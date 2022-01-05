Почему в Казахстане массовые протесты и что там сейчас происходит: отставка правительства, погромы, отключение интернета, захват зданий

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Почему это началось с цен на газ, но протесты на самом деле не из-за цен на газ

С 1 января в Казахстане в два раза подняли цену на сжиженный нефтяной газ.

2 января начались митинги – в нефтедобывающей Мангистауской области.

4 января протесты перекинулись на все регионы страны.

Важный фактор: у народа нет лидера или движения, которое бы его координировало. Протесты начались и продолжаются стихийно .

Важный фактор-2: после того как власти пообещали выполнить требование протестующих – снизить цены на газ – люди все равно не ушли с площадей. Наоборот, количество митингующих увеличилось. Из социально-экономических требования стали политическими.

Как только протесты перекинулись на все регионы страны, газ перестал быть их главной причиной. Протестующие не формулируют четкий запрос, но хотят изменений. Они выступают против системы устоявшейся власти. Одно из главных требований – полный уход из политики первого президента Нурсултана Назарбаева. По мнению протестующих, он и его семья сегодня до сих пор оказывают ключевое влияние на страну. Поэтому лозунг «Газ елу!» («Газ – по 50!») сменился на «Шал, кет!» («Старик, уходи!») . Сейчас Назарбаев занимает пост главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан». По сути, он остается главным человеком в стране.