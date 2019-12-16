Где вообще сейчас Бердыев? Мы видели его на футболе и хоккее, слышали, что он выиграл дело у «Ростова»
5 июня Курбан Бердыев покинул «Рубин». С тех пор он нигде не работал. Учитывая не самый открытый характер этого тренера, информации о нем было мало. С тех пор прошло уже полгода.
Что было о нем известно за это время:
Получил предложение возглавить академию
Рустам Минниханов говорил после увольнения тренера из «Рубина»: «Какая-то связь клуба и Бердыева должна быть сохранена». В июне он встретился с Бердыевым, вручил ему именной кий с символикой ЧМ-2018 и поговорил о работе в академии.
Предполагалось, что в четырех городах для футболистов будет построено пять легких тренировочных манежей: два – в Казани, еще по одному – в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. «Президент Татарстана предложил прославленному тренеру организовать систему ступенчатой подготовки футболистов с младшего возраста и организовать детско-юношескую академию футбола Татарстана с филиалами в главных городах республики», – сообщил официальный сайт Республики Татарстан.
Строительство запущено буквально на днях:
Выиграл дело у «Ростова» по долгам
Бердыев требовал у «Ростова» выплату задолженностей по трудовым договорам, клуб же указывал на то, что срок для рассмотрения дела в Палате разрешения споров уже истек. Но вопрос решился:
«В пользу К.Б. Бердыева с ФК «Ростов» была взыскана значительная сумма задолженности, от выплаты которой клуб на протяжении длительного времени уклонялся», – сообщил сайт компании «КлеверКонсалт», которая представляла интересы Бердыева.
Посетил Туркменистан, где обсудил развитие футбола и сходил на матч
Бердыев – туркмен, он родился в Ашхабаде и был воспитанником туркменского клуба «Колхозчи» (сейчас – «Копетдаг»). В конце лета он уехал в Туркменистан, где встретился и поговорил с представителями местной футбольной федерации и последил за тренировками детских команд.
Бердыев также сходил на матч 17-го тура чемпионата «Мерв» – «Копетдаг» (много не позабивали – 1:1). Планировалось, что он приедет и на отборочную игру к ЧМ-2022 Туркменистан – Южная Корея.
Сходил и на РПЛ
Бердыева заметили на матче «Спартак» – «Зенит» 1 сентября. А он посмотрел, как красиво победный гол забивает Юрий Жирков – с лета после розыгрыша углового. Бердыев сидел вместе с отцом Азмуна, Сердар в тот вечер играл за «Зенит».
Вбросил шайбу на матче КХЛ
Бердыева пригласили произвести символическое вбрасывание на игре КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом». На вбрасывание он вышел в форме казанского клуба.
Матч закончился победой «Ак Барса» 3:2. Казанцы потом победили еще в двух следующих домашних играх.
Фигурировал в качестве кандидата на пост тренера «Динамо» и «Сочи»
«Динамо» валилось с Дмитрием Хохловым, а затем с ним распрощалось. В списке возможных кандидатов на замену значился и Бердыев. Но в итоге «Динамо» временно возглавил Кирилл Новиков, а затем его утвердили и главным.
Второй вариант – «Сочи», там дела шли плохо у Александра Точилина. Ближе к зимнему перерыву сочинцы отправили Точилина в отставку и решили вопрос еще до ухода в отпуск – клуб договорился с тренером «Оренбурга» Владимиром Федотовым. Хотя до этого назначения главным кандидатом считался Бердыев. К тому же там хватает игроков, с которыми он работал раньше – Новосельцев, Мевля, Кудряшов, Джанаев, Маргасов, Набиуллин, Нобоа и Полоз.