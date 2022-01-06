Как «Металлург» играл в Казахстане в разгар беспорядков: без интернета и связи, машина с мигалками до аэропорта, задержка рейса

Игра без зрителей состоялась, когда по всему Казахстану уже активно проходили протесты и столкновения и с полицией и армией.

Казахстан даже ввел режим ЧП, но дал гарантии КХЛ, что матч в Нур-Султане пройдет безопасно. Хотя по регламенту лиги играть в городах с режимом ЧП нельзя.

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков обвинил лигу в нарушении регламента:

«Кто кому гарантировал безопасное проведение матча? А что же с психологическим настроем игроков? «Барыс» со своей стороны сделал сопровождение до аэропорта – к ним вопросов нет. А с психологией игроков что делать? Лиге на все наплевать»

Что было дальше? «Металлург» проиграл 2:3 и поехал в аэропорт Нур-Султана и прождал там лишний час, дожидаясь вылета.

Позже «Металлург» подробно рассказал в видео, как пережил игру в Казахстане.