Протесты в Казахстане 2022 – онлайн: все главные события в одном месте
В Казахстане пятый день проходят протесты. Все началось в Мангистауской области из-за повышения цен на газ, а продолжилось во всей стране. Но в последние два дня народ протестует не против цен, а уже против правительства. Утром 5 января президент Токаев отправил кабинет министров в отставку, но на людей на улицах это не подействовало. Ситуация в Казахстане сейчас нервная и хаотичная.
Почему в Казахстане массовые протесты и что там сейчас происходит: отставка правительства, погромы, отключение интернета, захват зданий
17:05. МВД заявляет, что в Казахстане погибли 18 силовиков, ранены 748. Задержаны 2298 человек.
16:40. В Казахстан прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ, сообщило министерство обороны России.
16:20. В Алматы продолжается зачистка и столкновения вооруженных групп людей с полицейскими. Протестующие пытались захватить здание полиции Алматинского района, но были «уничтожены».
16:00. Интернет снова отключили. Всему Казахстана, кроме Алматы, дали попользоваться им три часа и снова выключили.
14:30. Сумма ущерба по всей стране по приблизительным подсчетам - 92 миллиона долларов.
13:50. На данный момент полиция в Алматы задержала 2000 человек.
13:00. Спустя сутки включили проводной интернет во всем Казахстане, кроме Алматы и Алматинской области.
12:20. Последние новости. В Таразе сожжены три полицейских здания: областного департамента, городского управления и отдела полиции; погромщики сожгли порядка 50 полицейских автомобилей. Сейчас в городе обстановка спокойная. В Караганде при протестах погибли 14 человек, об этом сообщил «Хабар». К часу дня в Актау собралось около 3-4 тысяч человек на площади. Люди разделились на два лагеря: одни призывают разойтись и не допускать гражданской войны, так как их требования выполнены. Вторая часть категорически против такой и остается на месте.
10:35. Так выглядит акимат в Талдыкоргане, где вчера снесли памятник Назарбаеву.
10:25. Местные СМИ со ссылкой на комендатуру сообщают, что 12 сотрудников правоохранительных органов погибли во время столкновений в Алматы. 353 сотрудника получили ранения. Также обнаружено тело обезглавленного мужчины.
9:13. ОДКБ направила миротворцев в Казахстан. От России в состав контингента вошли подразделения Воздушно-десантных войск./ Задачей подразделений ОДКБ станет охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка.
9:04. Информация от «Хабар 24»: более тысячи человек по всему Казахстану пострадали в результате беспорядков. 400 человек госпитализированы. 62 человека находятся в реанимации
8:40. В Таразе полностью сгорел филиал партии «Нур Отан». Ночью на центральную площадь города пришли свыше тысячи протестующих. Полиция применила слезоточивый газ. В ходе беспорядков также пострадало еще одно административное здание - областного акимата. На верхних этажах виден дым.
7:44. Десятки нападавших ликвидированы ночью при попытке штурма здания полиции в Алматы.
6:00. На площади Республики в Алматы около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики окружили по периметру площадь. В центре – около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые с огнестрельным оружием. Началась перестрелка. Спустя несколько минут все военнослужащие покинули место события. По данным полиции Алматы, в ночь на 6 января были убиты десятки протестующих
4:00. В Актау люди до полуночи стояли на площади Ынтымак. Около 5000 человек по очереди подходили к микрофону и высказывали мнение.
23:00. Важное пояснение. Сейчас Казахстан поделен на две части: Алматы и вся остальная республика. В Алматы происходят беспорядки, мародерство, спецоперации, стрельба. В остальной стране никаких глобальных происшествий не фиксируется, все спокойно.
22:20. Главные события сейчас происходят в Алматы. По словам очевидцев, протестующие вооружены – уже не дубинами и камнями, а автоматами. В городе идет спецоперация, слышна стрельба. Ранее замглавы города объявил о начале антитеррористической операции. МВД призвали граждан не выходить на улицу.
22:15. Последние новости. Появляется все больше видео с торговых центров Алматы: разграблены бутики в Mega Alma-Ata, Esentai, ЦУМ. В аэропорту Алматы погибли двое военнослужащих Казахстана, об этом сообщают власти. Митингующие захватили здание КНБ и разграбили оружейную комнату.
21:15. Глава КНБ (Комитет национальной безопасности) Карим Масимов отправлен в отставку.
20:45. Токаев на заседании Совета безопасности: «Настоящие террористы бесчинствуют в настоящее время в Алматы и других городах. В настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантным подразделением Минобороны. Захвачен аэропорт Алматы, 5 самолетов».
20:30. Президент Токаев заявил, что считает обращение к партнерам по ОДКБ уместным и своевременным. ОДКБ – региональная международная организация, в которую входит шесть стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
20:05. Сведения от МВД Казахстана: во время беспорядков в Казахстане погибли восемь полицейских и солдат национальной гвардии. Еще 317 пострадали.
20:00. Последние новости. Комендантский час начался на всей территории Казахстана. Частично возвращается работа интернета. В Актау люди собрались на главной площади: читают молитвы и поют песни. Власти Павлодара сообщили, что подавили митинг.
18:40. Режим ЧП введен на всей территории Казахстана.
18:15. Памятник Назарбаеву в Талдыкоргане окончательно свалили на землю. Это произошло на улице имени Назарбаева.
17:55. «Барыс» обыграл «Металлург» ( 3:2) в матче КХЛ. Матч прошел в Нур-Султане, без зрителей.
17:50. Главный сейчас источник из Казахстана Orda.kz cообщает, что люди штурмуют здание Департамента полиции Алматы. Слышны выстрелы.
17:40. Горит здание филиала государственного телеканала «Казахстан» в Алматы. Ворвавшиеся разгромили первый этаж здания, а второй – подожгли.
16:50. Orda.kz сообщает, что аэропорт Алматы захвачен протестующими, сотрудников эвакуируют. В Павлодаре начались столкновения с силовиками. Из Атырау приходят сообщения о гибели одного из демонстрантов и ранении в голову другого. Местные СМИ сообщают, что на площади в Актау собрался митинг на 10 тысяч человек. Люди требуют отставки президента.
16:17. Вечерний рейс в Алматы из Шереметьева отменили. Причина отмены официально не называется. Но въезд в город уже ограничен из-за чрезвычайного положения.
15:30. В городе Талдыкорган люди обвязали канатами памятник Назарбаеву и пытаются его снести.
15:00. Токаев во второй раз за день обратился к народу. Объявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности. Эта должность была пожизненно закреплена за Нурсултаном Назарбаевым. Также Токаев сказал, что c сегодняшнего дня председатель Совета безопасности (он сам) намерен действовать жестко.