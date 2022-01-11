Как Казахстан чуть не получил Олимпиаду-2022 вместо Китая – не хватило четырех голосов: уже были поддержка России и готовый план

В январе 2022 года новости Казахстана разрываются от протестов и беспорядков. Для нормализации ситуации туда полетели даже миротворцы ОДКБ. Непонятно, как все было бы, если бы Казахстан сейчас готовился к Олимпиаде. За зимние Игры-2022 Пекин соревновался именно с Алматы.

Все про Алматы. Почему именно там жесткие протесты? Почему Назарбаев перенес оттуда столицу? Правильно писать Алматы или Алма-Ата?

Выборы проходили летом 2015 года. На Олимпиаду претендовали и другие страны, но к финальному голосованию дошли только Китай и Казахстан. Пекин обошел Алматы всего на четыре голоса – 44:40.

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По прошлому опыту страны шли ровно. Китай был хозяином летней Олимпиады-2008. Казахстан – зимних Азиатских игр в 2011 году. Тогда соревнования проходили в Астане и Алматы. Их проведение обошлось стране в 1,65 миллиарда долларов. Казахстан тогда взял 70 медалей и выиграл общий зачет. Опыт проведения соревнований признан успешным, но после турнира были обвинения и аресты из-за коррупции.

В 2014 году Нурсултан Назарбаев предположил, что Алматы проведет Олимпиаду совместно с Астаной, если получит право. Но в документах МОК фигурировала не Астана, а комплексы, расположенные в Алматы.

Перед выборами хозяина Олимпиады-2022 возникли неожиданные сложности с казахстанскими экологическими организациями. Они обратились с открытым письмом к Томасу Баху, чтобы МОК прислушался и отклонил заявку Казахстана. Людей не устраивало строительство горнолыжного курорта на территории Иле-Алатауского национального парка.