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Немецкая пиццерия рассказала об иске от УЕФА из-за названия пиццы «Лига шампиньонов»

28 минут назад

Пиццерия Pizza Wolke из немецкого Гиссена опубликовала решение суда, запрещающее ей использовать название блюда «Лига шампиньонов» (Champignons League). Иск подал УЕФА, который владеет правами на турнир Лига чемпионов (Champions League).

Pizza Wolke иронично отнеслась к иску, назвав его «рекламой от УЕФА». Владелец пиццерии посчитал, что «находится на верном пути» и призвал покупать «лучшую грибную пиццу в мире». В сообщении не сказано, собирается ли пиццерия подавать апелляцию.

  • Лига чемпионов – главный клубный международный турнир в футболе. До 1992 года назывался Кубком европейских чемпионов.
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Источник:
Pizza Wolke
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