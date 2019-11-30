Леонид Слуцкий
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#Леонид Слуцкий #Футбол #чемпионат Нидерландов #Витесс

Прощание Слуцкого с «Витессом» – это море нежности. Он уже скучает по болельщикам, а они по нему

30 ноября 2019, 00:33

После поражения в матче с «Херенвеном» (2:3), в котором «Витесс» лидировал со счетом 2:0, Леонид Слуцкий объявил в послематчевом комментарии, что подал в отставку.

Я ухожу, потому что у меня есть чувство собственного достоинства. Это первый раз в моей карьере, когда я проиграл пять матчей подряд. Я пытался изменить ситуацию, я много работал на максимальном уровне, но я должен думать не только о себе, но и о клубе, болельщиках, игроках. И если я не могу изменить ситуацию, может быть, это получится у кого-то другого.

Это не конец сезона, нужно продолжать бороться за место в плей-офф. Я буду очень скучать по Нидерландам, по болельщикам, по всем. Нидерланды навсегда останутся в моем сердце. Спасибо всем большое, это был отличный период моей карьеры, фантастический опыт для меня. Но в этой ситуации любой тренер в мире, у которого есть чувство собственного достоинства, должен попрощаться.

Заявление официально прокомментировал технический директор клуба: «После поражения в матче с «Херенвеном» Леонид Слуцкий заявил, что хочет немедленно уйти в отставку с поста главного тренера. Клуб рассматривает вопрос о том, чтобы как можно скорее найти решение».

Почему Слуцкий уходит?

  • Главная причина – о которой он сказал в интервью – пять поражений подряд. Интересно, что до этого сезон для «Витесса» складывался почти идеально: команда шла в лидерах, выиграла четыре матча подряд, проигрывала только один раз с ПСВ. Сейчас, после неудачной серии, команда по-прежнему остается в шестерке.
  • Поссорился с Базуром. Ришедли Базур – новичок команды, который быстро стал одним из лидеров. На одной из тренировок он поссорился с партнером по команде, а затем послал Слуцкого, который пытался их разнять. Базур извинился и вернулся в основу, но примерно с этого момента у команды начались поражения.
  • Позвал Хонду исправить ситуацию – не помогло. Последняя попытка – подписание свободного агента Кейсуке Хонды прямо во время сезона. В дебюте Хонда сыграл невзрачно. «Мне нужно время, я не бог», – оправдывался игрок. Сегодня он снова играл в основе и смотрелся намного лучше, но уже не помогло.

При этом игроки «Витесса» поддерживали Слуцкого. Капитан команды Линссен перед сегодняшним поражением громко заявил: «Раньше я работал со многими тренерами, но ради него я действительно готов пойти в огонь».

Как отреагировали болельщики «Витесса»?

Ниже – комментарии болельщиков из Нидерландов.

«Технический директор Мохаммед Аллах тоже раздражает. Он тоже несет за это ответственность, это он предоставил Слуцкому такую команду».

«Леонид Слуцкий, я наслаждался тобой как личностью. Но когда речь заходит о футболе, его не хватило на последние полтора года. Интересно, кто будет следующим. Морис Стейн?».

«Слуцкий был единственным тренером, который искренне заботился о болельщиках».

«Особенный парень, который делает выводы в нужное время. Честный и уважительный».

«Черт. Слуцкий уходит в отставку. Жаль».

«Никто не представит Россию в мире лучше, чем Слуцкий. Мы будем скучать по тренеру Слуцкому».

Все фото: Твиттер «Витесса»
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