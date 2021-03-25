Чемпионка мира по шорт-треку развозит по вечерам пиццу. Так она собирает деньги на Олимпиаду

Кристи говорит, что раньше страдала от депрессии и селфхарма:

«Я нанесла себе рану, а через 30 секунд или минуту подумала: «Я не хочу умирать и просыпаться с мыслями в духе «Какого черта?» Я чувствовала себя никчемной и просто хотелось от всего убежать».

Обострение психических проблем началось на Олимпиаде в Сочи. Тогда она случайно сбила двух соперниц. За это Кристи получила дисквалификацию. Она с ней согласилась, но на следующих дистанциях опять нарушала правила. После этих историй в ее соцсетях появилось много угроз от южнокорейских фанатов. И тогда у Кристи обострились старые комплексы:

«Я была застенчивым и тревожным ребенком, хотя умела радоваться рядом с близкими людьми. Но после Сочи все изменилось. Я даже не могла слышать, что говорят люди на улице. Меня отпугивала сама социальная среда. Я так и не смогла стать общительной, как раньше».