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#Курбан Бердыев #Футбол #РПЛ #Динамо #КХЛ #Сочи #Хоккей #Ак Барс #Барыс

Где вообще сейчас Бердыев? Мы видели его на футболе и хоккее, слышали, что он выиграл дело у «Ростова»

16 декабря 2019, 22:44
Михаил Морозов

РПЛ

5 июня Курбан Бердыев покинул «Рубин». С тех пор он нигде не работал. Учитывая не самый открытый характер этого тренера, информации о нем было мало. С тех пор прошло уже полгода.

Что было о нем известно за это время:

Получил предложение возглавить академию

Рустам Минниханов говорил после увольнения тренера из «Рубина»: «Какая-то связь клуба и Бердыева должна быть сохранена». В июне он встретился с Бердыевым, вручил ему именной кий с символикой ЧМ-2018 и поговорил о работе в академии.

Предполагалось, что в четырех городах для футболистов будет построено пять легких тренировочных манежей: два – в Казани, еще по одному – в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. «Президент Татарстана предложил прославленному тренеру организовать систему ступенчатой подготовки футболистов с младшего возраста и организовать детско-юношескую академию футбола Татарстана с филиалами в главных городах республики», – сообщил официальный сайт Республики Татарстан.

Строительство запущено буквально на днях:

Выиграл дело у «Ростова» по долгам

Бердыев требовал у «Ростова» выплату задолженностей по трудовым договорам, клуб же указывал на то, что срок для рассмотрения дела в Палате разрешения споров уже истек. Но вопрос решился:

«В пользу К.Б. Бердыева с ФК «Ростов» была взыскана значительная сумма задолженности, от выплаты которой клуб на протяжении длительного времени уклонялся», – сообщил сайт компании «КлеверКонсалт», которая представляла интересы Бердыева.

Посетил Туркменистан, где обсудил развитие футбола и сходил на матч

Бердыев – туркмен, он родился в Ашхабаде и был воспитанником туркменского клуба «Колхозчи» (сейчас – «Копетдаг»). В конце лета он уехал в Туркменистан, где встретился и поговорил с представителями местной футбольной федерации и последил за тренировками детских команд.

Бердыев также сходил на матч 17-го тура чемпионата «Мерв» – «Копетдаг» (много не позабивали – 1:1). Планировалось, что он приедет и на отборочную игру к ЧМ-2022 Туркменистан – Южная Корея.

Сходил и на РПЛ

Бердыева заметили на матче «Спартак» – «Зенит» 1 сентября. А он посмотрел, как красиво победный гол забивает Юрий Жирков – с лета после розыгрыша углового. Бердыев сидел вместе с отцом Азмуна, Сердар в тот вечер играл за «Зенит».

Скриншот из трансляции

Вбросил шайбу на матче КХЛ

Бердыева пригласили произвести символическое вбрасывание на игре КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом». На вбрасывание он вышел в форме казанского клуба.

Матч закончился победой «Ак Барса» 3:2. Казанцы потом победили еще в двух следующих домашних играх.

Фигурировал в качестве кандидата на пост тренера «Динамо» и «Сочи»

«Динамо» валилось с Дмитрием Хохловым, а затем с ним распрощалось. В списке возможных кандидатов на замену значился и Бердыев. Но в итоге «Динамо» временно возглавил Кирилл Новиков, а затем его утвердили и главным.

Второй вариант – «Сочи», там дела шли плохо у Александра Точилина. Ближе к зимнему перерыву сочинцы отправили Точилина в отставку и решили вопрос еще до ухода в отпуск – клуб договорился с тренером «Оренбурга» Владимиром Федотовым. Хотя до этого назначения главным кандидатом считался Бердыев. К тому же там хватает игроков, с которыми он работал раньше – Новосельцев, Мевля, Кудряшов, Джанаев, Маргасов, Набиуллин, Нобоа и Полоз.

Хм, кажется, «Рубин» по нему не соскучился
Есть вопросы к Слуцкому и «Рубину». Что там с долгами? Куда делась любовь к Шаронову? Как же мечты о Европе?
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