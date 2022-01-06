Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
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#Казахстан #Касым-Жомарт Токаев

Что такое ОДКБ и почему российские миротворцы в Казахстане. Разбираем главные вопросы о других странах в казахстанских протестах

вчера, 23:00
Александр Плеханов

XinHua/Global Look Press

В Казахстане уже несколько дней идут уличные протесты и беспорядки. Они начались с недовольства из-за повышения цен на газ, а затем перешли в открытые выступления против правительства (тут мы разбирали ситуацию подробнее). 5 января кабинет министров отправлен в отставку. К вечеру 6 января задержаны почти 2300 человек, пострадали почти 800 силовиков и около тысячи граждан.

Мы ведем онлайн главных событий в Казахстане в отдельном материале. В разных городах страны вооруженные группы людей до сих пор сталкиваются с полицейскими. Но теперь Казахстан стабилизирует обстановку и делает это не только внутренними ресурсами. Президент Казахстана Токаев сослался на террористическую угрозу и обратился к партнерам по ОДКБ, чтобы те отправили в страну отряды миротворцев.

Что такое ОДКБ: как это расшифровывается, какие страны туда входят, как все устроено?

ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности. В 1992 году в Москве подписан Договор о коллективной безопасности (вступил в силу в 1994-м). В 2002-м Договор получил статус международной региональной организации. На отдельном сайте ОДКБ расписана вся история формирования организации. 

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Страны-участники ОДКБ: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. В структуре ОДКБ верхушка – это совет коллективной безопасности. Уже от него идут советы министров, комитет секретарей, постоянный совет ОДКБ и генеральный секретарь. Им подчиняются структуры поменьше: например, специальная рабочая группа по Афганистану.

Зачем нужна ОДКБ?

Ключевая цель описана в четвертой статье документов ОДКБ. Если на одного из шести участников договора кто-то напал, то остальные автоматически считают это нападением на себя. Такая же ситуация и с агрессией, которая по каким-то причинам угрожает суверенитету, безопасности или даже территориальной целостности этого государства. Но в таком пункте уже есть пояснение.

Это государство должно само обратиться к остальным за помощью. В случае с Казахстаном так произошло через обращение президента Токаева. Сам он назвал его своевременным и уместным. Токаев объяснял мотив через ситуацию с гражданами Казахстана, которым требуется помощь. Публично его просил об этом бывший космонавт и генерал-майор ВВС Токтар Аубакиров.

Важно: впервые ОДКБ официально приняла обращение и отправила миротворческие силы на боевую операцию.

Более 4 тысяч военных участвовали в совместных военных учениях ОДКБ в Таджикистане. Они проходили в октябре 2021 года.

XinHua/Global Look Press

Почему ОДКБ так быстро отреагировала на ситуацию в Казахстане?

Совет коллективной безопасности ОДКБ собрался на совещание в вечер обращения. Решение по отправке различной помощи в нем принимают политики. Высший орган ОДКБ в итоге и постановил отправку в Казахстан миротворческих сил. Там председательствует премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он рассказал о решении ОДКБ в фейсбуке и сослался на четвертую статью.

Процесс запустился именно после решения, которое прояснил Пашинян. На сайте ОДКБ указаны ответственные за оперативную работу: генеральный секретарь Станислав Зась (избран в 2020-м) и начальник объединенного штаба Анатолий Сидоров. Тот же Сидоров обычно мелькает на формальных мероприятиях ОДКБ. Летом он обсуждал с представителями стран военные новинки.

Как формируются миротворческие силы ОДКБ?

Важное пояснение: это не целая армия. Коллективные миротворческие силы ОДКБ создаются из подготовленных формирований. Они могут быть военными, полицейскими и даже гражданскими. Численность зависит от конкретных операций. В состав входят представители всех стран-членов ОДКБ. Из них же создается и объединенное командование с военными наблюдателями.

Станислав Зась и Владимир Путин.

Kremlin Pool/Global Look Press

Все проходят регулярные учения. Осенью 2021 года миротворческие силы ОДКБ объединялись под названием «Нерушимое братство-2021». Они проводили учения на полигоне в Татарстане. Там командование совершенствовало навыки управления, военные – слаженность действий. Это происходило всего за два месяца до протестов в Казахстане.

Ранее ОДКБ боролась с наркотрафиком – это была ее основная деятельность. С 2009 года существуют силы КСОР. Их можно назвать группой быстрого реагирования.

Казахстан не мог все контролировать сам?

Страны ОДКБ следили за ситуацией с первых дней протестов. За несколько часов до обращения Токаева пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вообще говорил, что Казахстан сам должен заниматься решением внутренних проблем. Ситуация окончательно вышла из-под контроля 5 января, когда начались поджоги зданий и вооруженные столкновения.

По телеграм-каналам расходились видео, где протестующие берут в плен солдат, захватывают военные грузовики и другую технику. Правительству подчинялись и не все полицейские. В Актобе они отказались от задержания протестующих и сказали, что будут с народом. Отдельные ситуации завершались бегством силовиков – так те спасались от избиения.

XinHua/Global Look Press

Чем займутся миротворцы ОДКБ в Казахстане?

Основной проблемой Казахстана стала потеря контроля над ключевыми объектами. ТАСС ссылается на информацию из ОДКБ и пишет, что миротворцы возьмут под охрану важные государственные и военные объекты. Еще одна задача: содействие силам Казахстана в нормализации обстановки. Но детали такого содействия нигде не указаны.

Между странами есть отдельное документальное соглашение о порядке помощи. По нему подобные миротворческие силы могут беспрепятственно пересекать границу. В рамках выполнения задач они не несут ответственность за разрушения. Принимающая сторона (сейчас – Казахстан) берет на себя денежные убытки и отказывается от претензий по возможному ущербу.

Как Россия воспринимает ситуацию в Казахстане?

Кремль первым делом опубликовал обращение Пашиняна на официальном сайте. Ситуацию с отправкой миротворцев позже отдельно прокомментировал глава думского комитета по СНГ Леонид Калашников. Он же провел важную линию по тому, как вообще принималось решение по отправке миротворческих формирований.

XinHua/Global Look Press

Калашников назвал разгул банд поводом для отправки. Но тут же сказал, что с бандами справятся местные силовики. Цель ОДКБ – защита объектов. По срокам нахождения в Казахстане миротворческих сил ничего не сообщалось, но тот же Калашников обозначил фактор ухода. Правительство Казахстана их позвало – оно же и попросит уйти, когда понадобится.

На Change.org создана петиция против ввода миротворческих войск, которую подписали 11 тысяч человек.

Сколько людей и кого именно отправила Россия?

На официальном сайте ОДКБ написано, что Россия послала в Казахстан бойцов ВДВ. Там же указано, что миротворческие силы сформированы из подразделений пяти стран (кроме Казахстана). От России туда точно попала 45-я бригада специального назначения ВДВ. Она участвовала в различных конфликтах и помогала России в процессе присоединения Крыма.

Пока по численности миротворцев из России есть разные данные. «Ведомости» ссылаются на свои источники и пишут, что общее количество российских миротворцев в стране не превысит 5 тысяч человек. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал в телеграм-канале о численности в 5-7 тысяч человек. 

Передовые части уже к середине дня 6 января преступили к работе в Казахстане.

XinHua/Global Look Press

Что за сложности возникли в Киргизии?

Это единственная страна, у которой случились проблемы вокруг отправки миротворцев. Правительство Киргизии сразу подтвердило, что принимает обращение Казахстана. Но не все люди отреагировали на такое положительно: начались протесты в Бишкеке. Несколько жителей вышли на улицы с плакатами и призвали Киргизию к выходу из ОДКБ.

С момента начала протестов Киргизия эвакуировала из Казахстана около 40 человек. Позже правительство Киргизии выпустило отдельное обращение с объяснением, почему ограниченное количество миротворцев поедет в Казахстан. В причинах были ссылки на обращение Токаева, договоренности и партнерство. Киргизия заверила, что отправляет людей не на войну.

Но пока никого не отправила. Парламент проведет заседание 7 января.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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