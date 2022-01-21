Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Семен Елистратов
Состав сборной России по шорт-треку на Олимпиаде в Пекине
4 часа назад
Десять шорт-трекистов представят Россию на Олимпийских играх-2022.
- Мужчины: Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Владимир Балбеков.
- Женщины: Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова.
Олимпиада пройдет в период с 4 по 20 февраля. В шорт-треке будут разыграны девять комплектов наград.
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