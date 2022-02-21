Как официальный профиль Олимпиады в инстаграме игнорирует спортсменов России: за время игр из более 250 постов – 5 с ними
На официальный аккаунт Олимпиады в инстаграме подписано 5,4 миллиона человек. Что они видели во время соревнований в нем:
- Поздравления некоторым олимпийским чемпионам.
- Тренировки спортсменов.
- Несколько приколов (например, как кот наблюдает за соревнованиями).
- Архивные видео.
Чем дальше шла Олимпиада, тем больше соблюдалась тенденция: выделялись в основном американские или канадские спортсмены. Из российских, несмотря на 32 медали, не было практически никого.
Все упоминания о российских представителях в официальном инстаграм-аккаунте Олимпиады во время соревнований – это:
- Ролик с Анной Щербаковой перед Олимпиадой.
- Дебют Камилы Валиевой на Олимпиаде (в командном турнире), с ней же и итоговый пост.
- Ролик про посла сборной России на Олимпиаде Евгению Медведеву.
- Сухой пост про победу Анны Щербаковой.
- Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов – в подборке фотографий в соревнованиях пар.
- Александр Большунов и Иван Якимушкин – в подборке фотографий за день после марафона.
- Случайно в кадр попала Наталья Непряева в момент золото финиша Германии в командном спринте.
Вероятно, мы что-то упустили – фотографий очень много. Но, по сути, внимание официального аккаунта заслужили только российские фигуристки – действующие и бывшая. Никаких эстафетных побед лыжных сборных России, ни грандиозного выступления Александра Большунова в других гонках, ни отдельного поста про три его золота, ни других заметных событий вроде первой медали в прыжках с трамплина.
Лыжи в целом появлялись в аккаунте редко, но, например, про Нисканена дождавшегося колумбийского лыжника после финиша, аккаунт написал. Та же история с Большуновым и греком в инстаграме не появилась.
Всего с момента начала Олимпиады было более 250 постов (249, если считать с 5 февраля). Российским действующим спортсменам было посвящено только три поста (Валиева, Щербакова), дважды наши попадали в подборки, еще раз – в случайную фотографию.
Недовольства в комментариях начались уже с первого розыгрыша медалей – китайцы возмутились, что вместо победы их команды в шорт-треке в пост попала итальянка, занявшая второе место. Но выделили ее из-за девятой по счету медали на Олимпийских играх.
Чем дальше шли соревнования, тем больше недовольных комментариев было из России из-за игнорирования россиян. И наоборот, при беглом просмотре канадские или американские спортсмены появлялись на обложках постов за это время не менее 30 раз.
Напомним, сборная США выиграла 25 медалей, Россия – 32, но у нее на два золота меньше. У канадцев – 26 медалей и еще на два золота меньше. Китай собрал 15 медалей, но девять из них – золотые, однако так же довольно редко удостаивался внимания.
В других соцсетях дела обстояли по-другому.
- Например, в ютубе есть победы россиян – обзоры или полные гонки со стартовой победой картинкой того же Большунова.
- В твиттере тоже нет игнорирования – награждения, цитаты россиян, все медали. Там даже был пост про золотую обувь Большунова.
Некоторые посты нужны обязательно. Например, про американского керлингиста Мэтта Хэмилтона (того самого парня с усами и длинными волосами), который надонатил аж $1,7 миллиона в сотрудничестве с некоммерческой организацией Stache Strong на борьбу с раком. Да и в перекосе в сторону североамериканских спортсменов нет ничего удивительного. И мы не поддерживаем настроения о чудовищной предвзятости.
Но отмечаем: игнорирование российских чемпионов – это грустно.