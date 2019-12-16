Есть вопросы к Слуцкому и «Рубину». Что там с долгами? Куда делась любовь к Шаронову? Как же мечты о Европе?

После увольнения из «Витесса» был вариант с греческим АЕКом, но клуб возглавил Массимо Каррера. И все равно казалось, что в Европе Слуцкий освоился, ему там интересно, а в Россию он вернется только в самом крайнем случае.

Если Слуцкий на данный момент европейским клубам неинтересен – в этом нет ничего странного, в «Халле» и «Витессе» он ничего не добился. Но он даже не намерен ждать. И если Слуцкий насытился работой в Европе при таких результатах – это грустно. Не верится, что тот самый крайний случай наступил именно сейчас.

Чем вообще «Рубин» может завлечь Слуцкого?

Слуцкий выиграл семь трофеев в России, у него также семь медалей по итогам сезонов в РПЛ, он тренировал сборную на Евро. Внутри страны добился очень многого.

«Рубин» сейчас идет в РПЛ 13-м со слабым составом. Да, как уже говорилось, до шестого места не так уж далеко, а оно, вполне вероятно, будет еврокубковым, но, во-первых, действует бан УЕФА, во-вторых, с этим набором игроков дотащить казанцев до высокой строчки крайне тяжело.

Финансовый вопрос относительно самого Слуцкого рассматривать сложно – мы ничего не знаем о его денежных амбициях, в октябре он подчеркнул, что в «Витессе» у него зарплата в пять раз ниже чем в ЦСКА. Если даже «Рубин» и привлек его большим контрактом, сомнительно, что это будет главной причиной его работы там.

Что тогда? Арустамян написал: президент Татарстана намерен убедить Слуцкого в том, что «Рубин» может стать серьезной силой. Значит, это может быть какой-то очень мощный проект, который двигать придется едва ли не с нуля. И это тоже очень спорно – неужели и правда Слуцкому интересно такое развитие карьеры, тем более в России?