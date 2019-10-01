Жоау Феликс
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#Жоау Феликс #Футбол #Лига чемпионов #Локомотив #Атлетико

Феликса критиковали за сумму его трансфера. Но он уже лучший в «Атлетико», от него пострадал и «Локо»

01 октября 2019, 23:59
Михаил Морозов

За Жоау Феликса «Атлетико» летом заплатил 126 миллионов евро. Из чего складывались насмешки комментирующих этот трансфер:

  • В прошлом году его никто не знал, он сыграл несколько месяцев на высшем уровне;
  • Голы и передачи, но не в самом топовом чемпионате (Португалии);
  • За сборную ни одного приличного матча;
  • Сумма 100+ млн евро – куда вообще это годится.

Тех, кто следил за Феликсом до его перехода в «Атлетико», совсем не удивило спокойствие парня, хотя все эти разговоры и такая сумма – могли сильно давить. В серьезных битвах за «Бенфику» против «Порту» или «Спортинга» Феликс никогда не позволял себе каких-то нервных действий, спокойно терпел провокации, заодно и забивал важные голы. Казалось, что ментально для переезда в топ-клуб он созрел еще задолго до дебюта за «Бенфику».

В новом сезоне в составе «Атлетико» что он уже успел сделать:

2+1 за семь матчей – не так уж много. Но притом «Атлетико» забил всего семь голов. Почти половина из них забита с участием юного парня, проводящего, кстати, всего второй полноценный сезон в карьере.

С «Локомотивом» Феликс никогда не забудет матч в Москве. Именно здесь он забил свой первый гол в Лиге чемпионов. Стал самым молодым автором гола в истории «Атлетико» в ЛЧ. Он не сделал ничего особенного. Открылся, пробил и реактивно добил. Все до ужаса просто. Именно такими всегда кажутся действия Феликса, когда за ним пристально следишь.

«Атлетико» выиграл 2:0, во втором мяче на Феликса даже не запишут ассист. Зато запомнят, как португалец отобрал мяч у своей штрафной, метров 50 с ним пробежал и выложил предголевой пас на Косту.

«Локомотив» проиграл, но упреков в свой адрес не заслужил. Ясно, что «Атлетико» сильнее. Конечно, можно было бы забить хотя б один – были моменты, например, у Крыховяка и Баринова. Но испанцы классом выше, а все, кто находились на стадионе, пусть запомнят этот день. Возможно, сегодня они смотрели, как их любимой команде забивает парень, который скоро затмит всех.

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Все фото: «Атлетико»
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