступил за отказ от лимита на легионеров. Он считает, что ограничения не влияют на выступления сборной России
#РФС
Футбол
«Это было бы неправильно». В 2019 году Дюков выступал против совмещения постов тренерами, в 2021-м – поставил Карпина
#Александр Дюков
Футбол
Черчесов отказался от неустойки после увольнения из сборной России – это подтвердил президент РФС Дюков
#Станислав Черчесов
Футбол
Дюков – об увольнении Черчесова: «Делать кадровые выводы по горячим следам неправильно»
#Россия
Футбол
Президент Российского футбольного союза Дюков избран в исполком УЕФА с правом голоса
#Александр Дюков
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Лига сама спасает умерший «Тамбов»: даст деньги, а клубы – игроков в бесплатную аренду. Это точно нормально?
#Тамбов
Судейский комитет РФС возглавил гендиректор «Сбербанк Капитал». Егоров пока не уволен
#РФС
Почему на выборах президента РФС был только один кандидат? Разбираем тему
#Александр Дюков
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