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Касым-Жомарт Токаев
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Касым-Жомарт Токаев
Дата рождения
17 мая 1953 г.
Факт
Доктор политических наук
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Лента
Материалы
Материалы
Загадка Назарбаева – главный итог Казахстана после протестов. Он поддержал президента, пока его родственники теряют госдолжности
#Нурсултан Назарбаев
18 января, 19:50
Все про Алматы. Почему именно там жесткие протесты? Почему Назарбаев перенес оттуда столицу? Правильно писать Алматы или Алма-Ата?
4
#Казахстан
08 января, 12:15
4
Что такое ОДКБ и почему российские миротворцы в Казахстане. Разбираем главные вопросы о других странах в казахстанских протестах
#Казахстан
06 января, 23:00
Протесты в Казахстане 2022 – онлайн: все главные события в одном месте
#Казахстан
05 января, 16:52
Почему в Казахстане массовые протесты и что там сейчас происходит: отставка правительства, погромы, отключение интернета, захват зданий
#Казахстан
05 января, 15:40
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