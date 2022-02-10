Россиянин Виктор Ан теперь готовит для Китая звезд шорт-трека - и они берут все медали на Олимпиаде. О работе в России Ан не договорился

Какие расклады в шорт-треке на Олимпиаде-2022

Шорт-трек – один из главных видов по количеству разыгранных медалей на Олимпиаде-2022. Там состоялись уже четыре медальные гонки.

Так выглядит тройка лидеров медального зачета конкретно в этом виде:

Китай – 3 медали (2+1+0); Италия – 2 медали (1+1+0); Южная Корея – 1 медаль (1+0+0).

Есть медаль и у России: Семен Елистратов взял бронзу в забеге на 1500 м. Важный момент: Елистратов становился призером на трех Олимпиадах подряд. В Сочи он выигрывал золото, в Пхенчхане – личную бронзу. По достижениям с ним сравним Виктор Ан, который имеет за карьеру восемь олимпийских медалей. Четыре из них набрал за Россию в Сочи (3 золота + бронза).