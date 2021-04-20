Президент Российского футбольного союза Дюков избран в исполком УЕФА с правом голоса

Александр Дюков вошел в новый состав исполнительного комитета УЕФА. Каждый член получит полномочия на четырехлетний срок.

Исполком состоит из президента УЕФА, 16 членов, избранных Конгрессом, двух членов от Ассоциации европейских клубов и одного члена европейских лиг – 20 человек.

Кроме них в состав принимают дополнительных членов, но без права голоса. Сейчас на сайте УЕФА указаны 22 человека, входящих в состав исполкома.

В нем уже есть представитель России – Алексей Сорокин, гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге. Но у Сорокина не было права голоса, поскольку он входил в исполком как член совета ФИФА, пишет РИА «Спорт». У Дюкова права голоса будет.

Исполком УЕФА принимает уставы, определяет организационную структуру, утверждает план деловой активности УЕФА, ведет надзор за бухгалтерией.

Дюков возглавляет РФС с 2019 года. До этого он работал в «Зените», был его президентом и возглавлял совет директоров клуба.









