Россиянин Виктор Ан теперь готовит для Китая звезд шорт-трека - и они берут все медали на Олимпиаде. О работе в России Ан не договорился
Какие расклады в шорт-треке на Олимпиаде-2022
Шорт-трек – один из главных видов по количеству разыгранных медалей на Олимпиаде-2022. Там состоялись уже четыре медальные гонки.
Так выглядит тройка лидеров медального зачета конкретно в этом виде:
- Китай – 3 медали (2+1+0);
- Италия – 2 медали (1+1+0);
- Южная Корея – 1 медаль (1+0+0).
Есть медаль и у России: Семен Елистратов взял бронзу в забеге на 1500 м. Важный момент: Елистратов становился призером на трех Олимпиадах подряд. В Сочи он выигрывал золото, в Пхенчхане – личную бронзу. По достижениям с ним сравним Виктор Ан, который имеет за карьеру восемь олимпийских медалей. Четыре из них набрал за Россию в Сочи (3 золота + бронза).
Где сейчас Виктор Ан
Ан работает одним из тренеров сборной Китая по шорт-треку. Важное пояснение: это не главный тренер. С июня 2019-го с Китаем работает другой кореец Ким Сун Тхэ. На Олимпиаде-2018 этот человек возглавлял Южную Корею. Он стал главным в Китае в 2021-м и больше отвечает за взаимодействие со спортсменами. СМИ называют Ана техническим советником сборной Китая.
Виктор Ан согласился на работу в Китае в 2019 году. В 2020-м он официально завершил карьеру, хотя первое объявление сделал за пару лет до этого. Возобновлял выступления, а через два года решился на окончательный уход. В апреле Ан все объявил, а уже в августе 2020-го проходил обязательный карантин для въезжающих в Китай. С того времени там и работает.
Как Виктор Ан попал в Китай
Повлияла его дружба с Ван Мэн. Это китаянка, которая выиграла четыре золота в шорт-треке на Олимпийских играх. Они знакомы еще с 2002 года. Ван Мэн работала генеральным директором сборной Китая по шорт-треку. Приглашение Ана – часть стратегии по глобальной подготовке к Олимпиаде через иностранных специалистов. Например, с помощью Домрачевой и Бьорндалена.
Так Ван Мэн защищала Ана от критики корейцев: «Я привезла тренера из России, а не из Кореи. Я вернула его из России, где он объявил о завершении карьеры. Никто в то время не предлагал ему руководящую должность. Кто сделал ему предложение? Только Китай». На Олимпиаде-2022 Китай неожиданно опережает Южную Корею по медалям в шорт-треке. Это сенсация.
Почему Виктор Ан не работает в России
Кажется, с ним просто не договорились. Президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов еще в сентябре 2018-го рассказывал: «Мы вели с ним длительные переговоры, я очень хотел, чтобы он продолжил работу со сборной в качестве тренера, но и тут не срослось». В 2020-м он сказал, что сам Ан пока не планирует оставаться в тренерском штабе России.
Сейчас депутаты в России рассуждают о том, что упустили Ана. И видят в этом одни минусы. Зато действия Ана на Олимпиаде теперь отмечают корейские СМИ – называют его главным помощником в Китае. Сам Ан еще в момент завершения карьеры говорил: «Где бы я ни был, я всегда буду делать все возможное для развития спорта. Но часть моей души останется в России».
Чем Виктор Ан запомнился на Олимпиаде-2022
На Олимпиаде-2022 Виктор Ан уже получал оскорбления от корейцев. Причина – скандальные победы Китая. Шорт-трек – это традиционно сильный вид спорта для Южной Кореи. На Олимпиаде-2022 корейским спортсменам дважды не везло с дисквалификациями. Из-за нарушения правил вылетала и Россия (подробно – тут). Китай в этих забегах побеждал.
Южная Корея подавала протест на дисквалификацию, но он был отклонен. Тогда от фанатов пошли оскорбления в адрес Виктора Ана. Он ответил: «Ситуация, в которой я сейчас нахожусь, – это результат выбора и ошибок из прошлого. Принимаю любую критику в свой адрес, но мне больно за семью. Воздержитесь от нападок, ведь она не сделала ничего плохого».