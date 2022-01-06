Что такое ОДКБ и почему российские миротворцы в Казахстане. Разбираем главные вопросы о других странах в казахстанских протестах

В Казахстане уже несколько дней идут уличные протесты и беспорядки. Они начались с недовольства из-за повышения цен на газ, а затем перешли в открытые выступления против правительства (тут мы разбирали ситуацию подробнее). 5 января кабинет министров отправлен в отставку. К вечеру 6 января задержаны почти 2300 человек, пострадали почти 800 силовиков и около тысячи граждан.

Мы ведем онлайн главных событий в Казахстане в отдельном материале. В разных городах страны вооруженные группы людей до сих пор сталкиваются с полицейскими. Но теперь Казахстан стабилизирует обстановку и делает это не только внутренними ресурсами. Президент Казахстана Токаев сослался на террористическую угрозу и обратился к партнерам по ОДКБ, чтобы те отправили в страну отряды миротворцев.

Что такое ОДКБ: как это расшифровывается, какие страны туда входят, как все устроено?

ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности. В 1992 году в Москве подписан Договор о коллективной безопасности (вступил в силу в 1994-м). В 2002-м Договор получил статус международной региональной организации. На отдельном сайте ОДКБ расписана вся история формирования организации.