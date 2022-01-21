Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Семен Елистратов
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#Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #Семен Елистратов

Состав сборной России по шорт-треку на Олимпиаде в Пекине

4 часа назад

Десять шорт-трекистов представят Россию на Олимпийских играх-2022.

  • Мужчины: Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Владимир Балбеков.
  • Женщины: Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова.

Олимпиада пройдет в период с 4 по 20 февраля. В шорт-треке будут разыграны девять комплектов наград.

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