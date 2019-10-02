«Боже мой, СЕМЬ!». Как реагируют на победу «Баварии»

«Тоттенхэм» – «Бавария» 2:7. Так закончился матч второго тура Лиги чемпионов в Лондоне. Безумный результат затмил итоги всех остальных игр. Мы собрали небольшую подборку реакции по всему миру.

«Боже мой, СЕМЬ!» – не мог поверить англоязычный твиттер «Баварии».