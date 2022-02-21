Как официальный профиль Олимпиады в инстаграме игнорирует спортсменов России: за время игр из более 250 постов – 5 с ними

Вероятно, мы что-то упустили – фотографий очень много. Но, по сути, внимание официального аккаунта заслужили только российские фигуристки – действующие и бывшая. Никаких эстафетных побед лыжных сборных России, ни грандиозного выступления Александра Большунова в других гонках, ни отдельного поста про три его золота, ни других заметных событий вроде первой медали в прыжках с трамплина.

Лыжи в целом появлялись в аккаунте редко, но, например, про Нисканена дождавшегося колумбийского лыжника после финиша, аккаунт написал. Та же история с Большуновым и греком в инстаграме не появилась.

Всего с момента начала Олимпиады было более 250 постов (249, если считать с 5 февраля). Российским действующим спортсменам было посвящено только три поста (Валиева, Щербакова), дважды наши попадали в подборки, еще раз – в случайную фотографию.