Феликса критиковали за сумму его трансфера. Но он уже лучший в «Атлетико», от него пострадал и «Локо»

В новом сезоне в составе «Атлетико» что он уже успел сделать:

2+1 за семь матчей – не так уж много. Но притом «Атлетико» забил всего семь голов. Почти половина из них забита с участием юного парня, проводящего, кстати, всего второй полноценный сезон в карьере.

С «Локомотивом» Феликс никогда не забудет матч в Москве. Именно здесь он забил свой первый гол в Лиге чемпионов. Стал самым молодым автором гола в истории «Атлетико» в ЛЧ. Он не сделал ничего особенного. Открылся, пробил и реактивно добил. Все до ужаса просто. Именно такими всегда кажутся действия Феликса, когда за ним пристально следишь.