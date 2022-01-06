Что такое ОДКБ и почему российские миротворцы в Казахстане. Разбираем главные вопросы о других странах в казахстанских протестах
В Казахстане уже несколько дней идут уличные протесты и беспорядки. Они начались с недовольства из-за повышения цен на газ, а затем перешли в открытые выступления против правительства (тут мы разбирали ситуацию подробнее). 5 января кабинет министров отправлен в отставку. К вечеру 6 января задержаны почти 2300 человек, пострадали почти 800 силовиков и около тысячи граждан.
Мы ведем онлайн главных событий в Казахстане в отдельном материале. В разных городах страны вооруженные группы людей до сих пор сталкиваются с полицейскими. Но теперь Казахстан стабилизирует обстановку и делает это не только внутренними ресурсами. Президент Казахстана Токаев сослался на террористическую угрозу и обратился к партнерам по ОДКБ, чтобы те отправили в страну отряды миротворцев.
Что такое ОДКБ: как это расшифровывается, какие страны туда входят, как все устроено?
ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности. В 1992 году в Москве подписан Договор о коллективной безопасности (вступил в силу в 1994-м). В 2002-м Договор получил статус международной региональной организации. На отдельном сайте ОДКБ расписана вся история формирования организации.
Страны-участники ОДКБ: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. В структуре ОДКБ верхушка – это совет коллективной безопасности. Уже от него идут советы министров, комитет секретарей, постоянный совет ОДКБ и генеральный секретарь. Им подчиняются структуры поменьше: например, специальная рабочая группа по Афганистану.
Зачем нужна ОДКБ?
Ключевая цель описана в четвертой статье документов ОДКБ. Если на одного из шести участников договора кто-то напал, то остальные автоматически считают это нападением на себя. Такая же ситуация и с агрессией, которая по каким-то причинам угрожает суверенитету, безопасности или даже территориальной целостности этого государства. Но в таком пункте уже есть пояснение.
Это государство должно само обратиться к остальным за помощью. В случае с Казахстаном так произошло через обращение президента Токаева. Сам он назвал его своевременным и уместным. Токаев объяснял мотив через ситуацию с гражданами Казахстана, которым требуется помощь. Публично его просил об этом бывший космонавт и генерал-майор ВВС Токтар Аубакиров.
Важно: впервые ОДКБ официально приняла обращение и отправила миротворческие силы на боевую операцию.
Почему ОДКБ так быстро отреагировала на ситуацию в Казахстане?
Совет коллективной безопасности ОДКБ собрался на совещание в вечер обращения. Решение по отправке различной помощи в нем принимают политики. Высший орган ОДКБ в итоге и постановил отправку в Казахстан миротворческих сил. Там председательствует премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он рассказал о решении ОДКБ в фейсбуке и сослался на четвертую статью.
Процесс запустился именно после решения, которое прояснил Пашинян. На сайте ОДКБ указаны ответственные за оперативную работу: генеральный секретарь Станислав Зась (избран в 2020-м) и начальник объединенного штаба Анатолий Сидоров. Тот же Сидоров обычно мелькает на формальных мероприятиях ОДКБ. Летом он обсуждал с представителями стран военные новинки.
Как формируются миротворческие силы ОДКБ?
Важное пояснение: это не целая армия. Коллективные миротворческие силы ОДКБ создаются из подготовленных формирований. Они могут быть военными, полицейскими и даже гражданскими. Численность зависит от конкретных операций. В состав входят представители всех стран-членов ОДКБ. Из них же создается и объединенное командование с военными наблюдателями.
Все проходят регулярные учения. Осенью 2021 года миротворческие силы ОДКБ объединялись под названием «Нерушимое братство-2021». Они проводили учения на полигоне в Татарстане. Там командование совершенствовало навыки управления, военные – слаженность действий. Это происходило всего за два месяца до протестов в Казахстане.
Ранее ОДКБ боролась с наркотрафиком – это была ее основная деятельность. С 2009 года существуют силы КСОР. Их можно назвать группой быстрого реагирования.
Казахстан не мог все контролировать сам?
Страны ОДКБ следили за ситуацией с первых дней протестов. За несколько часов до обращения Токаева пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вообще говорил, что Казахстан сам должен заниматься решением внутренних проблем. Ситуация окончательно вышла из-под контроля 5 января, когда начались поджоги зданий и вооруженные столкновения.
По телеграм-каналам расходились видео, где протестующие берут в плен солдат, захватывают военные грузовики и другую технику. Правительству подчинялись и не все полицейские. В Актобе они отказались от задержания протестующих и сказали, что будут с народом. Отдельные ситуации завершались бегством силовиков – так те спасались от избиения.
Чем займутся миротворцы ОДКБ в Казахстане?
Основной проблемой Казахстана стала потеря контроля над ключевыми объектами. ТАСС ссылается на информацию из ОДКБ и пишет, что миротворцы возьмут под охрану важные государственные и военные объекты. Еще одна задача: содействие силам Казахстана в нормализации обстановки. Но детали такого содействия нигде не указаны.
Между странами есть отдельное документальное соглашение о порядке помощи. По нему подобные миротворческие силы могут беспрепятственно пересекать границу. В рамках выполнения задач они не несут ответственность за разрушения. Принимающая сторона (сейчас – Казахстан) берет на себя денежные убытки и отказывается от претензий по возможному ущербу.
Как Россия воспринимает ситуацию в Казахстане?
Кремль первым делом опубликовал обращение Пашиняна на официальном сайте. Ситуацию с отправкой миротворцев позже отдельно прокомментировал глава думского комитета по СНГ Леонид Калашников. Он же провел важную линию по тому, как вообще принималось решение по отправке миротворческих формирований.
Калашников назвал разгул банд поводом для отправки. Но тут же сказал, что с бандами справятся местные силовики. Цель ОДКБ – защита объектов. По срокам нахождения в Казахстане миротворческих сил ничего не сообщалось, но тот же Калашников обозначил фактор ухода. Правительство Казахстана их позвало – оно же и попросит уйти, когда понадобится.
На Change.org создана петиция против ввода миротворческих войск, которую подписали 11 тысяч человек.
Сколько людей и кого именно отправила Россия?
На официальном сайте ОДКБ написано, что Россия послала в Казахстан бойцов ВДВ. Там же указано, что миротворческие силы сформированы из подразделений пяти стран (кроме Казахстана). От России туда точно попала 45-я бригада специального назначения ВДВ. Она участвовала в различных конфликтах и помогала России в процессе присоединения Крыма.
Пока по численности миротворцев из России есть разные данные. «Ведомости» ссылаются на свои источники и пишут, что общее количество российских миротворцев в стране не превысит 5 тысяч человек. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал в телеграм-канале о численности в 5-7 тысяч человек.
Передовые части уже к середине дня 6 января преступили к работе в Казахстане.
Что за сложности возникли в Киргизии?
Это единственная страна, у которой случились проблемы вокруг отправки миротворцев. Правительство Киргизии сразу подтвердило, что принимает обращение Казахстана. Но не все люди отреагировали на такое положительно: начались протесты в Бишкеке. Несколько жителей вышли на улицы с плакатами и призвали Киргизию к выходу из ОДКБ.
С момента начала протестов Киргизия эвакуировала из Казахстана около 40 человек. Позже правительство Киргизии выпустило отдельное обращение с объяснением, почему ограниченное количество миротворцев поедет в Казахстан. В причинах были ссылки на обращение Токаева, договоренности и партнерство. Киргизия заверила, что отправляет людей не на войну.
Но пока никого не отправила. Парламент проведет заседание 7 января.