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#Александр Дюков #Футбол #УЕФА #РФС

Президент Российского футбольного союза Дюков избран в исполком УЕФА с правом голоса

20 апреля, 15:05

Александр Дюков вошел в новый состав исполнительного комитета УЕФА. Каждый член получит полномочия на четырехлетний срок.

  • Исполком состоит из президента УЕФА, 16 членов, избранных Конгрессом, двух членов от Ассоциации европейских клубов и одного члена европейских лиг – 20 человек.
  • Кроме них в состав принимают дополнительных членов, но без права голоса. Сейчас на сайте УЕФА указаны 22 человека, входящих в состав исполкома.
  • В нем уже есть представитель России – Алексей Сорокин, гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге. Но у Сорокина не было права голоса, поскольку он входил в исполком как член совета ФИФА, пишет РИА «Спорт». У Дюкова права голоса будет.

Исполком УЕФА принимает уставы, определяет организационную структуру, утверждает план деловой активности УЕФА, ведет надзор за бухгалтерией.

Дюков возглавляет РФС с 2019 года. До этого он работал в «Зените», был его президентом и возглавлял совет директоров клуба.
 


 


 

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Источник:
твиттер УЕФА
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