Протесты в Казахстане 2022 – онлайн: все главные события в одном месте

В Казахстане пятый день проходят протесты. Все началось в Мангистауской области из-за повышения цен на газ, а продолжилось во всей стране. Но в последние два дня народ протестует не против цен, а уже против правительства. Утром 5 января президент Токаев отправил кабинет министров в отставку, но на людей на улицах это не подействовало. Ситуация в Казахстане сейчас нервная и хаотичная.

Почему в Казахстане массовые протесты и что там сейчас происходит: отставка правительства, погромы, отключение интернета, захват зданий

17:05. МВД заявляет, что в Казахстане погибли 18 силовиков, ранены 748. Задержаны 2298 человек.

16:40. В Казахстан прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ, сообщило министерство обороны России.

16:20. В Алматы продолжается зачистка и столкновения вооруженных групп людей с полицейскими. Протестующие пытались захватить здание полиции Алматинского района, но были «уничтожены».

16:00. Интернет снова отключили . Всему Казахстана, кроме Алматы, дали попользоваться им три часа и снова выключили.

14:30. Сумма ущерба по всей стране по приблизительным подсчетам - 92 миллиона долларов.

13:50. На данный момент полиция в Алматы задержала 2000 человек.

13:00. Спустя сутки включили проводной интернет во всем Казахстане, кроме Алматы и Алматинской области.

12:20. Последние новости. В Таразе сожжены три полицейских здания: областного департамента, городского управления и отдела полиции; погромщики сожгли порядка 50 полицейских автомобилей. Сейчас в городе обстановка спокойная. В Караганде при протестах погибли 14 человек, об этом сообщил «Хабар». К часу дня в Актау собралось около 3-4 тысяч человек на площади. Люди разделились на два лагеря: одни призывают разойтись и не допускать гражданской войны, так как их требования выполнены. Вторая часть категорически против такой и остается на месте.

10:35. Так выглядит акимат в Талдыкоргане, где вчера снесли памятник Назарбаеву.