5 причин, почему «Бавария» уволила Ковача. Не только результаты

«Бавария» слетела 1:5 «Айнтрахту». Бывший клуб Нико Ковача обыграл главную команду Германии, куда Ковач уходил на повышение. В Мюнхене задумались и через сутки объявили об отставке Ковача. В немецкой прессе обсуждали, что Ковачу дадут два матча на исправление ситуации. Но очередного шанса его лишили.

О принятии решения рассказал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге: «Игра и результаты нашей команды в последние недели показали, что нужно действовать. Ули Хенесс, Хасан Салихамиджич и я по этому поводу сегодня провели с Нико Ковачем серьезный и открытый разговор, результатом которого стало решение, что Нико Ковач больше не будет занимать пост главного тренера «Баварии».

Сам Нико Ковач тоже высказался о своем уходе. Вот самое важное из его слов. Можно подумать, что это именно решение Ковача: «Я считаю, что в данный момент это правильное решение. Результаты и игра команды в последнее время привели меня к такому решению. Мой брат Роберт и я благодарим «Баварию» за эти полтора года».