Левандовски так хорош, потому что выстроил идеальное тело: мотивация, качалка и кикбоксинг по выходным, отказ от сладкого и молока
В 31 год Роберт Левандовски – бес, который вообще не сбавляет. Статистика последних пяти сезонов на клубном уровне:
- 2019/20: 12 матчей, 16 голов;
- 2018/19: 47 матчей, 40 голов, 13 передач;
- 2017/18: 48 матчей, 41 гол, 5 передач;
- 2016/17: 47 матчей, 43 гола, 10 передач;
- 2015/16: 51 матч, 42 гола, 6 передач.
Для Левандовски это 10-й сезон в Бундеслиге: в каждом из них (кроме последнего) он провел на поле не меньше 30 матчей. Такие же рекордные показатели только у Оливера Бауманна из «Хоффенхайма», но он вратарь. В этом сезоне Левандовски уже забил во всех турах (дважды делал дубль, еще один раз – хет-трик).
Левандовски – идеальный атлет. Его тело – кристальная архитектура и способ оставаться в огне, если возраст постепенно тянет к пенсии. «У Роберта тело, как у Арнольда Шварценеггера», – восхищается председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. Не врет:
В дортмундской «Боруссии» Нури Шахин закрепил за Левандовски прозвище The Body [«тело»]. Тотальный восторг Шахина: «У Леви самое невероятное тело, это просто чистые мышцы. Это ошеломляет других игроков в раздевалке». Нужно только правильно подходить к своему организму: дисциплинированно, заботливо и дотошно.
Поменялся ментально, чтобы прокачать мышцы. В выходные тренируется с женой, занимается кикбоксингом и тяжелой атлетикой
То, каким мы видим Левандовски сейчас, – типичная история дохляка, ставшего качком.
В 18 лет от Левандовски избавилась «Легия»: в клубе посчитали, что он не тянет физически. Слишком слабый, тощий и малопригодный на позицию форварда. «Он был очень худым. Его ноги напоминали палки. Я всегда боялся, что другие сломают их», – говорит один из первых тренеров Левандовски Кшиштоф Сикорски. Шутка-рекомендация Сикорски – отъедаться беконом, чтобы набрать массу.
После «Легии» Левандовски опустился до третьей лиги Польши, дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата в составе «Знича» и помог с продвижением по дивизионам. Левандовски заметили в «Лехе», а тренер Францишек Смуда верещал, когда его просматривал: «Мальчик с деревянными ногами? Верните мне деньги, которые я потратил на бензин!».
И правда, и хитрость: Смуда отводил внимание других клубов к Левандовски, но долбил в заветревшуюся на фоне результативности проблему – для большого футбола ему нужно обрасти мышцами и сильно прибавить в физике.
Переезд в Германию – старт трансформации. Важное для понимания: чтобы стать киборгом, Левандовски поменялся ментально. Левандовски работал с Анчелотти, Хайнкесом и Гвардиолой, но топ-форвардом его сделал Юрген Клопп. Он сам об этом говорит: «Клопп был тем, кто дал мне веру и сделал футболистом, которым я сейчас являюсь. Свою карьеру я начал при нем».
«Боруссия» не меньше 30 раз просматривала Левандовски в «Лехе» (боялись, что он слишком легкий), а Клопп устраивал тайные вылазки в Польшу, когда натягивал капюшон и кепку, пробирался на стадион в Познани и следил с трибун. Первые четыре месяца Левандовски в Дортмунде – гипермотивация и рок-н-ролл от Клоппа. Он устраивал с ним на тренировках перестрелки на деньги: кто чаще забивал, тот получал 50 евро. «Я впервые понял, как важны тренировки», – говорит Левандовски. Через несколько месяцев споров с тренером он прокачал скиллы и вышел в плюс. Клопп больше не спорил.
«Факт, что он стал нападающим мирового класса, напрямую связан с его трудовой этикой, тренировками и амбициями. Как он себя мотивирует – это экстраординарно», – отмечает Клопп. Левандовски много в спортзале и много на тренировках. «Мне как нападающему нужны силы. Я знаю, что мне необходимо идти в спортзал и тренироваться. Я все время тренируюсь и знаю, что мне требуется», – рассказывает Левандовски. Свободное от основной работы время и выходные заполняют тренировки с женой Анной. В их доме есть тренажерный зал, а фотографии совместных занятий постоянно попадают в инстаграм.
«Иногда я использую специальные упражнения по усилению концентрации. Это очень важно для нападающего. Мне нужны силы, чтобы выстоять против энергичных защитников», – говорит Левандовски. Дополнительные занятия тяжелой атлетикой и кикбоксингом идут отдельно от тренировок в клубе и сборной. В детстве нефутбола было еще больше: дзюдо, волейбол, гандбол.
Из-за травм пропускает не больше двух недель. В начале карьеры восстанавливаться помогала собака
Уровень Левандовски – в цитате Гвардиолы: «Он самый профессиональный игрок, которого я когда-либо встречал. В своей голове Левандовски 24 часа в сутки думает о правильном питании, сне и тренировках. Он всегда в этом и никогда не травмируется, потому что фокусируется на этих вещах. Он всегда знает, что важно, чтобы быть в лучшем состоянии». Гвардиола сильно прав – за карьеру Левандовски а) ни разу не вылетал из-за травм дольше, чем на две недели; б) не пропускал больше двух матчей подряд.
По данным Transfermarkt, в «Баварии» (за нее выступает с 2014 года) Левандовски травмировался 11 раз, в «Боруссии» (провел 3,5 года) – всего один, когда из-за растяжения крестообразных связок выбыл на 10 дней и пропустил два матча.
Дважды Левандовски восстанавливался по 14 дней: когда залечивал ушиб и коленную чашечку. На все остальные травмы (подколенные сухожилия, ушибы ребер и плеча, лодыжку, перелом носа, челюсти и сотрясение мозга) уходило от 3 до 7 дней.
Итого – за 9 лет в Германии:
- 12 травм;
- 79 дней на восстановление (в среднем – 6,5 дней на одну травму);
- 13 пропущенных матчей.
В начале карьеры лечить травмы Левандовски помогала собака. «У меня был боксер, который всегда пытался отнять у меня мяч. Даже когда он его отнимал, то отдавал обратно и продолжал играть», – вспоминает Левандовски. Вместе с собакой он бегал и точил дриблинг. Восстановление от первых травм шло дольше и труднее: Левандовски уставал и не мог полностью избавиться от последствий повреждений. Занятия с собакой ускоряли реабилитацию и помогали набрать форму.
Не ест сладости и не пьет молоко, начинает обед с десерта (это помогает для сжигания жира), планирует открыть с женой академию здоровья
Рацион Левандовски формирует его жена Анна. Она работает фитнес-тренером, пишет книги о правильном питании, а в 2009 году выиграла бронзу на чемпионате мира по каратэ. Левандовски постоянно пробует новые рецепты жены. В «Баварии» одобряют, что он питается по индивидуальному плану, а игроки спрашивают о Foods by Ann [бренд, под которым Анна Левандовски выпускает здоровые закуски и пищевые препараты].
Перед тренировками Левандовски ест кашу с финиками или свежие закуски, после – пьет свежевыжатые соки, натуральные коктейли и смузи. Жена и игроки «Баварии» удивляются, как Левандовски обедает в обратном порядке: сначала съедает десерт (фрукты или протеиновые батончики), а потом переходит к супу, салату и мясному блюду. «Они до сих пор не понимают и качают головой, когда я доедаю суп», – смеется Левандовски.
Такая схема помогает сжиганию жира, потому что углеводы перевариваются и усваиваются быстрее, чем белки. Левандовски уверен: «Если я съем что-то сладкое в конце обеда и это смешается с белком в желудке, то это будет трудно переварить. Для меня важно здоровое питание, и этот метод мне очень подходит. Для пищеварения этот метод полезнее. С тех пор я чувствую себя более стройным и набираю больше сил».
Левандовски постепенно менял диету, но не жестит с ней. Он исключил из рациона сладкое и любой алкоголь (иногда выпивает бокал вина) и по примеру жены отказался от молока, пшеницы и клейковины: «Я всегда любил сладости – батончики вроде Snickers или Mars. Раньше я ел только белый шоколад и пил цельное молоко, а это вполне сладости. Теперь я редко употребляю такие вещи. Мне хватает куска темного шоколада со стопроцентной долей какао. Я живу ради спорта».
Левандовски не пьет коровье и соевое молоко (не подходят организму) и употребляет только рисовое, кокосовое или миндальное. «Раньше на завтрак я всегда ел хлопья с цельным молоком, но как-то утром перед тренировкой я почувствовал себя немного вялым», – вспоминает Левандовски. Теперь на завтрак он съедает миску пшенной каши и яйца, а на обед и ужин любит рыбу, морепродукты и тыквенную лапшу.
«До этого я не мог проводить на максимуме три матча в неделю по 90 минут. Теперь я чувствую себя намного лучше, потому что очень хорошо готовлюсь», – говорит Левандовски о результатах диеты. Через 10 лет Роберт и Анна планируют открыть академию здоровья и распространить ЗОЖ в массы. Анна Левандовски напоминает простую истину: «Здоровье очень важно. Мы хотим помогать людям жить так, чтобы они долго были здоровы».