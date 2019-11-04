5 причин, почему «Бавария» уволила Ковача. Не только результаты
«Бавария» слетела 1:5 «Айнтрахту». Бывший клуб Нико Ковача обыграл главную команду Германии, куда Ковач уходил на повышение. В Мюнхене задумались и через сутки объявили об отставке Ковача. В немецкой прессе обсуждали, что Ковачу дадут два матча на исправление ситуации. Но очередного шанса его лишили.
О принятии решения рассказал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге: «Игра и результаты нашей команды в последние недели показали, что нужно действовать. Ули Хенесс, Хасан Салихамиджич и я по этому поводу сегодня провели с Нико Ковачем серьезный и открытый разговор, результатом которого стало решение, что Нико Ковач больше не будет занимать пост главного тренера «Баварии».
Сам Нико Ковач тоже высказался о своем уходе. Вот самое важное из его слов. Можно подумать, что это именно решение Ковача: «Я считаю, что в данный момент это правильное решение. Результаты и игра команды в последнее время привели меня к такому решению. Мой брат Роберт и я благодарим «Баварию» за эти полтора года».
«Бавария» завалила старт сезона
В чемпионате Германии сейчас такая конкуренция, которой не было уже много лет. Первую и десятую команды разделяет всего семь очков. «Бавария» вообще только четвертая – она отстает от лидера на четыре очка. По статистике пугает не только место «Баварии», но и разница мячей. За десять игр «Бавария» забила 25 голов, а пропустила 16. Это половина от всех голов прошлого сезона.
«Бавария» потеряла очки в играх с «Гертой», «РБ Лейпцигом» и «Аугсбургом», проиграла «Хоффенхайму» и «Айнтрахту». Получается, что команда победила только в половине матчей на старте сезона. Да, в Лиге чемпионов есть три победы, в Кубке Германии прошли «Бохум». Но этого все равно мало для команды, которая уже давно не сталкивалась с конкуренцией внутри Германии.
Игра с «Айнтрахтом» вообще стала показателем всего ужаса. Пять голов в одном матче Бундеслиги «Бавария» не пропускала уже десять лет. 16 мячей за 10 туров команда не пускала 11 лет. Если и принимать решение об отставке, то именно после таких матчей. На этом фоне радует только Роберт Левандовски, забивший уже 14 голов в этом сезоне Бундеслиги. Просто он правильно готовится к матчам.
Ковача уволили не только из-за провальных результатов
«Бавария» повалилась в таблице, но любой другой тренер получил бы лишнюю возможность все исправить. Любой, но не Ковач. Ему этих возможностей давали достаточно еще в прошлом сезоне, когда увольнение напрашивалось сразу по совокупности причин. Не просто так Ковач еще перед игрой с «Айнтрахтом» дал интервью, где намекнул на будущую отставку.
«Я все равно не поменяю свой характер. Давайте говорить о честности, но тогда потом перейдем к политике. Все это закончится плохо. Если сейчас честность перестают ценить, то можно вообще заканчивать все это. Тогда другие люди могут попытаться добиться успеха и поработать здесь, если я какой-то неправильный», – рассказывал Ковач.
Ковача критиковали сразу по нескольким причинам. Основная – результаты, но вот еще четыре:
- Ковач конфликтовал с игроками. Особенно показательным вышел весенний конфликт с Рафиньей. «Никому нельзя обсуждать коллектив и клуб в таких тонах. Никому не позволяется в такой открытой форме критиковать главного тренера», – ругался Ковач. Рафинья тогда публично выступил с критикой работы Ковача. Тот не ставил его в состав.
- Для футболистов «Баварии» Ковач не был авторитетом. Особенно не пошли отношения с Хамесом. «Здесь ему не «Айнтрахт», – так обсуждал работу Ковача сам игрок. «Бавария» целый сезон привыкала к новым порядкам (запрет телефонов, ротация, непривычные тренировки). Получается, что так и не привыкла.
- Ковач бесил фанатов, руководителей «Баварии» и даже соперников. Летом «Бавария» договаривалась с «Ман Сити» о трансфере Сане. Ковач пульнул заявление, где выразил уверенность в его переходе. Болельщики обрадовались, «Ман Сити» злился, «Баварии» пришлось оправдываться. Сане так и не перешел – такая ложная уверенность опустила Ковача и в глазах фанатов.
- Интервью Ковача – отдельный провал. Иногда казалось, что он вообще забывает о клубе. Из последнего он сравнивал возможности «Ливерпуля» и «Баварии». Выдал, что нельзя гнать со скоростью в 200 км/ч, когда способен лишь на 100. Сказал, что «Баварии» надо приспосабливаться к тому, что есть у нее в составе. Кажется, это Ковача и добило.