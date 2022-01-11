Олимпиада-2022
Казахстан
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#Олимпиада-2022 #Казахстан

Как Казахстан чуть не получил Олимпиаду-2022 вместо Китая – не хватило четырех голосов: уже были поддержка России и готовый план

2 часа назад
Михаил Морозов
Александр Плеханов

В январе 2022 года новости Казахстана разрываются от протестов и беспорядков. Для нормализации ситуации туда полетели даже миротворцы ОДКБ. Непонятно, как все было бы, если бы Казахстан сейчас готовился к Олимпиаде. За зимние Игры-2022 Пекин соревновался именно с Алматы.

Все про Алматы. Почему именно там жесткие протесты? Почему Назарбаев перенес оттуда столицу? Правильно писать Алматы или Алма-Ата?

Выборы проходили летом 2015 года. На Олимпиаду претендовали и другие страны, но к финальному голосованию дошли только Китай и Казахстан. Пекин обошел Алматы всего на четыре голоса – 44:40. 

Заявка Казахстана: 70% объектов уже были построены и находились близко друг к другу, а Олимпиада дала бы городу 50 тысяч рабочих мест

По прошлому опыту страны шли ровно. Китай был хозяином летней Олимпиады-2008. Казахстан – зимних Азиатских игр в 2011 году. Тогда соревнования проходили в Астане и Алматы. Их проведение обошлось стране в 1,65 миллиарда долларов. Казахстан тогда взял 70 медалей и выиграл общий зачет. Опыт проведения соревнований признан успешным, но после турнира были обвинения и аресты из-за коррупции.

В 2014 году Нурсултан Назарбаев предположил, что Алматы проведет Олимпиаду совместно с Астаной, если получит право. Но в документах МОК фигурировала не Астана, а комплексы, расположенные в Алматы.

Перед выборами хозяина Олимпиады-2022 возникли неожиданные сложности с казахстанскими экологическими организациями. Они обратились с открытым письмом к Томасу Баху, чтобы МОК прислушался и отклонил заявку Казахстана. Людей не устраивало строительство горнолыжного курорта на территории Иле-Алатауского национального парка.

официальный сайт парка

Что вообще надо знать вокруг заявки Казахстана на проведение Олимпиады-2022:

1) Планировались затраты в 7-8 миллиардов долларов. В эту сумму входили подготовка и проведение игр. Часть расходов Казахстан вообще хотел разделить с МОК. В заявочной книге Алматы указывалась сумма в два миллиарда.

2) Мюнхен, Давос, Осло, Краков – все фавориты в борьбе за проведение Олимпиады-2022 постепенно исключались. На их фоне Казахстан изначально не считался основным претендентом.

3) Заявка от Алматы стала первой, которая поступила в МОК. Правительство считало, что проведение Олимпиады укрепит международный статус Казахстана.

4) Алматы планировал использовать наследие Олимпиады, чтобы стать спортивным и туристическим центром Центральной Азии.

5) 70% всех предполагаемых спортивных объектов были готовы в Казахстане еще до проведения финального голосования. Лозунг для МОК: «Маленькие страны могут успешно провести игры».

6) Планировалось также, что для перевозки пассажиров во время Олимпиады будут задействованы 28 составов метро, 21 трамвай, 256 троллейбусов, 1 944 автобуса.

7) Казахстан утверждал, что проведение Олимпиады повлияет на развитие Алматы. Ожидалось, что она позволит создать сразу 50 тысяч новых рабочих мест.

8) Журналисты и члены МОК утверждали, что Казахстан переиграл Китай во время презентации олимпийской заявки. Она была ярче и лучше привлекала внимание.

9) У казахстанской заявки было еще одно важное преимущество: почти все спортивные объекты находились рядом друг с другом. Комиссия МОК смотрела по несколько готовых локаций за день.

10) В основе заявки Казахстана – подготовка к играм через зимнюю Универсиаду-2017. Ее в итоге Алматы приняли, а в общем зачете победила Россия (71 медаль). Казахстан стал вторым (36).

11) Заявочная книга утверждала, что 80% жителей города приветствуют инициативу по проведению Олимпиады. К ним относятся и шесть политических партий. Только партия ОСДП выступила нейтрально.

Казахстан раскручивал заявку и в рекламе. В продвижении участвовал фигурист Денис Тен: он специально ходил на съемки в Лос-Анджелесе и записывал интервью для промо-роликов. На Азиатских играх в 2011-м Тен взял золото в мужском одиночном катании. В 2018-м он был убит в Алматы. Сейчас в городе установлен памятник в память о нем.

Казахстан все еще думает об Олимпиаде, но отказался от конкурса за Игры-2026

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы тогда анонсировал, что при подготовке к Олимпиаде страна будет сотрудничать с Россией. Его план: Россия помогла бы Казахстану в вопросах обеспечения безопасности. Мухамедиулы вдохновлялся опытом проведения Олимпиады-2014. Другие спортивные чиновники его поддерживали.

Жители Алматы разделялись: одни участвовали в акциях за проведение Олимпиады, другие постоянно критиковали заявку. Зато связь с Сочи была и по моментам из прошлого: в 2007-м Казахстан участвовал в голосовании за право проведения Олимпиады-2014. Тогда не получилось никакого заметного соперничества – до финального голосования заявка Казахстана не дошла.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 2015-м реагировал на поражение сдержанно и поздравлял Китай. Зато Виталий Мутко расстраивался: «Очень обидно за казахстанцев, наших друзей. Я знаю, с какой душой и сердцем Казахстан готовился. Уверен, они провели бы эти соревнования на высочайшем уровне. Но думаю, что решение МОК по этому вопросу было объективным».

За время с момента того голосования стали хуже и спортивные показатели Казахстана. В 2021 году проходила перенесенная летняя Олимпиада в Токио. На ней Казахстан взял всего восемь бронзовых медалей. Местные СМИ писали, что это худший результат на Олимпиаде в истории страны. Перед зимней Олимпиадой-2022 чиновники обещали сделать выводы и все поменять.

Сейчас Казахстан по-прежнему хочет принять у себя зимнюю Олимпиаду, но от борьбы за 2026 год официально отказался. Вице-президент НОК Казахстана Андрей Крюков объяснял: «Наш план – возможность принять следующие игры». Хозяин зимней Олимпиады-2030 будет определен в 2023 году на 140-й сессии МОК. Она пройдет в Мумбаи.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: XinHua / www.imago-images.de / AFLO / Zumapress / Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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