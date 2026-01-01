Семен Елистратов

Дата рождения
3 мая 1990 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2014 г.
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Шорт-трек
Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке. Он берет медаль на третьей Олимпиаде подряд 🥉
#Семен Елистратов
Олимпиада
Состав сборной России по шорт-треку на Олимпиаде в Пекине
#Олимпиада-2022
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