Талисман Олимпиады-2022: на выбор повлиял ребенок, создатель вдохновлялся сладостью 🐼

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Еще в сентябре 2019 года у игр появился официальный талисман. Им стала панда Бин Дунь Дунь. Олимпийский сайт рассказывал, что первая часть имени панды означает лед, дружбу и чистоту. Не зря панда окружена ледовой оболочкой. Дунь Дунь в имени – крепкий и милый. Это отсылка к детям.

У организаторов Олимпийских игр-2022 был выбор из 5800 заявок по созданию талисмана. Их прислали люди из 35 стран мира. Победителем назван дизайнер Цао Сюэ. Осенью 2021 года он рассказал, что панда Бин Дунь Дунь – это один из трех возможных талисманов для конкурса. Его слова: «Я попросил девятилетнего сына сделать выбор. Первым он отметил Бин Дунь Дунь».

Цао Сюэ – глава большой команды дизайнеров из Академии изящных искусств Гуанчжоу. Он признавался, что при создании талисмана вдохновлялся китайской закуской тангулу. Это сладость, которая покрыта сахарной оболочкой. Поэтому Бин Дунь Дунь имеет собственную оболочку. Во всех рекламных видео она помогает панде легче справляться с различными видами спорта.