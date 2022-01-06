КХЛ перенесла матч «Барыс» – «Ак Барс» в Россию. Все из-за ситуации в Казахстане

«Барыс» и «Ак Барс» сыграют 17 января в матче регулярного сезона КХЛ. Лига пишет на официальном сайте, что игра состоится в России. Изначально ее проведение планировалось в Казахстане.

Окончательное место проведение матча еще не согласовано. Обсуждается возможность проведения игры в Казани.

«Ак Барс» идет на третьем месте в Восточной конференции КХЛ, «Барыс» – на восьмом.

5 января «Барыс» обыграл «Металлург» со счетом 3:2. Игра проходила в Нур-Султане, где в тот момент уже был введен режим ЧП. Позже КХЛ объяснила проведение матча гарантиями безопасности со стороны Казахстана.