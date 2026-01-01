Барыс

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Хоккей
КХЛ перенесла матч «Барыс» – «Ак Барс» в Россию. Все из-за ситуации в Казахстане
#КХЛ
Хоккей
КХЛ провела матч в Казахстане, несмотря на запреты регламента. И объяснила решение гарантиями безопаности от властей
#КХЛ
Политика
КХЛ запретила допуск зрителей на матч «Барыса» в Казахстане. В стране введено чрезвычайное положение из-за протестов
#КХЛ
Хоккей
ЦСКА подписал Даррена Дитца из «Барыса». Это самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ
#ЦСКА (х)
Хоккей
«Металлург» обыграл «Барыс» и стал последним участником 1/4 финала Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Барыс» сравнял счет в серии с «Металлургом», забив в овертайме. В прошлом матче было 11 шайб, в этом – всего три
#Плей-офф КХЛ
Все новости
Материалы
Как «Металлург» играл в Казахстане в разгар беспорядков: без интернета и связи, машина с мигалками до аэропорта, задержка рейса
#Металлург Магнитогорск
Чудесный гол в КХЛ. Игрок «Трактора» убрал финтом защитника и забил в овертайме ✨
#Виталий Кравцов
В КХЛ «Локомотив» получил технарь, а у «Барыса» перенесено 6 матчей. Почему такие разные решения из-за ковида?
#КХЛ
Поведение КХЛ – стыд
#КХЛ
Где вообще сейчас Бердыев? Мы видели его на футболе и хоккее, слышали, что он выиграл дело у «Ростова»
#Курбан Бердыев
Первые матчи плей-офф КХЛ: поражение СКА и жесткость «Ак Барса»
#Плей-офф КХЛ
Все материалы