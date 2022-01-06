Как «Металлург» играл в Казахстане в разгар беспорядков: без интернета и связи, машина с мигалками до аэропорта, задержка рейса
Матч «Барыса» и «Металлурга» в КХЛ стал одной из тем вокруг протестов в Казахстане.
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Игра без зрителей состоялась, когда по всему Казахстану уже активно проходили протесты и столкновения и с полицией и армией.
Казахстан даже ввел режим ЧП, но дал гарантии КХЛ, что матч в Нур-Султане пройдет безопасно. Хотя по регламенту лиги играть в городах с режимом ЧП нельзя.
Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков обвинил лигу в нарушении регламента:
«Кто кому гарантировал безопасное проведение матча? А что же с психологическим настроем игроков? «Барыс» со своей стороны сделал сопровождение до аэропорта – к ним вопросов нет. А с психологией игроков что делать? Лиге на все наплевать»
Что было дальше? «Металлург» проиграл 2:3 и поехал в аэропорт Нур-Султана и прождал там лишний час, дожидаясь вылета.
Позже «Металлург» подробно рассказал в видео, как пережил игру в Казахстане.
Основные моменты видео:
- Уже до матча связь пропала. Клубу с трудом удалось связаться с лигой, которая предложила остаться в гостинице. Но «Металлург» оставил все вещи на стадионе, поэтому поехал туда играть.
- Интернета нет, поэтому тяжело было обслуживать матч технически и с подробной статистикой.
- Команду до аэропорта сопровождала машина с мигалками.
- Вылет команды задержался, и игроки заваривали лапшу: «Прямо как в поезде».
Теперь сложная ситуация у «Барыса». Девятого января у клуба матч в Магнитогорске, но «Барыс» не ответил «Металлургу», прилетит ли он вообще на игру. А матч 17 января против «Ак Барса» уже перенесли из Нур-Султана в Казань.
Сам «Барыс» в соцсетях даже шутит – публикует стартовый состав уже после игры. Потому что раньше было нельзя из-за отключенного интернета.