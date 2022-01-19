Талисман Олимпиады-2022: на выбор повлиял ребенок, создатель вдохновлялся сладостью 🐼
Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Еще в сентябре 2019 года у игр появился официальный талисман. Им стала панда Бин Дунь Дунь. Олимпийский сайт рассказывал, что первая часть имени панды означает лед, дружбу и чистоту. Не зря панда окружена ледовой оболочкой. Дунь Дунь в имени – крепкий и милый. Это отсылка к детям.
У организаторов Олимпийских игр-2022 был выбор из 5800 заявок по созданию талисмана. Их прислали люди из 35 стран мира. Победителем назван дизайнер Цао Сюэ. Осенью 2021 года он рассказал, что панда Бин Дунь Дунь – это один из трех возможных талисманов для конкурса. Его слова: «Я попросил девятилетнего сына сделать выбор. Первым он отметил Бин Дунь Дунь».
Цао Сюэ – глава большой команды дизайнеров из Академии изящных искусств Гуанчжоу. Он признавался, что при создании талисмана вдохновлялся китайской закуской тангулу. Это сладость, которая покрыта сахарной оболочкой. Поэтому Бин Дунь Дунь имеет собственную оболочку. Во всех рекламных видео она помогает панде легче справляться с различными видами спорта.
Ледовая оболочка у Бин Дунь Дунь – это еще и отдельная попытка показать космический скафандр. Создатели называют его ледовым костюмом и передают с его помощью развитие современных технологий. В образе панды есть и другие символические детали: яркий ореол (символ различных трасс) и сердечко на лапе (гостеприимство Китая).
Почему вообще выбрана панда? Она считается национальным достоянием Китая и любимым животным для людей всех возрастов. В Китае образ гигантской панды – символ проявления мягкой силы в дипломатии. Не зря именно панда стала героем популярного мультфильма «Кунг-фу панда». Его создавала студия из США, но действие там происходит внутри Китая.
В 2008 году Пекин принимал летнюю Олимпиаду. Теперь он стал первым городом-столицей летней и зимней Олимпиад. У Олимпийских игр-2008 было сразу пять талисманов. Один из них – панда Цзин-Цзин. Тогда панда символизировала единение Китая с природой и ее силами. В Китае даже появилась панда с таким именем – она названа именно в честь олимпийского символа.
Официальный талисман Паралимпиады-2022 – красный фонарик Сюэ Жунжун. Красный фонарь – традиционный символ Китая. В стране отмечается праздник фонарей, которым завершается празднование китайского Нового года. Образ фонаря связан с урожайностью, процветанием и радостью. Сюэ Жунжун в контексте Паралимпиады символизирует дружбу и упорство.
На всех постерах и постах в соцсетях два талисмана располагаются рядом:
Получаются даже такие сюжеты:
В WeChat есть специальные стикеры, на которых Бин Дунь Дунь и Сюэ Жунжун улыбаются, обнимаются и радуются праздникам. Фанаты изображают их на артах. В январе 2022 года прошло отдельное представление талисманов на конференции правительства Китая. Эти же видео о талисманах Олимпиады-2022 и Паралимпиады-2022 висят на ютубе уже два года:
19 февраля в стране состоится премьера нового спортивного мультфильма о зимней Олимпиаде-2022. Бин Дунь Дунь и Сюэ Жунжун будут там официальными мультяшными героями. Вместе с ними мелькнут персонажи из других мультфильмов Китая, которые были популярны в разные десятилетия. Развитие действия в нем проходит на снежных трассах.