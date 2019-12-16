Где вообще сейчас Бердыев? Мы видели его на футболе и хоккее, слышали, что он выиграл дело у «Ростова»

5 июня Курбан Бердыев покинул «Рубин». С тех пор он нигде не работал. Учитывая не самый открытый характер этого тренера, информации о нем было мало. С тех пор прошло уже полгода.

Что было о нем известно за это время:

Получил предложение возглавить академию

Рустам Минниханов говорил после увольнения тренера из «Рубина»: «Какая-то связь клуба и Бердыева должна быть сохранена». В июне он встретился с Бердыевым, вручил ему именной кий с символикой ЧМ-2018 и поговорил о работе в академии.

Предполагалось, что в четырех городах для футболистов будет построено пять легких тренировочных манежей: два – в Казани, еще по одному – в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. «Президент Татарстана предложил прославленному тренеру организовать систему ступенчатой подготовки футболистов с младшего возраста и организовать детско-юношескую академию футбола Татарстана с филиалами в главных городах республики», – сообщил официальный сайт Республики Татарстан.

Строительство запущено буквально на днях: