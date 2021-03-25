Элиз Кристи
Олимпиада-2022
Олимпиада-2014
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#Элиз Кристи #Олимпиада-2014 #Олимпиада-2022

Чемпионка мира по шорт-треку развозит по вечерам пиццу. Так она собирает деньги на Олимпиаду

вчера, 17:02

Чемпионка мира по шорт-треку Элиз Кристи готовится к Олимпиаде-2022 в Пекине. Но тут дело не только в тренировках. Кристи не хватает денег, чтобы поехать в Китай. Хотя Кристи – важная спортсменка с кучей медалей.

Чемпионаты мира: 🥈(4), 🥉

Чемпионаты Европы: 🥇(10), 🥈 (4), 🥉 (3)

zumapress / global look press

Но из-за кризиса Олимпийский комитет Великобритании сократил финансирование спортсменов на восемь миллионов фунтов. Поэтому некоторым спортсменам приходится выкручиваться и, например, организовывать краудфандинг.

Конькобежный спорт тоже попал под сокращение, поэтому Кристи работает по вечерам доставщиком пиццы. Она – сотрудник компании Pizza Hut в Ноттингеме. Вот Кристи в униформе пиццерии: «Поехали. Днем я спортсменка, а вечером – доставщик пиццы».

И эта работа ей нравится: «Самое удивительное, что мне понравилось на новой работе. Это счастье быть с такой замечательной командой. Я нашла новую семью».

Инстаграм Кристи

Кристи говорит, что раньше страдала от депрессии и селфхарма:

«Я нанесла себе рану, а через 30 секунд или минуту подумала: «Я не хочу умирать и просыпаться с мыслями в духе «Какого черта?» Я чувствовала себя никчемной и просто хотелось от всего убежать».

Обострение психических проблем началось на Олимпиаде в Сочи. Тогда она случайно сбила двух соперниц. За это Кристи получила дисквалификацию. Она с ней согласилась, но на следующих дистанциях опять нарушала правила. После этих историй в ее соцсетях появилось много угроз от южнокорейских фанатов. И тогда у Кристи обострились старые комплексы:

«Я была застенчивым и тревожным ребенком, хотя умела радоваться рядом с близкими людьми. Но после Сочи все изменилось. Я даже не могла слышать, что говорят люди на улице. Меня отпугивала сама социальная среда. Я так и не смогла стать общительной, как раньше».

То самое столкновение в Сочи

zumapress / global look press

Возможные медали в Пекине мотивируют ее тренироваться и бороться. На ОИ-2018 в Южной Корее она травмировалась в полуфинале на дистанции 1500 метров, а последний год восстанавливалась после травмы.

Кристи получает травму в Пхенчхане

zumapress / global look press

В 2022-м Кристи планирует завершить карьеру, а с сентября этого года она запретила себе смотреть ответы в соцсетях. Еще Кристи научилась себя оценивать не только в спорте:

«Раньше моя самооценка полностью зависела от катания. Но сейчас, если тренировки не получаются, то я уже не прихожу домой, ощущая себя дрянью весь день».

Кристи продолжает искать деньги на Олимпиаду. Недавно она опубликовала в твиттере банку энергетика Red Bull и тегнула компанию, написав, что этот энергетик – единственное спасение в непростой ситуации. Кристи предложила Red Bull стать ее спонсором, но он пока ей не ответил.

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