Конькобежный спорт

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Россиянин Виктор Ан теперь готовит для Китая звезд шорт-трека - и они берут все медали на Олимпиаде. О работе в России Ан не договорился
#Виктор Ан
Знаменосец России на Олимпиаде Фаткулина перенесла самоубийство мамы, побои бабушки и дисквалификацию навсегда по ошибке
#Олимпиада-2022
Чем отличаются шорт-трек и конькобежный спорт (да, это разные виды спорта!)
#Олимпиада-2022
Тренер Норвегии потроллил голландцев их конькобежцем: тот однажды перепутал круг финиша, остановился раньше и оправдывал падение птичьим пометом
#ЧМ-2022
Чемпионка мира по шорт-треку развозит по вечерам пиццу. Так она собирает деньги на Олимпиаду
#Элиз Кристи
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Конькобежный спорт
Конькобежка Вюст взяла шестое олимпийское золото и повторила рекорд Скобликовой, установленный в 1964 году
#Олимпиада-2022
Конькобежный спорт
Схаутен из Голландии – победительница в конькобежном спорте на 3000 метров у женщин
#конькобежный спорт
Олимпиада
Шипачев и Фаткулина – знаменосцы России на церемонии открытия Олимпиады-2022
#Олимпиада-2022
Олимпиада
Состав сборной России по конькобежному спорту на Олимпиаду в Пекине
#Олимпиада-2022
Конькобежный спорт
Сборная России по конькобежному спорту вернется в Москву. США не выдали разрешение на въезд из-за проблем с прививками
#Олимпиада-2022
Конькобежный спорт
Олимпийскую чемпионку по шорт-треку исключили из сборной Южной Кореи. Ее заподозрили в намеренном столкновении с соперницей
#Шим Сук Хи