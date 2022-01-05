Почему в Казахстане массовые протесты и что там сейчас происходит: отставка правительства, погромы, отключение интернета, захват зданий
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Почему это началось с цен на газ, но протесты на самом деле не из-за цен на газ
- С 1 января в Казахстане в два раза подняли цену на сжиженный нефтяной газ.
- 2 января начались митинги – в нефтедобывающей Мангистауской области.
- 4 января протесты перекинулись на все регионы страны.
Важный фактор: у народа нет лидера или движения, которое бы его координировало. Протесты начались и продолжаются стихийно.
Важный фактор-2: после того как власти пообещали выполнить требование протестующих – снизить цены на газ – люди все равно не ушли с площадей. Наоборот, количество митингующих увеличилось. Из социально-экономических требования стали политическими.
Как только протесты перекинулись на все регионы страны, газ перестал быть их главной причиной. Протестующие не формулируют четкий запрос, но хотят изменений. Они выступают против системы устоявшейся власти. Одно из главных требований – полный уход из политики первого президента Нурсултана Назарбаева. По мнению протестующих, он и его семья сегодня до сих пор оказывают ключевое влияние на страну. Поэтому лозунг «Газ елу!» («Газ – по 50!») сменился на «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). Сейчас Назарбаев занимает пост главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан». По сути, он остается главным человеком в стране.
Важный фактор-3: на эти протесты силовики и полиция реагируют мягче, чем было раньше. На улицах применяются светошумовые гранаты и происходят массовые задержания, но пострадавших среди полиции даже больше, чем среди протестующих.
Важный фактор-4: уже сейчас понятно, что это самый масштабный протест за всю 30-летнюю историю независимого Казахстана.
Как реагирует власть
1. Вечером 4 января президент Касым-Жомарт Токаев обратился к народу:
«Проявите благоразумие. Не поддавайтесь на провокации изнутри и извне. Власть не падет. Но нам нужен не конфликт. А взаимное доверие. Обращаюсь к молодежи, не отравляйте жизнь близких. Все законные просьбы и требования будут внимательно учтены. Будут приняты соответствующие решения. Надеюсь на ваше благоразумие».
2. Ответственность за протесты Токаев возложил на правительство.
3. Утром 5 января Токаев отправил правительство в отставку. Это означает полную смену кабинета министров во главе с премьер-министром. За всю историю правительство было распущено именно всего один раз: в феврале 2019 года. Но тогда это был тактический кадровый ход Назарбаева: сменив правительство, через месяц он ушел сам.
4. Также Токаев дал ряд поручений: ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель, урегулирование цен по социально значимым продуктам, рассмотреть другие вопросы об улучшение условий жизни физических лиц.
5. Днем 5 января Токаев снова сделал обращение, в котором сказал а) что вступает в должность председателя Совета безопасности; б) что c сегодняшнего дня председатель Совета безопасности (он сам) намерен действовать жестко; в) что он будет находиться в столице в любой ситуации. Должность председателя Совета безопасности была пожизненно закреплена за Нурсултаном Назарбаевым.
Что происходит на улицах городов Казахстана: уничтожение спецтехники, полное отключение связи, захват госзданий
Во-первых, по всей стране блокируются интернет и мессенджеры. Но это не беспрецедентное явление для Казахстана, а обычная практика. Заглушка интернета случается даже в дни, когда казахстанские оппозиционеры устраивают стримы.
• В Нур-Султане демонстрантов разгоняли слезоточивым газом.
• В Алматы протестующие жгли полицейские машины. Полиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ. К обеду 5 января в Алматы сожжено и разбито 33 спецмашины. Также пострадали 120 магазинов, более 100 офисов и 80 объектов общепита.
• В Актобе полицейские отказались задерживать протестующих. В Атырау они вышли из здания акимата и присоединились к людям.
• В Алматы, Мангистауской области и Нур-Султане ввели режим ЧП до 19 января (режима ЧП в стране не было с 2011 года).
• В Алматы и Актобе тысячи протестующих штурмуют акиматы [мэрии]. В Актобе силовики дали отпор, а в Алмате люди ворвались в здание акимата и заняли несколько этажей – всех сотрудников успели эвакуировать.
• В Алматы подожгли резиденцию президента Казахстана.
• В некоторых районах Алматы полиция убегает от толпы. В Актау митингующие перехватили грузовик с военными, которые сдались без сопротивления.
• В 13:00 5 января интернет отключился по всей стране.
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Еще один важный момент: митинги начались в городе Жанаозен на западе страны. Там же в 2011-м прошли самые громкие и печальные протесты в истории Казахстана. Тогда нефтяники митинговали за повышение зарплат и улучшение условий труда. Власти никак не реагировали на их действия, и те протесты длились около года.
Закончились они 16 декабря (День независимости Казахстана), когда полиция начала стрелять по безоружным нефтяникам. По официальным данным, погибли 16 человек. По данным, собранным очевидцами, журналистами и правозащитниками – около 60 человек.