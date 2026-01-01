Ак Барс

Дата основания
1956 г.
Достижения
Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина.
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Хоккей
КХЛ перенесла матч «Барыс» – «Ак Барс» в Россию. Все из-за ситуации в Казахстане
#КХЛ
Хоккей
«Ак Барс» подписал бывшего игрока «Питтсбурга» Эрика Фера. Он провел в лиге 722 матча и выигрывал Кубок Стэнли
#Эрик Фер
Хоккей
Демерс перешел в «Ак Барс». Он провел в НХЛ 760 матчей, но в этом сезоне был без клуба
#Ак Барс
Хоккей
КХЛ острила Хохрякова из «Салавата» на четыре матча за силовой прием. Пострадавшего увезли в больницу со стадиона
#КХЛ
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» травмировался после силового приема в матче против «Салавата Юлаева». Его увезли на носилках в больницу
#Ак Барс
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Авангард» в вынесенном матче КХЛ в Дубае
#КХЛ
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Материалы
Как прошел матч КХЛ в Дубае: шейх вбросил шайбу, игру открыли Загитова и Навка
#КХЛ
Зачем КХЛ проводит вынесенный матч в Дубае. Там уже три года анонсируют создание клуба, игру рекламирует даже Собчак
#КХЛ
Шайба в игре КХЛ попала в женщину и рассекла ей лицо. Игрок извинился уже в перерыве
#КХЛ
«Ак Барс» уволил чирлидерш из-за курса на семейные ценности. Их нанял «Сочи» – на матч против «Ак Барса»
#Ак Барс
Пацан из «Ак Барса» в 19 лет сыграл лучший матч в жизни. Тремя пасами почти вытащил клуб в финал КХЛ
#Илья Сафонов
Двойной сейв защитника «Ак Барса». Выбил шайбу на клюшку соперника, а потом подставился под его бросок
#Альберт Яруллин
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