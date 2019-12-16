Есть вопросы к Слуцкому и «Рубину». Что там с долгами? Куда делась любовь к Шаронову? Как же мечты о Европе?
Все началось с твита казанского «Рубина» с креслом-качалкой, до этого уволили действующего главного тренера Романа Шаронова. Намек был более чем очевидным.
Позже с подтверждением о переговорах Леонида Слуцкого и «Рубина» выступили три источника.
- Betting Insider: «Слуцкий провел встречу с руководством «Рубина» и Республики Татарстан и получил предложение возглавить клуб».
- Журналист Сергей Егоров: «У «Рубина» заканчивается бан от УЕФА. Клуб, как я понимаю, практически разобрался с долгами прошлых лет. Будет, вероятно, крепкий проект с задачей. А в штабе Слуцкого мы увидим – если договорятся – его штаб».
- Комментатор Нобель Арустамян: «Клуб уже несколько недель активно убеждает возглавить команду Леонида Слуцкого. В Татарстане включили тяжелую артиллерию – к переговорам подключился глава республики Рустам Минниханов. По моим данным, сегодня или завтра встреча между тренером и главой республики должна состояться (или уже состоялась)!».
Насколько эта информация была неожиданной, настолько и странной. Возникает сразу несколько вопросов.
Как удалось решить финансовые проблемы, чтобы заманить Слуцкого?
Перед сезоном-2016/17 «Рубин» накупил игроков на 40 миллионов евро для Хавьера Грасии, но год не задался, а два следующих сезона казанцы мучительно пытались устроить распродажу. Вроде удачно – распродали на те же 40 миллионов, но в начале 2019 года оказалось, что все совсем грустно:
- Долги по зарплате и большие;
- На зрителях не заработать – посещаемость крайне низкая;
- Сильных спонсоров у клуба нет;
- В команде бастуют лидеры (позже покинут клуб, который на зиму уходил шестым, а в итоге сполз на 11-е место);
- В еврокубки не попасть до 2021 года – там бан УЕФА.
Теперь от сообщений инсайдеров мы узнаем, что ситуация с долгами решена. «Президент Татарстана попытается убедить Леонида в серьезности амбиций «Рубина» и доказать: в течение двух-трех лет команда закрепится в еврокубках и может стать одной из главных сил российского футбола. Слуцкий должен стать главным в этом проекте», – написал Арустамян.
Но как все это удалось решить, если еще в начале года проблем хватало?
За Шаронова держались, а теперь он не нужен?
Мы помним все эти истории в начале года – про мотивационные речи, рок-н-ролл и похвалу Галицкого: «То, что вы делаете, очень круто». Правда, не слишком круто было с результатами: «Рубин» классно смотрелся по игре в первых трех турах (и взял семь очков), а в следующих 16 половину проиграл, да выиграл лишь дважды.
После пяти поражений подряд фанаты вывесили баннер со словами «Проще уйти, чем остаться» в поддержку Шаронова. Даже после вылета в Кубке России вопрос об отставке Шаронова не рассматривался.
Правда, слухи пошли под конец ноября. Зимой «Рубин» ушел на паузу, зависнув в зоне стыковых матчей, но плотность в таблице РПЛ такова, что казанцы сейчас в двух победах от шестого места. Не очень понятно, чем конкретно недовольно руководство, если оно изначально делало ставку на неопытного тренера, но сезон ему доработать не дало.
Слуцкий же хотел тренировать в Европе, но теперь возвращается в Россию?
Три полных года он не работал в России – этот, прошлый и позапрошлый. В декабре 2016-го он проиграл с ЦСКА в Лондоне «Тоттенхэму» и ушел отдыхать, а через полгода вернулся в Англию тренером «Халла». Дальше был «Витесс» – вы все это знаете. Слуцкому очень понравились и Чемпионшип, и чемпионат Голландии.
«Какой следующий шаг в этой ситуации? Идти в другой российский клуб? После ЦСКА? А смысл? – недавно рассуждал Слуцкий о своем уходе в 2016-м. – ЦСКА боролся за самые высокие места. Принципиально другого уровня команды в России не было и нет». Полгода назад он сказал прямо: «Не готов рассматривать ни один вариант в России».
После увольнения из «Витесса» был вариант с греческим АЕКом, но клуб возглавил Массимо Каррера. И все равно казалось, что в Европе Слуцкий освоился, ему там интересно, а в Россию он вернется только в самом крайнем случае.
Если Слуцкий на данный момент европейским клубам неинтересен – в этом нет ничего странного, в «Халле» и «Витессе» он ничего не добился. Но он даже не намерен ждать. И если Слуцкий насытился работой в Европе при таких результатах – это грустно. Не верится, что тот самый крайний случай наступил именно сейчас.
Чем вообще «Рубин» может завлечь Слуцкого?
Слуцкий выиграл семь трофеев в России, у него также семь медалей по итогам сезонов в РПЛ, он тренировал сборную на Евро. Внутри страны добился очень многого.
«Рубин» сейчас идет в РПЛ 13-м со слабым составом. Да, как уже говорилось, до шестого места не так уж далеко, а оно, вполне вероятно, будет еврокубковым, но, во-первых, действует бан УЕФА, во-вторых, с этим набором игроков дотащить казанцев до высокой строчки крайне тяжело.
Финансовый вопрос относительно самого Слуцкого рассматривать сложно – мы ничего не знаем о его денежных амбициях, в октябре он подчеркнул, что в «Витессе» у него зарплата в пять раз ниже чем в ЦСКА. Если даже «Рубин» и привлек его большим контрактом, сомнительно, что это будет главной причиной его работы там.
Что тогда? Арустамян написал: президент Татарстана намерен убедить Слуцкого в том, что «Рубин» может стать серьезной силой. Значит, это может быть какой-то очень мощный проект, который двигать придется едва ли не с нуля. И это тоже очень спорно – неужели и правда Слуцкому интересно такое развитие карьеры, тем более в России?
Хорошо, если так, тогда почему не свой родной Бердыев?
Бердыев и «Рубин» всегда ассоциировались друг с другом, и так будет еще долго. Они вместе становились чемпионами и лупили «Барселону», «Челси», «Интер» и «Атлетико», да и во второй свой приход были неплохие промежуточные результаты уже при менее классном составе– снова вспомним про шестое место перед паузой на зимний перерыв год назад. До зоны Лиги чемпионов там было всего каких-то два очка за 12 туров до конца.
«Какая-то связь клуба и Бердыева должна быть сохранена», – говорил летом президент Татарстана Минниханов, позже писали, что он предложил Бердыеву возглавить академию футбола в Татарстане.
Имя Бердыева позже связывали с возможным переходом в «Динамо» и «Сочи», но москвичи поверили в Новикова, а сочинцев будет тренировать Федотов. Сейчас Бердыев свободен. Если же «Рубин» снова получит весомое финансирование, не проще ли пройти тот пусть, который уже проходили с ним?
Похоже, нет, но почему нет – пока непонятно.