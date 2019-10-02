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#Лига чемпионов #Футбол #Бавария #Тоттенхэм

«Боже мой, СЕМЬ!». Как реагируют на победу «Баварии»

02 октября 2019, 01:51

«Тоттенхэм» – «Бавария» 2:7. Так закончился матч второго тура Лиги чемпионов в Лондоне. Безумный результат затмил итоги всех остальных игр. Мы собрали небольшую подборку реакции по всему миру.

«Боже мой, СЕМЬ!» – не мог поверить англоязычный твиттер «Баварии».

А такой была реакция твиттера «Тоттенхэма». Слово Another («еще один» – без какой-либо конкретики, просто мрачный намек на гол) после седьмого мяча собрало дикое количество лайков и ретвитов.

Твиттер NOT_MOTD

Безжалостные цифры – крупнейшее домашнее поражение английского клуба в еврокубках.

В Англии этому расстроились далеко не все.

Нам напоминают, что «Тоттенхэм» проигрывал еще крупнее в еврокубках, причем кому – немцам. От «Кельна» в 1995-м получили в 0:8.

«Бавария» семерку в гостях отгружала не так уж и давно – в 2014-м 1:7 у себя дома от немцев получила «Рома».

Гнабри, автор покера, напоминает: «Северный Лондон – красный!»

А еще нам напоминают, что Тони Пьюлис четыре года назад сказал, что Гнабри – не уровень «Вест Бромвича».

Сам Гнабри во время празднования получил пинка от Зюле.

Еще вот так изобразили то, что случилось на арене «Тоттенхэма»:

Сравнение с величайшим матчем. Впрочем, там масштаб был покруче.

И не поспоришь.

«Бавария» перепутала «Тоттенхэм» с другим клубом из Северного Лондона», – шутят, намекая на то, как мюнхенцы неоднократно избивали в ЛЧ «Арсенал».

А это главный победитель. И это был самый крутой матч в его тренерской карьере.

dpa / Global Look Press

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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