Левандовски так хорош, потому что выстроил идеальное тело: мотивация, качалка и кикбоксинг по выходным, отказ от сладкого и молока

И правда, и хитрость: Смуда отводил внимание других клубов к Левандовски, но долбил в заветревшуюся на фоне результативности проблему – для большого футбола ему нужно обрасти мышцами и сильно прибавить в физике.

Переезд в Германию – старт трансформации. Важное для понимания: чтобы стать киборгом, Левандовски поменялся ментально. Левандовски работал с Анчелотти, Хайнкесом и Гвардиолой, но топ-форвардом его сделал Юрген Клопп. Он сам об этом говорит: «Клопп был тем, кто дал мне веру и сделал футболистом, которым я сейчас являюсь. Свою карьеру я начал при нем».

«Боруссия» не меньше 30 раз просматривала Левандовски в «Лехе» (боялись, что он слишком легкий), а Клопп устраивал тайные вылазки в Польшу, когда натягивал капюшон и кепку, пробирался на стадион в Познани и следил с трибун. Первые четыре месяца Левандовски в Дортмунде – гипермотивация и рок-н-ролл от Клоппа. Он устраивал с ним на тренировках перестрелки на деньги: кто чаще забивал, тот получал 50 евро. «Я впервые понял, как важны тренировки», – говорит Левандовски. Через несколько месяцев споров с тренером он прокачал скиллы и вышел в плюс. Клопп больше не спорил.

«Факт, что он стал нападающим мирового класса, напрямую связан с его трудовой этикой, тренировками и амбициями. Как он себя мотивирует – это экстраординарно», – отмечает Клопп. Левандовски много в спортзале и много на тренировках. «Мне как нападающему нужны силы. Я знаю, что мне необходимо идти в спортзал и тренироваться. Я все время тренируюсь и знаю, что мне требуется», – рассказывает Левандовски. Свободное от основной работы время и выходные заполняют тренировки с женой Анной. В их доме есть тренажерный зал, а фотографии совместных занятий постоянно попадают в инстаграм.