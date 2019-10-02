«Боже мой, СЕМЬ!». Как реагируют на победу «Баварии»
«Тоттенхэм» – «Бавария» 2:7. Так закончился матч второго тура Лиги чемпионов в Лондоне. Безумный результат затмил итоги всех остальных игр. Мы собрали небольшую подборку реакции по всему миру.
«Боже мой, СЕМЬ!» – не мог поверить англоязычный твиттер «Баварии».
А такой была реакция твиттера «Тоттенхэма». Слово Another («еще один» – без какой-либо конкретики, просто мрачный намек на гол) после седьмого мяча собрало дикое количество лайков и ретвитов.
Безжалостные цифры – крупнейшее домашнее поражение английского клуба в еврокубках.
В Англии этому расстроились далеко не все.
Нам напоминают, что «Тоттенхэм» проигрывал еще крупнее в еврокубках, причем кому – немцам. От «Кельна» в 1995-м получили в 0:8.
«Бавария» семерку в гостях отгружала не так уж и давно – в 2014-м 1:7 у себя дома от немцев получила «Рома».
Гнабри, автор покера, напоминает: «Северный Лондон – красный!»
А еще нам напоминают, что Тони Пьюлис четыре года назад сказал, что Гнабри – не уровень «Вест Бромвича».
Сам Гнабри во время празднования получил пинка от Зюле.
Еще вот так изобразили то, что случилось на арене «Тоттенхэма»:
Сравнение с величайшим матчем. Впрочем, там масштаб был покруче.
И не поспоришь.
«Бавария» перепутала «Тоттенхэм» с другим клубом из Северного Лондона», – шутят, намекая на то, как мюнхенцы неоднократно избивали в ЛЧ «Арсенал».
А это главный победитель. И это был самый крутой матч в его тренерской карьере.