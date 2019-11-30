Прощание Слуцкого с «Витессом» – это море нежности. Он уже скучает по болельщикам, а они по нему

После поражения в матче с «Херенвеном» (2:3), в котором «Витесс» лидировал со счетом 2:0, Леонид Слуцкий объявил в послематчевом комментарии, что подал в отставку.

Я ухожу, потому что у меня есть чувство собственного достоинства. Это первый раз в моей карьере, когда я проиграл пять матчей подряд. Я пытался изменить ситуацию, я много работал на максимальном уровне, но я должен думать не только о себе, но и о клубе, болельщиках, игроках. И если я не могу изменить ситуацию, может быть, это получится у кого-то другого.

Это не конец сезона, нужно продолжать бороться за место в плей-офф. Я буду очень скучать по Нидерландам, по болельщикам, по всем. Нидерланды навсегда останутся в моем сердце. Спасибо всем большое, это был отличный период моей карьеры, фантастический опыт для меня. Но в этой ситуации любой тренер в мире, у которого есть чувство собственного достоинства, должен попрощаться.